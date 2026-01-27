Phường ở TPHCM dựng phao chắn rác, thả cá, động vật thủy sinh xuống dòng kênh xanh

Ngày 24/1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường Long Bình (TPHCM) tổ chức ra quân thực hiện khơi thông dòng chảy, tạo môi trường xanh - sạch - đẹp tại nhánh rạch Đồng Tròn, một điểm xanh điển hình được địa phương dành nhiều tâm huyết gìn giữ.

Tại buổi hoạt động, lãnh đạo địa phương cùng các cán bộ, chiến sĩ, bà con nhân dân và bạn trẻ đã xông xáo tham gia nhiều phần việc thiết thực, ý nghĩa nhằm mang lại diện mạo xanh - sạch, sinh thái cho môi trường cảnh quan xung quanh.

Các tầng lớp nhân dân thực hiện công trình cây xanh hưởng ứng phong trào xây dựng công trình “Thành phố muôn sắc hoa” giai đoạn 2025-2030. Tiếp đó, cùng thả cá và các động vật thủy sinh nhằm tạo đa dạng hệ sinh thái tại nhánh Rạch Đồng Tròn, dòng kênh xanh đã được chính quyền và người dân phường quan tâm tôn tạo và gìn giữ suốt nhiều năm qua.

Lãnh đạo phường Long Bình thả cá và động vật thủy sinh tạo đa dạng sinh thái tại nhánh rạch Đồng Tròn. Ảnh: X.T

Cán bộ, đảng viên, nhân dân Long Bình cùng các chiến sĩ chung sức lan tỏa hành động xanh vì môi trường.

Đồng thời, tuổi trẻ phường Long Bình cũng tiến hành khơi thông dòng chảy và ra mắt công trình “ Phao nổi chắn rác ” tạo môi trường xanh - sạch - đẹp cho tuyến rạch Đồng Tròn. Các bạn đoàn viên thanh niên, chiến sĩ Xuân tình nguyện của phường, Trung tâm huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ (thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động) và Trường Đại học Công nghệ kỹ thuật TPHCM cũng tổ chức các đội hình tuyên truyền bảo vệ môi trường nước trên địa bàn.

Các chiến sĩ lực lượng vũ trang và sinh viên các trường học trên địa bàn chung tay khơi thông rạch Đồng Tròn.

Ông Lương Văn Nhiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Long Bình - cho biết, trong những năm qua, phong trào “ Xây dựng đô thị văn minh ” và thực hiện công trình “Thành phố muôn sắc hoa” giai đoạn 2025-2030 đã trở thành một trong những phong trào trọng tâm của TPHCM. Các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường xem đây không chỉ là một cuộc vận động mà còn là hành động thiết thực, thể hiện tinh thần tiên phong, gương mẫu và trách nhiệm trong xây dựng nếp sống đô thị , phát huy mạnh mẽ vai trò là cực phát triển cửa ngõ phía Đông TPHCM của địa phương.

Chiến sĩ thuộc Trung tâm huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động) cùng các bạn sinh viên Trường Đại học Công nghệ kỹ thuật TPHCM tham gia phần việc ý nghĩa ngày cuối tuần.

Theo ông Nhiền, rạch Đồng Tròn nhiều năm trước là một trong những địa điểm ô nhiễm, cần được chung tay xây dựng, quy hoạch đồng bộ, phát huy vai trò của chính quyền địa phương và các tầng lớp nhân dân nhằm xanh hóa dòng kênh, xây dựng bộ mặt phát triển xanh, bền vững của bà con nhân dân khu phố, địa phương. “Và nay dòng kênh đã thật sự trở thành một điểm xanh với sự chung tay góp sức của các cấp, các ngành, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, thông điệp xây dựng đô thị văn minh gắn liền với gìn giữ truyền thống, hào khí và bản sắc của địa phương”, ông Nhiền nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Lương Văn Nhiền cũng kêu gọi mỗi đoàn viên, hội viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân của phường tiếp tục phát huy tinh thần “mỗi ngày một hành động đẹp - mỗi tuần một việc làm xanh”, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, văn minh, nghĩa tình đến từng khu dân cư, từng tuyến đường và từng người dân trên địa bàn phường.

Bạn trẻ thực hiện công trình “Phao nổi chắn rác” tạo môi trường xanh - sạch - đẹp xung quanh con rạch.