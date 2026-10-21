Phương Tây lo ngại "Khí tài 506" bay 6.500 km của Nga, chuyên gia ca ngợi: "Nó ghê gớm như ong vò vẽ săn mồi"

'Khí tài 506' nhiều khả năng sẽ găm trúng đích chuẩn xác như đóng đinh vào gỗ.

Khí tài 506

Mẫu tên lửa hành trình mới của Nga — vốn được giới quân sự phương Tây gọi bằng mã định danh "Khí tài 506" (Izdeliye 506) — đang trở thành tâm điểm chú ý và bàn tán xôn xao của giới phân tích quân sự trong nước lẫn quốc tế.

Nguyên nhân bắt nguồn từ tầm bắn xa tới mức kinh ngạc đối với một dòng vũ khí phóng từ trên không cùng phân khúc: 6.500 km. Tờ báo Merkur của Đức mới đây đã phát đi thông tin này với mức độ lo ngại không hề nhỏ, đồng thời ví von mẫu tên lửa mới là "quái thú tầm xa" nhờ khả năng vươn tới tới tận lãnh thổ Mỹ.

Nhiều khả năng, đây chính là dòng tên lửa hành trình mới mang mã hiệu Kh-BD của Nga, trong đó hai chữ cái "BD" là viết tắt của cụm từ "tầm bắn cực xa". Mẫu vũ khí này cũng sở hữu khả năng tập kích các mục tiêu ở khoảng cách vượt cột mốc 6.500 km.

Hiện tại, các dòng máy bay mang tên lửa - chiến lược siêu thanh Tu-160M và máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS thuộc Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga (VKS) đã được tiếp nhận loại đạn đạn dược này. Theo ước tính, trong hai năm qua đã có khoảng 32 quả tên lửa loại này được bàn giao cho quân đội.

Dù vậy, mọi thông tin về "Khí tài 506" ở thời điểm hiện tại vẫn dừng lại ở mức giả định chứ chưa có bằng chứng xác thực, bởi Bộ Quốc phòng Nga chưa chính thức ra mắt hay công bố thông số chi tiết. Do đó, cả tầm bắn lẫn khả năng vượt qua các hệ thống phòng không hiện đại hoàn toàn có thể được điều chỉnh theo hướng gia tăng sức mạnh thực tế.

Để dễ hình dung, giới chuyên môn thường tham chiếu sang thông số kỹ - chiến thuật của "tiền nhiệm" Kh-101 — mẫu tên lửa hành trình được đưa vào biên chế Quân đội Nga từ năm 2013 và hiện cũng đang được sử dụng tần suất cao trong chiến dịch ở Ukraine.

Tên lửa Kh-101 sở hữu khối lượng đầu đạn từ 400–430 kg cùng tầm bắn đạt 5.500 km. Đây là dòng tên lửa dưới âm, đạt tốc độ tối đa 270 m/s (tương đương 972 km/h hoặc Mach 0,78) — một con số ấn tượng trong phân khúc.

Giới quan sát nhận định "Khí tài 506" — với tư cách là tên lửa hành trình chiến lược không đối đất — sẽ sở hữu tầm bắn vượt trội, độ chính xác cực cao, khả năng bộc lộ radar thấp và có thể tích hợp đa dạng các loại đầu đạn.

Dù vậy, dòng tên lửa này hiện chưa được đánh giá là có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Lý do cốt lõi nằm ở kích thước nhỏ gọn của tên lửa khó lòng gánh tải được các loại đầu đạn hạt nhân tầm cỡ megaton.

"Nọc độc ong vò vẽ"

Nhận định về mối quan ngại của phương Tây, chuyên gia quân sự Vladislav Shurygin cho rằng: "Chúng ta không nên cầm đèn chạy trước ô tô để đoán mò về các đặc tính kỹ thuật, đặc biệt là tầm bắn của tên lửa hành trình 'Khí tài 506'. Con số tầm bắn 6.500 km vừa được hé lộ không có gì quá bất ngờ, bởi Kh-BD vốn đã sở hữu các thông số tương tự. Sự thật là những dòng tên lửa như vậy đã hiện hữu và chính thức đi vào biên chế."

Trả lời câu hỏi làm thế nào để kéo dài thêm 1.000 km tầm bay cho một quả tên lửa hành trình, vị chuyên gia cho rằng đây là bài toán đột phá của các nhà thiết kế Nga: "Tôi cho rằng trọng lượng tên lửa đã được cắt giảm đôi chút ở phần đầu đạn để nhường khoảng trống mở rộng dung tích bình chứa nhiên liệu. Yếu tố thứ hai đến từ việc ứng dụng các động cơ phản lực cánh quạt đẩy thế hệ mới, kết hợp cùng loại nhiên liệu tiên tiến giúp tối ưu hóa quãng đường bay."

Về độ chính xác, chuyên gia Shurygin nhấn mạnh thêm: "Nếu như dòng Kh-101 trước đây có bán kính lệch mục tiêu từ 5 đến 10 mét, thì 'Khí tài 506' nhiều khả năng sẽ găm trúng đích chuẩn xác như đóng đinh vào gỗ. Khi ấy, phạm vi sát thương của mảnh văng không còn là yếu tố quá quan trọng — bởi mỗi quả tên lửa tung ra đều đánh trúng mục tiêu tuyệt đối."

Dù vậy, tầm bắn vẫn đóng vai trò then chốt quyết định cục diện. Khi được phóng từ tàu bay, dòng tên lửa hành trình này có thể tự do cơ động linh hoạt trên không, luồn lách qua lưới phòng không để đánh lừa đối phương và lựa chọn "con mồi" như một con ong vò vẽ săn mục tiêu.

Đặc biệt, nếu được khai hỏa từ khu vực Quần đảo Franz Josef, dòng tên lửa này đủ sức vươn tới bất kỳ tọa độ nào tại châu Âu, đồng thời có khả năng tấn công chính xác cao các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Mỹ.