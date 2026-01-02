Tối 31/1, Phương Mỹ Chi chính thức đăng tải bài viết xin lỗi sau những tranh cãi xoay quanh phần trình diễn của cô tại một lễ trao giải diễn ra trước đó một ngày. Động thái được đưa ra trong bối cảnh dư luận vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều về sân khấu của nữ ca sĩ, đặc biệt là các so sánh liên quan đến nghi vấn “đạo nhái” một màn trình diễn nổi tiếng của Jennie (BLACKPINK).

Phương Mỹ Chi xin lỗi (ảnh: FB)

Bài đăng của Phương Mỹ Chi:

“Xin chào cả nhà, đêm qua, Chi rất vinh hạnh khi được Làn Sóng Xanh ghi nhận những nỗ lực của mình bằng một giải thưởng ý nghĩa, đồng thời có cơ hội được biểu diễn trong một đêm trao giải đặc biệt như vậy. Với Chi, đây vừa là niềm tự hào, vừa là một thử thách lớn.

Sau mỗi lần đứng trên sân khấu, điều Chi quan tâm nhất luôn là cảm nhận của khán giả.

Chi hiểu rằng, với mỗi nghệ sĩ, sự độc bản trong hành trình nghệ thuật, là điều mà người nghệ sĩ nào cũng mong muốn được khán giả ghi nhận. Và cũng là điều mà những người hâm mộ của các nghệ sĩ trân trọng và gìn giữ.

Với phần trình diễn đêm qua dù là vì bất kì lí do gì, đã khiến khán giả có những nghi ngờ về tính độc bản của Phương Mỹ Chi, tạo ra sự liên tưởng đến hình tượng của các anh chị nghệ sĩ khác, đây chắc chắn không phải là điều mà Chi hướng tới trên con đường làm rõ giá trị âm nhạc, sự độc bản của Phương Mỹ Chi, và sẽ có trách nhiệm nghiêm túc điều chỉnh.

Một năm vừa qua là hành trình Chi không ngừng khai phá tiềm năng bản thân với mong muốn hiểu rõ hơn khán giả yêu điều gì ở Phương Mỹ Chi. Chi rất mong quý khán giả sẽ tiếp tục đồng hành, tin tưởng vào sự trưởng thành trong âm nhạc, tin tưởng vào tâm huyết cống hiến cho nghệ thuật của Chi

Phương Mỹ Chi gửi lời xin lỗi chân thành đến khán giả vì đã mang đến sự trải nghiệm chưa trọn vẹn từ phần trình diễn. Với tinh thần tôn trọng khán giả và hành trình sáng tạo, Chi và ekip đã thống nhất từ phía Phương Mỹ Chi sẽ không tiếp tục đăng tải thêm thông tin liên quan đến tiết mục trên tất cả các nền tảng.

Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn yêu thương, quan tâm và nhắc nhở Chi. Chi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa trên chặng đường phía trước.”

Trước đó, vào ngày 30/1, sân khấu của Phương Mỹ Chi tại lễ trao giải đã nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Nữ ca sĩ mang đến một màn trình diễn được dàn dựng với quy mô lớn, mashup nhiều ca khúc quen thuộc như Ếch Ngồi Đáy Giếng, Bóng Phù Hoa…, kết hợp phong cách hiện đại, sôi động và yếu tố trình diễn mang tính thị giác cao. Tuy nhiên, ngay sau khi tiết mục lên sóng, không ít khán giả cho rằng phần thể hiện này có nhiều điểm tương đồng với sân khấu MMA 2025 của Jennie - màn trình diễn solo gây tiếng vang lớn của nữ thần tượng Hàn Quốc.

