Phương Oanh lên tiếng

Tối 11/10, nữ diễn viên Phương Oanh - vợ Shark Bình bất ngờ đăng tải status mới trên trang Facebook cá nhân hơn 752 nghìn followers.

Động thái mới nhất của Phương Oanh trên MXH TikTok vào tối 11/10.

Cô đăng 1 icone hình trái tim màu xanh dương, kèm clip từ TikTok có lời bài hát của ca khúc Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi (nhạc ngoại, lời Việt): "Người hỏi em có yêu người đậm sâu. Người ơi yêu biết bao nhiêu. Áng tình này chẳng rời, dấu yêu này chẳng đổi có ánh trăng là lời trái tim...".

Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi là một bản nhạc Hoa kinh điển của nhạc sĩ Ông Thanh Khê. Bài hát là một lời tỏ tình giản dị nhưng sâu sắc. Người hát dùng ánh trăng làm ẩn dụ cho tình yêu chân thành, vĩnh cửu, lặng lẽ soi sáng - một hình ảnh quen thuộc trong văn hóa Á Đông (vốn xem trăng là biểu tượng của đoàn viên và nhớ thương).

Nhiều người tìm ra ý nghĩa của trái tim màu xanh dương, đó là hình ảnh tượng trưng cho sự yên bình, tin tưởng, trung thành và tình cảm vững bền. Nó biểu thị một mối quan hệ dựa trên sự chân thành, sự che chở thầm lặng và sự hỗ trợ lẫn nhau, khác với tình yêu lãng mạn nồng cháy....

Bài đăng này bà mẹ hai con để chế độ công khai, chỉ sau vài giờ đăng tải đã thu hút lượng tương tác cao, đông đảo cư dân mạng tràn vào bình luận hỏi han tình hình hiện tại của nữ diễn viên, gửi lời động viên...

Trước đó, một số cư dân mạng kém văn minh tràn vào trang cá nhân của Phương Oanh và để lại những lời khó nghe. Phương Oanh không nhắc đến những ồn ào thời gian gần đây, và cũng không có phản ứng đáp trả những bình luận tấn công cô.

Sinh năm 1989 tại Hà Nam, Đỗ Phương Oanh - hay được khán giả quen gọi là Phương Oanh là gương mặt quen thuộc của phim truyền hình Việt. Cô từng ghi dấu ấn đậm nét qua hai bộ phim đình đám Quỳnh Búp Bê và Hương Vị Tình Thân, trở thành cái tên bảo chứng cho sức hút của khung giờ vàng VTV.

Đến năm 2022, Phương Oanh gây chú ý khi công khai chuyện tình cảm với doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình). Một năm sau, tháng 6/2023, cả hai đăng ký kết hôn và tổ chức lễ ăn hỏi tại quê nhà. Theo kế hoạch, đám cưới sẽ diễn ra vào tháng 11 cùng năm, nhưng được hoãn lại vì nữ diễn viên mang song thai và gặp tình trạng nghén nặng. Đến tháng 5/2024, cô hạ sinh hai bé, một trai, một gái - đặt tên thân mật là Jimmy và Jenny.

Từ khi lập gia đình, Phương Oanh chọn lối sống nhẹ nhàng hơn. Cô dành phần lớn thời gian cho tổ ấm nhỏ, thường xuyên tự tay nấu ăn và chia sẻ những bữa cơm ấm cúng trên mạng xã hội. Cặp đôi cũng có sở thích du lịch khắp nơi, tận hưởng cuộc sống viên mãn. Shark Bình nhiều lần công khai bày tỏ tình cảm, không ngần ngại khen vợ “đảm đang, khéo léo” trong từng món ăn.

Dù bận rộn với vai trò người vợ, người mẹ, Phương Oanh vẫn giữ vững tình yêu nghệ thuật. Cô phát triển kênh TikTok nấu ăn thu hút hàng trăm nghìn người theo dõi, tham gia các chương trình truyền hình và mới đây tái xuất màn ảnh nhỏ với bộ phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh.

Trần Hà.