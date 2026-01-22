Phương Nhi lên tiếng về tin đồn "cặp kè thiếu gia Đồng Tháp"

Hôm nay (22/1), trên mạng xã hội xôn xao thông tin hôn nhân của TikToker Huyền 204 (Lê Thị Khánh Huyền, sinh năm 2004) và thiếu gia Bụt (tên thường gọi là Duy nhỏ, Nguyễn Phạm Anh Duy, sinh năm 1998) rạn nứt xôn xao khắp MXH.

Nguồn cơn xuất phát từ một bình luận trên TikTok - nói là "nguồn tin nội bộ" cho biết cặp đôi đã ly thân, Huyền 204 dọn ra ngoài ở riêng. Trong đó, một cái tên khác liên tục được nhắc tới phía dưới các bài đăng đặt nghi vấn rạn nứt của hot girl - và thiếu gia chính là một cô gái nổi tiếng khác trên mạng xã hội có tên Phương Nhi (tên thường gọi là Hyn). Nhiều netizen chỉ ra rằng Bụt đã follower tài khoản IG của cô gái này từ tháng 12 và rất chăm chỉ thả tim các bài đăng của cô gái này.

Xuất hiện lời đồn, hình ảnh được cho là Phương Nhi cùng thiếu gia Bụt trên MXH.

Thậm chí, nhiều người còn đặt nghi vấn cô gái này chen chân vào chuyện tình cảm của Huyền 204 và chồng; là "tình tin đồn" của Bụt,...

Rất nhanh sau đó, Phương Nhi đã lên tiếng trên story Instagram cá nhân, phủ nhận những tin đồn đang lan truyền trên MXH.

"Xin chào, mình là Hyn nè. Vài hôm nay có một số tin đồn không đúng về mình. Mình xin khẳng định là mình không liên quan đến câu chuyện mà cộng đồng mạng đang đồn thổi, thậm chí không quen biết các nhân vật trong câu chuyện trên. Mong mọi người chia sẻ thông tin chính xác để không ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân và hình ảnh của mình.

Cảm ơn mọi người đã quan tâm và đọc thông tin", chia sẻ của Phương Nhi.

Phương Nhi lên tiếng về ồn ào tình cảm.

Phương Nhi là một hot girl trên mạng xã hội, đến từ Đồng Nai, hiện đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Cô nàng hoạt động với vai trò mẫu ảnh tự do, KOC chuyên review các sản phẩm làm đẹp, thời trang.

Trên mạng xã hội TikTok, Phương Nhi thu hút hơn 165 nghìn người theo dõi, và 2,2 triệu lượt yêu thích. Riêng Instagram của người đẹp này có gần 50 nghìn người theo dõi. Cô nàng sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, ngọt ngào, vóc dáng mảnh mai.

Phương Nhi là gái xinh có hàng trăm nghìn người theo dõi trên MXH. Ảnh: IGNV.

Còn về phía Huyền 204 và thiếu gia Bụt. Cả hai vẫn giữ im lặng về những ồn ào kể trên.

Cặp đôi hôn đầu năm 2023 và có một bé gái đáng yêu - tên Sam. Trên mạng xã hội, cả hai vẫn thường xuyên chia sẻ về cuộc sống hôn nhân ngọt ngào, viên mãn. Trong khi đó, Huyền 204 ngày càng được quan tâm trên TikTok, đặc biệt là sự thay đổi phong cách trưởng thành, quyến rũ hơn.