"Phương Oanh cứu chồng" thoát đáy sự nghiệp trong phim giờ vàng

Trong những diễn biến mới nhất của Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, nhân vật Mỹ Anh (do Phương Oanh thủ vai) tiếp tục nhận về nhiều sự quan tâm của khán giả - xoay quanh câu chuyện về việc cô quán xuyến, thậm chí là chi phối, áp đặt nhiều nguyên tắc lên chồng, con. Đây nhanh chóng trở thành đề tài được bàn tán, quan tâm trên mạng xã hội.

Đăng thừa nhận áp lực khi có vợ giỏi hơn mình.

Chính anh chồng màn ảnh của Phương Oanh là Đăng (do Doãn Quốc Đam thủ vai) cũng phải thừa nhận: "Nói thật là có vợ giỏi thì cũng sướng nhưng mà cũng áp lực phết đấy". Theo đó, khi công ty đang gặp khó khăn, Đăng đang loay hoay chưa biết tìm hướng giải quyết như thế nào thì Mỹ Anh đã kịp thời giải quyết xong, tạo điều kiện để chồng có được một cuộc gặp với giám đốc một công ty lớn, có hợp đồng làm ăn mới.

Cô còn khéo léo tính những nước đi tiếp theo như tiếp tục giao lưu với hội phú bà - có chồng giám đốc, chủ tịch với hy vọng mở ra thêm nhiều mối quan hệ giúp ích được cho công việc.

Một mặt khác, Mỹ Anh vẫn chu toàn chuyện gia đình, khéo léo làm động lực cho chồng: "Anh thấy không, đôi khi thất bại chỉ do mình bỏ cuộc thôi, chứ cứ cố gắng hết sức thì kiểu gì cũng có trái ngọt".

Mỹ Anh quản từ công việc đến những chuyện nhỏ như bữa ăn, trang phục,...

Nhìn vào, nhiều người thấy rõ cái sướng mà Đăng nói là chỉ an tâm tập trung công việc, chuyện nhà đã có vợ lo. Đã thế vợ cũng giúp khéo léo, thông minh hỗ trợ được Đăng rất nhiều trong công việc.

Song, bù lại anh cũng có những áp lực riêng khi mọi quyết định trong sẽ chịu chi phối bởi vợ, nói là góp ý, khuyên chồng nhưng cũng mang tính... bắt buộc. Thậm chí, trong nhiều phân cảnh, từ chuyện ăn uống, hôm nay mặc gì, đi tất ngắn hay dài cổ cũng không được tự ý quyết định mà phải làm theo ý vợ - bởi với cô đó mới là phù hợp, chỉn chu.

Nhiều người sau khi xem phim cũng đồng tình với chia sẻ của Đăng. Netizen chia sẻ gặp không ít trường hợp như trên ngoài đời, thậm chí là ngay trong chính gia đình mình

Không chỉ trên màn ảnh, ngoài đời cũng có không ít ông chồng rơi vào tình huống “vừa sướng vừa áp lực” khi ở bên cạnh một người vợ quá giỏi giang. Nhiều khán giả nhìn thấy những lát cắt rất thật ngoài đời: Khi một người quá giỏi, quá cầu toàn sẽ dễ vô tình trở thành người áp đặt trong chính tổ ấm của mình.

Thực tế, ở thời điểm hiện tại, nhiều phụ nữ không chỉ dừng lại ở vai trò nội trợ truyền thống. Họ học hành bài bản, có sự nghiệp riêng, biết cách xây dựng mối quan hệ xã hội và đặc biệt là rất giỏi trong việc quán xuyến gia đình. Có người vừa làm tốt việc cơ quan, vừa khéo léo đứng sau hỗ trợ chồng trong công việc, đối nội - đối ngoại đều chu toàn như một “hậu phương vững chắc”.

Với nhiều ông chồng, đây quả thật là một “điểm cộng” lớn trong hôn nhân. Việc có người bạn đời luôn sẵn sàng chia sẻ áp lực, giúp gỡ rối trong những tình huống khó khăn mang lại cảm giác yên tâm vô cùng. Họ không phải bận tâm quá nhiều chuyện hậu cần, có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào sự nghiệp. Đôi khi, còn nhận được những “món quà bất ngờ” từ vợ - như việc có sẵn mối làm ăn, đối tác hay cơ hội thăng tiến mà chính bản thân họ cũng không ngờ tới.

Nhưng đằng sau sự “sướng” đó lại tồn tại một áp lực ngầm. Khi mọi quyết định lớn nhỏ trong nhà đều được người vợ tính toán kỹ lưỡng, người chồng dễ rơi vào cảm giác mình bị “lép vế” trong chính gia đình của mình. Không ít người thừa nhận rằng họ thấy ngợp khi từ chuyện ăn mặc, cách giao tiếp đến những quyết định công việc cũng bị góp ý, chỉnh sửa. Những điều vốn được coi là “quan tâm” đôi khi vô tình trở thành áp lực khiến người chồng cảm thấy mình không đủ bản lĩnh hoặc không có tiếng nói.

Những bình luận của cư dân mạng:

- "Xem mà thấy đôi khi cũng bắt đầu khó chịu với nhân vật này á, kiểu ổn đó, chu toàn nhưng nên để không gian cho chồng, con làm điều họ muốn chứ. Ý bảo là khuyên, muốn tốt nhưng cũng kiểm soát đó".

- "Thấy rõ tham vọng gia đình hoàn hảo, không một vết xước từ nhân vật này, đôi khi khiến cho tất cả mọi người trong nhà đều mệt mỏi đó".

- "Nhà tui cũng vậy nè. Kiểu mẹ cũng tỉ mỉ, cầu toàn như chị Phương Oanh trong phim đó, riết rồi có chuyện gì cũng không dám kể cho mẹ..."

- "Xem mà mệt dùm, lúc nào cũng anh phải thế này, nên thế kia...".