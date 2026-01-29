Trong cuộc trò chuyện cởi mở, Phương Mỹ Chi tiếp tục nửa đùa nửa thật: "Ở trong trường, không thấy một bài nào của Phương Mỹ Chi khi thấy có văn nghệ gì luôn, không hiểu luôn, trong khi thầy cô trường khác đi chấm thi toàn là bài từ "Vũ Trụ Cò Bay". Trường cũng không mời Phương Mỹ Chi hát luôn, trong khi trường khác mời rất nhiều…"





Phương Mỹ Chi vẫn vậy. Một cô gái nhỏ bé sinh năm 2003, cao 1m55 luôn ngập tràn năng lượng tích cực, đôi lúc tếu táo tinh nghịch, được cả nước biết đến từ khi mới 10 tuổi. Nhưng nhìn lại Phương Mỹ Chi của 1 năm về trước, 2 năm về trước, 5 năm về trước và lùi hẳn về 10 năm trước thì cô bé ấy đã hoàn toàn trưởng thành, sải bước một quãng đường rất xa và đầy tự hào.

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp của Phương Mỹ Chi. Từ một "cô bé dân ca" bước ra từ Giọng hát Việt nhí, gắn với hình ảnh mộc mạc, hiền lành của "Chị Bảy", đến một nữ nghệ sĩ trẻ mang đậm bản sắc Việt nhưng vẫn hiện diện vững vàng trong không gian âm nhạc đương đại, chưa bao giờ "lệch pha" khỏi các xu hướng trào lưu. Phương Mỹ Chi đã đi một con đường rất dài, dù chậm, nhưng chắc và nhất quán. Từ khi còn rất nhỏ, Phương Mỹ Chi đã gắn liền tên tuổi với dân ca Nam Bộ, bolero và những ca khúc mang âm hưởng truyền thống của miền sông nước phương Nam. Đây không phải là lựa chọn mang tính ngẫu nhiên hay thuần túy phục vụ một giai đoạn dự thi, mà dần dần trở thành trục xoay xuyên suốt trong toàn bộ sự nghiệp.

Trong bối cảnh Vpop thường xuyên chứng kiến các nghệ sĩ trẻ loay hoay giữa việc "đổi màu", "chuyển mình" liên tục để theo kịp xu hướng của khu vực và thế giới. Phương Mỹ Chi chọn đào sâu vào một vùng chất liệu cụ thể là dân ca, dân gian, văn hóa Việt Nam, đặc biệt là không gian văn hóa Nam Bộ, rồi từ đó mở rộng, làm mới, tái cấu trúc để phù hợp với từng giai đoạn phát triển cá nhân. Điều đáng nói là công chúng không hề quay lưng với hình ảnh cũ để đón nhận hình ảnh mới. Ngược lại, ký ức về "cô bé dân ca", về "Chị Bảy" vẫn được giữ gìn như một phần nền móng cảm xúc, trong khi phiên bản Phương Mỹ Chi của hiện tại tiếp tục nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ nhiều tầng lớp khán giả nhưng lại không khiến những người hâm mộ cũ cảm thấy xa lạ.

Các sản phẩm âm nhạc trong giai đoạn đầu của Phương Mỹ Chi, với sự dìu dắt của ba nuôi - ca sĩ Quang Lê - chủ yếu tập trung vào việc xây dựng hình ảnh một giọng ca nhí trong trẻo, giàu cảm xúc, mang tinh thần truyền thống. Đây là giai đoạn Phương Mỹ Chi tích lũy kỹ năng thanh nhạc, làm quen với phòng thu, sân khấu lớn, đồng thời hình thành mối quan hệ bền chặt với nhóm khán giả gia đình và khán giả trung niên. Sau đó, cô đầu quân về công ty quản lý nghệ sĩ VMAs và hiện đã lập một công ty riêng để vận hành công việc là PMC Entertainment.

Suốt những năm qua, Phương Mỹ Chi và ekip triển khai những dự án mang tính chuyển tiếp, trong đó có các sản phẩm nhạc thiền, nhạc mang màu sắc tĩnh tại, hướng nội, bắt đầu "ném đá thăm dò" với những giai điệu có tiết tấu nhanh hơn, cá tính hơn,... Những dự án này có thể chưa gây tiếng vang lớn xuyên suốt mấy năm của dòng chảy thị trường âm nhạc sôi động, nhưng lại giúp Phương Mỹ Chi mở rộng biên độ cảm xúc, xử lý giọng hát tinh tế hơn và đặc biệt là rèn luyện tư duy làm nghề ngày càng trưởng thành, sẵn sàng cho những bước đột phá về sau.

