Phương Mỹ Chi "khoác áo" tích cực cho siêu hit làm nên tên tuổi

Mới đây, nàng ca sĩ vừa tung ra bản remake "Vũ trụ rực tích cực" khi hợp tác với LG trong chiến dịch "Tích cực lan toả, nụ cười lan xa".



Chỉ sau vài giờ ra mắt, "Vũ trụ rực tích cực" nhanh chóng lan tỏa nhờ ca từ giản dị nhưng đầy ý nghĩa, kêu gọi giới trẻ cùng "cùng làm việc tốt" để luôn "cất lên niềm vui". Dựa trên bản hit đình đám "Vũ trụ có anh", "Vũ trụ rực tích cực" được làm mới cả phần hòa âm phối khí từ chính DTAP, cha đẻ của bài hát. Bên cạnh những yếu tố dân gian đặc trưng, DTAP đã mang thêm những chất liệu hiện đại và trẻ trung, thể hiện đúng hơi thở lạc quan mà bài hát truyền tải. Đây là ca khúc chủ đề của chiến dịch "Tích cực lan tỏa, nụ cười lan tỏa" mà LG đang triển khai.

"Vũ trụ rực tích cực" với những khung cảnh thân thuộc của Việt Nam rực sắc đỏ tích cực.

Phương Mỹ Chi và LG còn đầu tư MV dành riêng cho bài hát. Xuyên suốt MV là hành trình đi gieo những hạt mầm tích cực, băng qua những biểu tượng của những thành phố lớn tại Việt Nam. MV "Vũ trụ rực tích cực" khuyến khích thế hệ trẻ tiếp tục khám phá, trải nghiệm bởi "đi một ngày học thêm ba", chung tay vẽ nên một cuộc sống tốt đẹp hơn từ những niềm vui đơn giản.



Bắt kịp xu hướng hình ảnh động (motion) đang "làm mưa làm gió" của giới trẻ, Phương Mỹ Chi chỉn chu trong từng khung hình nhưng cũng không kém phần gần gũi với người xem. Cô nàng khéo léo "rủ rê" mọi người cùng gieo "điều hay" ở khắp mọi nơi hay dừng chân thăm thú tại Another Saigon by LG. Đây là không gian trải nghiệm sản phẩm độc đáo và duy nhất của LG tại TP. HCM, nơi người dùng có thể tự do trải nghiệm những sản phẩm công nghệ mới nhất cũng như tận hưởng thêm nhiều niềm vui.

"Vũ trụ rực tích cực" tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho các bạn trẻ.

Từng thước phim đầy sáng tạo này còn tổng hợp những hoạt động ý nghĩa trong khuôn khổ chiến dịch "Tích cực lan toả, nụ cười lan xa". MV ngập tràn năng lượng của sự tươi mới và tích cực cũng là thông điệp LG luôn mong muốn lan tỏa đến tất cả mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, thương hiệu cũng mong muốn gắn kết và đồng hành cùng thế hệ tương lai trong những chặng đường sắp tới.



Ca khúc này từng được Phương Mỹ Chi thể hiện tại chuỗi "Uni Tour - Tỏa rực tích cực" tại các trường đại học. Đây là điểm nhấn của toàn bộ chiến dịch khi tạo sân chơi giải trí bổ ích cho sinh viên bằng các hoạt động sôi nổi như "Thả giọng tươi vui", "Tarot tích cực", "Khoảnh khắc tích cực", "Ý tưởng tích cực".

Sự kiện Uni Tour thêm sôi động với sự phần trình diễn đặc biệt của ca sĩ Phương Mỹ Chi.

Chia sẻ khi đồng hành cùng LG cho dự án này, Phương Mỹ Chi chia sẻ: "Là một Gen Z, Chi không ngại thay đổi và làm mới mình. Trong hành trình khám phá bản thân và chinh phục những thử thách, Chi chọn lối sống tích cực, luôn tìm niềm vui trong những công việc hằng ngày. Đồng hành với LG trong rất nhiều hoạt động dành cho giới trẻ, đặc biệt là "Tích cực lan toả, nụ cười lan xa", Chi hy vọng nguồn năng lượng tích cực và vui vẻ này sẽ được lan toả nhiều hơn nữa, truyền cảm hứng đến những ai đang trên hành trình trưởng thành giống Chi".

Trong khuôn khổ chiến dịch, LG triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như đồng hành cùng trường Đại học Sài Gòn (TP. Hồ Chí Minh) trao tặng 09 TV LG đến dự án Nhà cộng đồng tại tỉnh Đắk Nông và 18 TV LG đến các trường học vùng sâu, vùng xa trong chiến dịch Mùa hè Xanh của Đoàn trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội).

Những khoảnh khắc trong hành trình lan tỏa những điều tích cực của LG lần lượt xuất hiện trong MV "Vũ trụ rực tích cực".

Bên cạnh đó, để những thông điệp tích cực lan rộng hơn nữa, LG còn thực hiện thử thách sáng tạo nội dung trên các nền tảng mạng xã hội trên nền nhạc bài hát "Vũ trụ rực tích cực". Thử thách này khiến nhiều bạn trẻ đứng ngồi không yên, phải bật dậy bắt trend ngay!



Đồng hành cùng Phương Mỹ Chi với ca khúc chủ đề "Vũ trụ rực tích cực", LG từng bước hiện thực hóa cam kết "Life’s Good" về một cuộc sống tốt đẹp hơn mỗi ngày. Chiến dịch "Tích cực lan tỏa, Nụ cười lan xa" với những hoạt động thiết thực và ý nghĩa đã lan tỏa tinh thần lạc quan, niềm vui đến các bạn trẻ, giúp họ thêm vững bước trên hành trình tuổi trẻ sắp tới.

Ca khúc có mặt trên các nền tảng nghe nhạc như Spotify, MP3, Apple Music, Youtube,... và "ghi danh" vào thư viện nhạc ở Tiktok, Instagram, Gen Z thỏa sức sáng tạo nội dung, lan tỏa thêm năng lượng tích cực tới bạn bè.