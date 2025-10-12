Phương Oanh không sợ hãi

Thời gian gần đây, Phương Oanh trở thành cái tên được nhắc đến liên tục trên mạng xã hội. Dường như mọi động thái của cô, dù nhỏ nhất, cũng đều khiến dân mạng bàn luận. Giữa lúc hàng loạt thông tin về doanh nhân Shark Bình đang rầm rộ lan truyền, Phương Oanh bất ngờ có một động thái gây chú ý. Cụ thể, vào tối 11/10, nữ diễn viên đăng biểu tượng trái tim màu xanh dương, kèm đoạn clip có lời bài hát Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi.

Mặc dù dưới bài viết này, nhiều người để lại những lời động viên, khích lệ cô giữ vững tinh thần, nhưng cũng có không ít bình luận tiêu cực. Điều khiến công chúng bất ngờ suốt những ngày qua, Phương Oanh không khóa bình luận, cũng không ẩn bài viết hay khoá mạng xã hội - điều mà người nổi tiếng hay làm khi đối diện với những sóng gió, thị phi.

Cách phản ứng của Phương Oanh im lặng, không né tránh, không đôi co lại trở thành một thông điệp mạnh mẽ hơn bất kỳ lời phản pháo nào. Cô dường như đã chấp nhận "bão tố", và bình thản bước đi giữa những ồn ào bủa vây mình. Hiện tại, nhiều người cũng động viên, kêu gọi ngừng "bạo lực mạng" Phương Oanh.

Trong suốt thời gian qua, Phương Oanh vẫn giữ nhịp sống đều đặn, chăm con, làm vlog nấu ăn, chia sẻ những khoảnh khắc bình yên trong căn nhà nhỏ. Cô cũng vừa tái xuất màn ảnh với vai nữ chính trong phim giờ vàng Gió ngang khoảng trời xanh, đánh dấu sự trở lại của một diễn viên từng được xem là "nữ hoàng rating" của VTV. Ở vai trò người mẹ, người vợ và người nghệ sĩ, Phương Oanh vẫn giữ được thần thái tự tin và năng lượng tích cực – điều hiếm có giữa những ồn ào kéo dài suốt thời gian qua.

Phương Oanh từng ghi điểm bởi quan điểm sống tích cực: "Oanh tin dù có thế nào chăng nữa, cuộc đời này vẫn có nhiều sự tử tế, chỉ cần mình sống tử tế, thời gian sẽ bù đắp lại cho mình những mất mát trong quá khứ. Oanh cũng không quá lo lắng, cứ mỗi ngày sống tốt, sống tử tế, sống đàng hoàng thì tương lai ngày mai như nào, mình xứng đáng được nhận cái gì mình sẽ có được cái đó.

Tôi đã có được một tình yêu đậm sâu, một người đặc biệt luôn luôn bảo vệ mình từ ngày đầu tiên cho đến tận bây giờ. Anh ấy là người hiểu Oanh nhất, bởi có nhiều chuyện chỉ người trong cuộc mới hiểu, mới cảm nhận rõ. Người ấy sẵn sàng đứng lên bảo vệ mình dù có phải nhận về hiểu lầm, chỉ trích. Chỉ có anh ấy là người cảm nhận được rõ nhất những gì mà anh và Oanh dành cho nhau".

Phương Oanh cho biết cô hướng đến những điều tích cực trong cuộc sống

Phương Oanh cũng nhiều lần khẳng định không can thiệp vào công việc tài chính hay những quyết định trong việc kinh doanh của chồng. Vào đầu năm 2023, nữ diễn viên nói: "Tôi có một nguyên tắc đó là không can thiệp vào chuyện kinh doanh của anh ấy, sẽ không nhờ cậy đến anh ấy giúp sức cho công việc của mình. Anh ấy là nhà đầu tư mà, mình nhận đầu tư của anh ấy thì quá dễ dàng. Với Oanh, sự nghiệp của Oanh phải do chính tay mình làm nên như trước nay vẫn vậy. Dù có thể xước xát, có thể vấp ngã nhưng mình vẫn phải là người tự giải quyết. Chính những vấp váp, sóng gió ấy là bài học vô giá để mình làm tốt hơn ở những bước tiếp theo. Thành hay bại phải là do mình thì sự nghiệp mới là của mình".