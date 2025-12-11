Phương Oanh lộ diện, ngoại hình hiện tại sao lại thế này?

Sau khi Shark Bình dính vào bê bối, diễn viên Phương Oanh sống kín tiếng hơn hẳn. MXH của cô đã "đóng băng" suốt thời gian vừa qua. "Quỳnh búp bê" cũng ngưng việc đăng tải những vlog nấu ăn sang chảnh như thói quen trước kia. Chính vì sự mất hút bí ẩn này, cuộc sống hiện tại của Phương Oanh khiến nhiều người không khỏi tò mò.

Cho đến mới đây, Phương Oanh bất ngờ tái xuất nấu nướng, nhưng clip này được đăng tải trên một kênh khác chứ không phải tài khoản MXH của nữ diễn viên. Trong lần lộ diện này, Phương Oanh gây chú ý vì ngoại hình gầy gò thấy rõ, khuôn mặt cũng không còn tươi tắn, rạng rỡ như những lần vào bếp trước kia. Qua clip mới này, có thể thấy Phương Oanh vẫn sinh hoạt bên trong căn biệt thự của gia đình. Nhiều người gửi lời hỏi thăm, mong nữ diễn viên chú ý giữ gìn sức khoẻ, sớm tái xuất showbiz Việt.

Phương Oanh trông gầy hơn hẳn sau hơn 1 tháng ở ẩn

Phương Oanh vẫn nấu ăn ở căn bếp quen thuộc của gia đình

Phương Oanh ăn uống cùng những người thân thiết

Trước khi trở thành nữ diễn viên quen mặt của màn ảnh Việt, Phương Oanh từng có một khởi đầu lặng lẽ đến mức ít ai ngờ. Phương Oanh vốn là "tiểu thư" nhà khá giả nhưng biến cố đến khiến tuổi thơ chẳng mấy êm đềm. Khi Phương Oanh học lớp 9, bố mẹ cô làm ăn sa sút nên cô không điều kiện đi học thêm như nhiều bạn bè đồng trang lứa. Trước tình thế này, Phương Oanh buộc phải cắt giảm chi phí cho việc học thêm, tự một mình vượt qua khó khăn những năm cấp 3. Sau đó cô du học ngành Quản trị khách sạn du lịch ở Singapore để chuẩn bị cho tương lai xa hơn nhưng chỉ mấy tháng thì bỏ ngang, bắt đầu với hành trình kiếm tiền.

Phương Oanh từng là một người mẫu. Con đường đến với danh tiếng của Phương Oanh chưa bao giờ trải hoa hồng. Những năm đầu, cô nhận vai phụ, chịu cảnh quay thâu đêm trong thời tiết khắc nghiệt, có khi chỉ được khán giả nhớ tên bằng... ánh mắt buồn. Đến khi chạm đỉnh danh vọng với Quỳnh Búp Bê, Phương Oanh đã trải qua đủ những khen chê, thị phi, và cả cô đơn của nghề diễn.

Phương Oanh từng trải qua nhiều thăng trầm, lận đận trong cuộc sống lẫn sự nghiệp trước khi được vị trí như hiện tại

Hành trình tình yêu của Phương Oanh - Shark Bình đối diện với nhiều sóng gió. Năm 2022, cả hai lộ tin hẹn hò, khi những hình ảnh tình tứ bên nhau bị lan truyền trên mạng. Thời điểm ấy, dư luận bùng nổ vì Shark Bình đã trải qua một cuộc hôn nhân, trong khi Phương Oanh là nữ diễn viên nổi tiếng gắn với nhiều vai diễn để đời. Cô thừa nhận bản thân từng suy sụp, thậm chí nghĩ đến những điều tiêu cực, nhưng nhờ tình yêu và sự đồng hành của Shark Bình, gia đình, bạn bè, nữ diễn viên mới có thể mạnh mẽ đứng dậy.

Phương Oanh cũng nhiều lần khẳng định không can thiệp vào công việc tài chính hay những quyết định trong việc kinh doanh của chồng. Vào đầu năm 2023, nữ diễn viên nói: "Tôi có một nguyên tắc đó là không can thiệp vào chuyện kinh doanh của anh ấy, sẽ không nhờ cậy đến anh ấy giúp sức cho công việc của mình. Anh ấy là nhà đầu tư mà, mình nhận đầu tư của anh ấy thì quá dễ dàng. Với Oanh, sự nghiệp của Oanh phải do chính tay mình làm nên như trước nay vẫn vậy. Dù có thể xước xát, có thể vấp ngã nhưng mình vẫn phải là người tự giải quyết. Chính những vấp váp, sóng gió ấy là bài học vô giá để mình làm tốt hơn ở những bước tiếp theo. Thành hay bại phải là do mình thì sự nghiệp mới là của mình".