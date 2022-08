Phương Tây nghi ngờ kết luận của Nga về thủ phạm ám sát con gái triết gia Dugin

Vụ ám sát vẫn còn nhiều điều bí ẩn



Hiện vẫn chưa rõ ai đã ra lệnh sát hại cô Daria Dugina 30 tuổi, con gái của học giả cực hữu hàng đầu của Nga - Giáo sư Alexander Dugin, trong vụ đánh bom ô tô vào tuần trước. Mới đây, hôm 22/8, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) khẳng định sát thủ là một công dân Ukraine hành động cho cơ quan tình báo Ukraine.

Tuy nhiên, một số nhà quan sát phương Tây tỏ ra hoài nghi về kết luận của FSB. Họ cho rằng FSB trình bày rất “chi tiết” nhưng thiếu bằng chứng thực sự.

Theo thông tin từ Cơ quan An ninh Liên bang Nga, tình báo Ukraine đã phái một sát thủ đi giết Daria - một nữ nhà báo ủng hộ “chiến dịch quân sự đặc biệt” của Nga tại Ukraine. Nữ sát thủ này ăn mặc sành điệu, tóc dài vàng hoe, đã chuyển tới tòa chung cư nơi Daria sinh sống. Cô ta cuối cùng gắn được một trái mìn bên dưới chỗ ngồi của chiếc xe ô tô Toyota Land Cruiser mà Daria lái và kích nổ mìn ở Rublyovka - một trong những khu vực ngoại ô của giới thượng lưu Nga. Vẫn theo kịch bản do FSB đưa ra, sát thủ này sau đó rút lui bằng ô tô sang lãnh thổ Estonia, vượt qua hệ thống biên phòng (cũng do FSB kiểm soát) mà không gặp sự cố gì. Chiếc xe đào tẩu (một chiếc Mini Cooper màu bạc) xuất hiện trên màn hình camera an ninh đã được kiểm tra kỹ một số vị trí trước khi lăn bánh vào lãnh thổ của một nước thành viên NATO. Sát thủ được cho là dùng 3 biển số khác nhau cho chiếc ô tô này.

Sát thủ mắc lỗi để lộ tung tích?

Bằng chứng kết tội duy nhất - thẻ thành viên Vệ binh Ukraine của sát thủ, đã được để lại ở Moscow và cơ quan thực thi pháp luật Nga tìm ra. Hành động này, theo phương Tây, là khá khó hiểu đối với một vụ ám sát mật. Tấm thẻ còn mang phù hiệu của trung đoàn Azov dân tộc cực đoan của Ukraine. Tuyên truyền của Nga thường nói nhiều về trung đoàn này.

Như vậy, FSB đưa ra kịch bản về một đặc vụ mang tư tưởng cực đoan của Ukraine là thủ phạm chính trong việc ám sát con gái của một nhà triết học Nga mang tư tưởng dân tộc chủ nghĩa.

Vụ điều tra này được FSB hoàn thành trong vòng 48 tiếng đồng hồ. Trong khi đó, các vụ nổi tiếng như vụ sát hại cựu Phó Thủ tướng Nga Boris Nemtsov (bị bắn liên tục vào lưng khi ở rất gần điện Kremlin) phải mất nhiều năm trời phá án.

Một quan chức tình báo cao cấp của phương Tây nói với Yahoo News rằng những gì mà FSB trình bày mới chỉ là phỏng đoán chứ chưa phải là bản đánh giá tình báo chính thức. Quan chức này thậm chí còn đặt giả thuyết, chính FSB dựng lên vụ tấn công đó.

John Sipher, cựu nhân viên CIA tại Nga, chia sẻ nhận định: “Tôi không thấy đầu mối nào về thủ phạm và lý do họ ra tay. Có rất nhiều động cơ cho vụ sát hại như thế này. Trường hợp Ukraine tấn công nằm ở đáy của danh sách các khả năng”.

Dugin không thân Kremlin như nhiều người nghĩ

Tang lễ của Daria được tổ chức vào ngày 23/8. Có mặt tại lễ tang, Giáo sư Dugin đã tranh thủ thuyết giảng. Ông nói, những lời đầu tiên của Daria khi còn là một đứa trẻ, chính là “nước Nga”, “nhà nước mạnh mẽ của chúng ta”, “dân tộc chúng ta”, và “đế chế”.

Triết gia Dugin, năm nay 60 tuổi, là một người từ lâu ủng hộ một cuộc chiến tổng lực vào Ukraine. Ông tin rằng Ukraine không tồn tại như một quốc gia mà chỉ đóng vai trò như một rào cản đối với đế chế Á-Âu - một khái niệm mà ông đã cổ xúy trong thời gian dài.

Trong mắt Dugin, phương Tây đang mắc bệnh giai đoạn cuối, đầy rẫy những điều xấu xa, lừa đảo, yếm thế, bạo lực và đạo đức giả. Theo Dugin, Moscow là một Rome vĩnh hằng, là bức trường thành vinh quang, còn Washington thì đang đứng bên bờ sụp đổ.

Hiện người ta vẫn tranh cãi về việc tư tưởng của Dugin có hình thành lên nền tảng lý thuyết cho việc Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014 hay không. Năm 2009, Dugin từng dự báo về “trận chiến cận kề, sắp diễn ra ở Crimea và miền Đông Ukraine”. Tuy nhiên, 4 năm trước đó, bản thân nhà lãnh đạo Nga Putin cũng tự than rằng sự sụp đổ của Liên Xô là “thảm họa địa chính trị lớn nhất” của thế kỷ 20, và bất cứ nỗ lực nào nhằm đảo ngược thảm họa đó sẽ dẫn Nga tới thế đối đầu với Ukraine theo hình thức này hoặc hình thức khác.

Cuốn sách bán chạy của Dugin - “Nền tảng Địa chính trị”, từng được yêu cầu phải đọc tại Học viện Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga. Thế nhưng người ta không rõ về mối liên hệ giữa Dugin và điện Kremlin hoặc giới hoạch định quân sự của Nga.

Meduza - một hãng tin tiếng Nga độc lập có trụ sở ở Latvia, dẫn lời “các cá nhân biết về chính quyền ông Putin” nói rằng Dugin “chưa bao giờ làm cố vấn” cho ông Putin hoặc “bất cứ quan chức quốc phòng cấp cao nào của Nga, dù rằng một số nguồn tin có nói ông ta có liên lạc với các quan chức cấp cao trong Cơ quan An ninh Liên bang Nga”./.