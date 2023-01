Phường rộng nhất Việt Nam, gấp 22 lần quận Hoàn Kiếm

Điểm nổi bật của phường rộng nhất Việt Nam là có mỏ than Mông Dương. Than ở mỏ này là loại than antraxit (nhóm quý hiếm nhất thế giới) được thực dân Pháp phát hiện và tiến hành khai thác lộ thiên từ năm 1917. Đến nay, Mông Dương đã có hàng chục khai trường than, cung cấp hàng triệu tấn “vàng đen” cho cả nước.