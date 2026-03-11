Phương Oanh trở lại, đoạn clip mới nhất để lộ điểm đáng lo

Từ sau khi chồng là doanh nhân Hoà Bình gặp biến cố, cuộc sống của Phương Oanh trở nên kín tiếng hơn hẳn. Tài khoản mạng xã hội của Phương Oanh cũng rơi vào trạng thái "đóng băng" suốt nhiều tháng. Sau một thời gian gần như ở ẩn, mới đây Phương Oanh chính thức trở lại với một đoạn clip ngắn quay cảnh nấu nướng. Động thái mới của nữ diễn viên nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.

Trong video, Phương Oanh xuất hiện với vẻ ngoài giản dị, không trang điểm cầu kỳ. Nữ diễn viên diện trang phục đơn giản, tóc buộc gọn gàng và nấu nướng trong không gian bếp ở căn biệt thự gia đình sinh sống từ trước đến nay. Điều khiến nhiều người lo lắng chính là gương mặt của Phương Oanh trông có phần gầy hơn.

Khác với trước kia, Phương Oanh không lồng tiếng trong video này. Tuy nhiên, có vài khoảnh khắc Phương Oanh trông rất vui vẻ, thoải mái và hào hứng tận hưởng việc nấu nướng. Bên cạnh những lời bàn tán, nhiều người cũng để lại bình luận động viên, mong nữ diễn viên giữ gìn sức khoẻ, cân bằng cuộc sống.

Phương Oanh trở lại MXH, đây là vlog nấu ăn đầu tiên do chính cô đăng tải sau khi doanh nhân Hoà Bình gặp ồn ào.

Phương Oanh tái xuất MXH nhưng không lồng tiếng vlog, hướng dẫn nấu ăn rộn ràng như trước.

Phương Oanh giản dị trong căn bếp tại biệt thự sinh sống sau khi kết hôn.

Phương Oanh trông gầy gò hơn sau thời gian dài vắng bóng.

Phương Oanh từng chia sẻ chuyện nấu nướng do cô tự làm như một niềm vui chăm sóc gia đình mỗi ngày chứ không "diễn" hay cố tình tỏ ra. Nữ diễn viên từng chia sẻ: "Có những món không phải lần đầu tôi làm là được ngay. Bởi vì khi tôi làm vlog nấu ăn, có những món tôi làm lần đầu, con xem công thức và làm thành công. Nhưng có những món phải chăm và quen tay mới làm được". Phương Oanh từng mạnh dạn treo thưởng 10 tỷ đồng nếu ai được bằng chứng cho thấy có ekip phía sau.

Phương Oanh từng thổ lộ niềm vui nấu nướng sau khi kết hôn: "Đối với Oanh, hạnh phúc có rất nhiều định dạng, trong đó có cả ở trong những điều rất đơn giản mà ta có thể có được hàng ngày. Đó là được ăn đồ người thân nấu hay nấu đồ cho người thân ăn. Kể cả những món mới, món cầu kỳ hay những bát mì, bát bún nhưng được làm cho người thân ăn, khiến người thân thấy ấm áp cũng làm cho Oanh vui vẻ, hạnh phúc".

Phương Oanh có niềm đam mê đặc biệt với việc nấu nướng và chăm sóc gia đình

Phương Oanh cũng nhiều lần khẳng định không can thiệp vào công việc tài chính hay những quyết định trong việc kinh doanh của chồng. Vào đầu năm 2023, nữ diễn viên nói: "Tôi có một nguyên tắc đó là không can thiệp vào chuyện kinh doanh của anh ấy, sẽ không nhờ cậy đến anh ấy giúp sức cho công việc của mình. Anh ấy là nhà đầu tư mà, mình nhận đầu tư của anh ấy thì quá dễ dàng. Với Oanh, sự nghiệp của Oanh phải do chính tay mình làm nên như trước nay vẫn vậy. Dù có thể xước xát, có thể vấp ngã nhưng mình vẫn phải là người tự giải quyết. Chính những vấp váp, sóng gió ấy là bài học vô giá để mình làm tốt hơn ở những bước tiếp theo. Thành hay bại phải là do mình thì sự nghiệp mới là của mình".

Trong thời gian qua, Phương Oanh có cuộc sống thầm lặng.

