Phương Mỹ Chi và Phương Ly “bắt tay” chơi lớn, đưa WeChoice vào 2 không gian trên cùng 1 sân khấu

Tối 7/2, WeChoice Awards 2025 chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC, TP.HCM), khép lại hành trình tôn vinh những cá nhân và tập thể tạo dấu ấn tích cực trong suốt một năm qua. Là sự kiện thường niên được đông đảo công chúng chờ đón, WeChoice năm nay tiếp tục thu hút sự chú ý khi thảm đỏ trở thành điểm hội tụ của dàn nghệ sĩ đình đám. Giữa không khí sôi động và ánh đèn rực rỡ, các sao Việt đồng loạt xuất hiện với phong cách chỉn chu, biến khoảnh khắc bước lên thảm đỏ thành màn “trình diễn” nhan sắc và thần thái trước hàng trăm ống kính.

Một trong những tiết mục gây chú ý nhất là mashup Buôn Trăng x Vỗ Tay do Phương Mỹ Chi và Phương Ly thể hiện. Mở đầu bằng Buôn Trăng, Phương Mỹ Chi không đơn thuần trình diễn một ca khúc, mà dựng nên cả một không gian văn hoá, nơi âm nhạc, sân khấu, võ thuật và thời trang truyền thống cùng hòa quyện, tạo nên một màn trình diễn giàu bản sắc và cảm xúc.

Ngay từ những giây mở màn, Buôn Trăng đã lựa chọn một lối dẫn dắt khác biệt. Phương Mỹ Chi mở đầu bằng hát bội Bình Định, loại hình sân khấu truyền thống lâu đời của miền Trung, qua những câu thơ mộc mạc nhưng thấm đẫm triết lý sống. Cách Phương Mỹ Chi chọn hình ảnh “cây - nước - nguồn cội” làm ẩn dụ giúp thông điệp trở nên gần gũi, dễ chạm tới người nghe, kể cả những khán giả trẻ.

Phần âm nhạc của Buôn Trăng là một trong những điểm nhấn lớn của tiết mục. Trên sân khấu, Phương Mỹ Chi kết hợp cùng dàn nhạc dân tộc 13 người, với các nhạc cụ truyền thống như sáo, trống Tây Sơn, đàn tranh, đàn bầu, đàn nguyệt, đàn nhị, đàn t’rưng… tạo nên một lớp âm thanh vừa nguyên bản vừa có độ hoành tráng cần thiết cho một sân khấu lớn. Đặc biệt, khoảnh khắc Phương Mỹ Chi trực tiếp đánh trống Tây Sơn không chỉ mang tính giải trí mà còn thể hiện sự nhập cuộc trọn vẹn của ca sĩ vào tinh thần bài hát.

Không gian sân khấu được đẩy lên cao trào nhờ sự xuất hiện của đội võ thuật gồm 30 người lớn và 10 trẻ em. Võ cổ truyền Bình Định được đưa vào bài dựng như một phần linh hồn của tiết mục, gợi nhắc đến vùng đất võ trứ danh. Những động tác quyền cước dứt khoát, đội hình chuyển động liên tục tạo cảm giác vừa uy nghi, vừa phóng khoáng, làm nổi bật tinh thần “buôn trăng” - không chỉ là giao thương, mà là hành trình lan tỏa văn hoá.

Việc kết hợp âm nhạc dân tộc với thời trang truyền thống tạo nên một tổng thể hài hòa, khiến Buôn Trăng vừa mang tính trình diễn hiện đại, vừa giữ được “hồn xưa”.. Về mặt hình ảnh, Phương Mỹ Chi lựa chọn trang phục truyền thống, kết hợp cùng thiết kế sân khấu mang màu sắc dân gian. Ở tuổi 23, Phương Mỹ Chi ngày càng thăng hạng nhan sắc, gây ấn tượng với vẻ ngoài trưởng thành hơn nhưng vẫn tràn đầy sức trẻ.

Nếu Buôn Trăng của Phương Mỹ Chi mang tinh thần chiêm nghiệm và tôn vinh cội nguồn, thì đến Vỗ Tay, Phương Ly lại kéo khán giả vào một không gian rộn ràng, trẻ trung và đầy năng lượng. Phương Ly xuất hiện bùng nổ visual, nhan sắc gây thương nhớ chuẩn “vợ quốc dân”. Sự tự tin và làn da nâu bóng khỏe của nữ ca sĩ nổi bần bật, thu hút mọi ánh nhìn

Cùng nhịp trống dồn dập, Phương Ly mở màn cho một sân khấu có quy mô lớn với tổng cộng 55 người tham gia biểu diễn. Không khí được đẩy lên nhanh và cao trào, đúng với tinh thần “vỗ tay” sôi động.

Phương Ly còn huy động nhóm 30 dancer đông đảo, giúp tiết mục ngập tràn năng lượng khoẻ khoắn, nhiều đoạn đồng diễn mạnh, kết hợp nhịp tay, bước chân và đội hình mở rộng - thu hẹp liên tục. Ngoài ra, đội trống nhí 25 người không chỉ đóng vai trò âm thanh mà còn là yếu tố thị giác. Hình ảnh các em nhỏ đánh trống trên nền nhạc pop tạo nên cảm giác tươi mới, rộn ràng, như một lễ hội đường phố thu nhỏ được đưa lên sân khấu lớn.

Giọng hát của Phương Ly không phô trương kỹ thuật, nhưng vừa vặn với tinh thần bài hát - nhẹ nhàng, sáng màu, đủ để dẫn dắt cả sân khấu. Cô liên tục tương tác bằng ánh mắt, nụ cười và những động tác vỗ tay cùng dancer, mang tinh thần cổ vũ và lan tỏa niềm vui tới khán giả tại Gala và người hâm mộ theo dõi qua màn hình.