Phương Oanh khoe mẻ trứng muối tự làm, hóa ra cuộc sống hiện tại của bà xã Shark Bình giản dị đến vậy

Không chia sẻ những món đồ xa xỉ hay các buổi tiệc sang trọng, Phương Oanh mới đây lại khiến người hâm mộ thích thú khi khoe thành quả là một mẻ trứng muối tự làm tại nhà. Đằng sau bài đăng tưởng chừng rất giản dị ấy là hình ảnh một Phương Oanh của hiện tại: Yêu bếp, yêu gia đình và dành phần lớn thời gian cho các con.

Sau khi kết hôn với Shark Bình và đón cặp song sinh Jimmy - Jenny, Phương Oanh dường như bước sang một giai đoạn hoàn toàn khác của cuộc sống. Nếu trước đây khán giả quen với hình ảnh nữ diễn viên bận rộn trên phim trường hay xuất hiện trong những bộ trang phục lộng lẫy tại sự kiện, thì nay trang cá nhân của cô lại ngập tràn những khoảnh khắc rất đời thường. Đó có thể là một chuyến du lịch cùng gia đình, một buổi chơi với các con hay đơn giản chỉ là niềm vui khi tự tay làm thành công một món ăn trong căn bếp nhỏ.

Nguồn: Phương Oanh

Mới đây, nữ diễn viên tiếp tục khiến người theo dõi thích thú khi đăng tải hình ảnh mẻ trứng muối đầu tiên do chính mình thực hiện. Kèm theo loạt ảnh, Phương Oanh hào hứng viết: "Trứng muối bếp nàng Ỉn! Thành công mỹ mãn, ai cần công thức không ạ? Bao thơm ngon, ngậy bùi, không mặn". Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ, nhiều người để lại bình luận xin công thức, trong khi không ít người bày tỏ sự thích thú trước niềm vui rất giản dị của nữ diễn viên.

Điều đáng nói là đây không phải lần đầu Phương Oanh chia sẻ về những món ăn do chính tay mình chuẩn bị. Từ khi lập gia đình, cô thường xuyên xuất hiện trong căn bếp với đủ món từ truyền thống đến hiện đại. Với Phương Oanh, việc nấu ăn dường như không còn là trách nhiệm mà trở thành một niềm vui, một cách để chăm sóc những người mình yêu thương.

Nguồn: Phương Oanh

Nhìn lại vài năm trước, khó ai nghĩ nữ diễn viên từng nổi tiếng với những vai diễn cá tính trên màn ảnh lại dành nhiều thời gian cho căn bếp đến vậy. Thế nhưng sau khi trở thành vợ và đặc biệt là làm mẹ của hai em bé song sinh, nhịp sống của cô thay đổi rõ rệt. Thay vì liên tục cập nhật hình ảnh đi sự kiện hay các dự án cá nhân, trang cá nhân của Phương Oanh giờ đây thường xoay quanh gia đình.

Người hâm mộ dễ dàng bắt gặp hình ảnh cô đưa hai con đi nghỉ dưỡng vào mỗi dịp có thời gian rảnh. Những chuyến du lịch của gia đình không quá phô trương mà chủ yếu ghi lại những khoảnh khắc rất tự nhiên khi cả nhà cùng vui chơi, khám phá những địa điểm mới hay đơn giản là dành thời gian bên nhau. Với Phương Oanh, điều quan trọng dường như không phải là đi đâu mà là được đồng hành cùng các con trong những năm tháng đầu đời.

Nguồn: Phương Oanh

Song song với đó, nữ diễn viên cũng thường xuyên chia sẻ những câu chuyện rất gần gũi về hành trình nuôi con. Cô không ngại kể về những bỡ ngỡ khi lần đầu làm mẹ, những thay đổi trong lịch sinh hoạt hay niềm hạnh phúc khi chứng kiến hai bé lớn lên từng ngày. Chính sự chân thật ấy khiến hình ảnh của Phương Oanh trở nên gần gũi hơn trong mắt công chúng.

Điều nhiều người nhận ra là sau khi lập gia đình, Phương Oanh không biến mất khỏi công việc mà chỉ thay đổi cách sắp xếp ưu tiên. Cô vẫn xuất hiện trong các hoạt động nghệ thuật khi phù hợp, nhưng dành phần lớn thời gian để chăm sóc tổ ấm. Có lẽ vì thế mà những bài đăng về căn bếp, về hai con hay những chuyến đi gia đình ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên mạng xã hội.

Nguồn: Phương Oanh

Một mẻ trứng muối có thể chỉ là câu chuyện rất nhỏ, nhưng lại phần nào phản ánh lối sống mà Phương Oanh đang theo đuổi. Đó là niềm vui đến từ những điều bình dị, từ việc tự tay chuẩn bị bữa ăn cho gia đình, chăm sóc con cái hay tận hưởng những khoảng thời gian chậm rãi bên những người thân yêu.

Trong nhịp sống hiện đại, khi nhiều người nổi tiếng lựa chọn chia sẻ những hình ảnh hào nhoáng, Phương Oanh lại khiến không ít khán giả đồng cảm bởi những điều rất đời thường. Căn bếp, những món ăn tự làm, tiếng cười của hai con và những chuyến đi cùng gia đình dường như đã trở thành "định nghĩa hạnh phúc" mới của nữ diễn viên. Có lẽ cũng chính sự giản dị ấy là lý do mỗi bài đăng của bà xã Shark Bình đều nhận được nhiều sự quan tâm, bởi người ta không chỉ nhìn thấy một nghệ sĩ nổi tiếng, mà còn thấy hình ảnh của một người phụ nữ đang tận hưởng trọn vẹn cuộc sống gia đình theo cách rất nhẹ nhàng và bình yên.