Phương Mỹ Chi và màn trình diễn tại lễ trao giải mới đây:

Các so sánh được chỉ ra xoay quanh nhiều yếu tố, từ ý tưởng tổng thể, trang phục, thần thái biểu diễn cho đến cách khai thác không gian sân khấu. Sân khấu MMA 2025 của Jennie được đánh giá là sản phẩm được đầu tư công phu, kết hợp vũ đạo với các yếu tố thẩm mỹ nhằm tôn vinh văn hóa truyền thống Hàn Quốc, qua đó trở thành một dấu mốc đáng chú ý trong sự nghiệp solo của nữ ca sĩ. Chính vì vậy, việc Phương Mỹ Chi bị đặt cạnh Jennie càng khiến tranh cãi trở nên gay gắt.

Màn trình diễn tại MMA 2025 của Jennie (ảnh: Kpopping):

Suốt ngày 31/1, cộng đồng mạng chia thành nhiều luồng ý kiến. Một bộ phận cho rằng mức độ tương đồng là quá lớn, khó tránh khỏi nghi vấn sao chép ý tưởng, thậm chí có người nhận định sự giống nhau lên đến 70%. Ngược lại, người hâm mộ Phương Mỹ Chi lên tiếng bảo vệ thần tượng, cho rằng đây chỉ là sự trùng hợp trong xu hướng dàn dựng sân khấu hiện đại, đồng thời nhấn mạnh nỗ lực đổi mới và thử nghiệm của nữ ca sĩ trong thời gian qua.

Trong bối cảnh tranh cãi chưa có hồi kết, việc Phương Mỹ Chi chủ động xin lỗi và nhận trách nhiệm về mình được xem là động thái đáng chú ý. Thay vì né tránh hoặc phản hồi theo hướng đối đầu, nữ ca sĩ lựa chọn cách tiếp cận mềm mỏng, thừa nhận những thiếu sót trong khâu thể hiện và thể hiện thái độ cầu thị trước ý kiến của công chúng.

Phương Mỹ Chi thừa nhận rằng phần trình diễn đã khiến một bộ phận công chúng nghi ngờ về tính “độc bản” trong hình ảnh và hành trình nghệ thuật của cô, tạo ra những liên tưởng không mong muốn đến các nghệ sĩ khác. Nữ ca sĩ khẳng định đây không phải điều cô hướng tới trong quá trình xây dựng giá trị âm nhạc và bản sắc cá nhân, đồng thời cam kết sẽ nghiêm túc điều chỉnh để tránh lặp lại những tranh cãi tương tự. Cô gửi lời xin lỗi khán giả vì đã mang đến trải nghiệm chưa trọn vẹn và cho biết, với tinh thần tôn trọng khán giả cũng như hành trình sáng tạo, cô và ê-kíp đã thống nhất không tiếp tục đăng tải thêm bất kỳ thông tin nào liên quan đến tiết mục này trên các nền tảng.

Dù tranh cãi xoay quanh sân khấu vẫn để lại nhiều ý kiến khác nhau, việc Phương Mỹ Chi chọn cách lắng nghe, xin lỗi và cam kết điều chỉnh được xem là bước đi thận trọng trong thời điểm nhạy cảm (ảnh: FBNV)

Năm qua được là giai đoạn Phương Mỹ Chi không ngừng thử nghiệm và khai phá tiềm năng bản thân, với mong muốn hiểu rõ hơn khán giả đang kỳ vọng điều gì ở cô trong một hình hài trưởng thành hơn. Lời xin lỗi lần này không chỉ là phản hồi trước một sự cố cụ thể, mà còn cho thấy áp lực đi kèm với quá trình chuyển mình của một nghệ sĩ trẻ khi bước ra khỏi vùng an toàn quen thuộc.

Dù tranh cãi xoay quanh sân khấu vẫn để lại nhiều ý kiến khác nhau, việc Phương Mỹ Chi chọn cách lắng nghe, xin lỗi và cam kết điều chỉnh được xem là bước đi thận trọng trong thời điểm nhạy cảm. Động thái kịp thời của Phương Mỹ Chi phần nào giúp hạ nhiệt dư luận, đồng thời nhận được sự ủng hộ từ không ít khán giả trung lập.