Bước ngoặt quan trọng nhất trong hành trình âm nhạc của Phương Mỹ Chi trước năm 2025 chính là dự án album "Vũ Trụ Cò Bay" và cú bắt tay đầy thuyết phục với DTAP. Album là một tổ hợp tổng thể những tích lũy trong nhiều năm trước của Phương Mỹ Chi với những điều mới mẻ, đột phá. "Vũ Trụ Cò Bay" tạo ra một chất xúc tác mạnh mẽ, giúp cái tên Phương Mỹ Chi tiếp cận sâu hơn với khán giả trẻ. Tuy nhiên, "Vũ Trụ Cò Bay" không hẳn toàn bộ là một "era" màu hồng đối với Phương Mỹ Chi. Cũng có những track khiến ekip đắn đo, tiêu biểu như "Người Con Gái Ngồi Nghe Biển Hát". Phương Mỹ Chi cũng cho biết "Hai Đứa Trẻ" là track được cô, nhóm DTAP và cả công ty từng dồn kỳ vọng nhiều nhất, từng khiến cả ekip vô cùng thăng hoa sau khi hoàn thành, từng quyết định cho phát hành MV nhưng "vũ trụ sắp đặt" để MV mở đường lại là "Vũ Trụ Có Anh".

Trò chuyện với chúng tôi, Phương Mỹ Chi cho biết đây là thời điểm mà sức khỏe về thể chất và tinh thần của cô xuống dốc rõ rệt: "Tôi hi sinh rất nhiều… tóc và da mặt. Có thời điểm tóc tôi rụng nhiều, da mặt bị burn out, bận đến mức không có thời gian chăm sóc da, một guồng quay liên tục, cứ tiến tới mình không cách nào dừng được. Đó là lúc tôi thực hiện School Tour Vũ Trụ Cò Bay, tôi vừa quay phim, vừa làm school tour, vừa theo học tại trường…".

Nói về sự biến chuyển của Phương Mỹ Chi, anh Phan Anh - quản lý hiện tại, là người thân cận nhất và đặt dấu ấn quan trọng trên chặng đường sự nghiệp của nữ nghệ sĩ thẳng thắn thừa nhận rằng: Phương Mỹ Chi cũng có những giai đoạn hoang mang, thậm chí nghi ngờ chính mình, đặc biệt là thời điểm cả ê-kíp quyết định chuyển hướng từ hình ảnh gắn liền với dân ca sang một con đường trẻ trung và hiện đại hơn.

"Đó là lúc Chi gần như phải bắt đầu lại từ đầu, rời khỏi một hình ảnh đã gắn bó và tạo nên thương hiệu suốt nhiều năm để thử nghiệm cách hát mới, định hướng hình ảnh mới và tiếp cận một nhóm khán giả khác", anh kể.

Những ngày đầu của sự chuyển mình ấy không hề dễ dàng. Phương Mỹ Chi đối diện với hàng loạt câu hỏi nội tâm - liệu con đường này có đúng không, liệu khán giả có chấp nhận không, và bản thân cô có thể đi được bao xa. Đó là những băn khoăn mà chỉ những người rất gần mới có thể cảm nhận rõ.

Thế nhưng, điều khiến anh Phan Anh trân trọng nhất ở Phương Mỹ Chi trong giai đoạn đó chính là sự can đảm. Theo anh, rời khỏi vùng an toàn khi đã có vị trí, thành tựu và sự công nhận là điều không dễ với bất kỳ nghệ sĩ nào, đặc biệt là một nghệ sĩ trẻ đã sớm thành danh. Sự lựa chọn ấy không chỉ đòi hỏi bản lĩnh nghề nghiệp, mà còn đòi hỏi sức chịu đựng về tâm lý. Nhìn lại chặng đường đó, anh không chỉ trân trọng sự dũng cảm của Phương Mỹ Chi, mà còn trân trọng quyết định cả hai đã cùng nhau đưa ra - tin vào hướng đi mới và kiên trì theo đuổi nó.

"Một điều khiến tôi cảm thấy rất may mắn, và cũng là nền tảng để hai anh em có thể đồng hành cùng nhau trong thời gian dài, đó là mỗi khi Phương Mỹ Chi rơi vào trạng thái mệt mỏi hay hoang mang, Chi thường chọn cách chia sẻ thẳng thắn với tôi. Khi đó, chúng tôi sẽ ngồi lại nói chuyện với nhau một cách cởi mở. Tôi luôn tin rằng khi hành trình đi càng xa, nghệ sĩ càng cần bên mình những người đồng đội vững chắc. Sau mỗi lần trò chuyện như vậy, Chi cũng trở nên tự tin hơn, bởi Chi biết rằng xung quanh mình luôn có những người sẵn sàng kề vai sát cánh. Với vai trò là người xây dựng chiến lược, tôi xác định mình không chỉ đưa ra định hướng, mà còn phải là người dìu dắt, giải thích để các bạn hiểu, tin vào con đường đó và cùng nhau đi đến cùng" - Phan Anh (Founder VMAs).

Chính nền tảng rất lớn của "Vũ Trụ Cò Bay" đó đã mở đường cho Phương Mỹ Chi tiến vào năm 2025 với hai sân chơi lớn chạy song song là Sing! Asia và Em Xinh Say Hi. Việc tham gia cùng lúc hai chương trình có tính chất rất khác nhau cho thấy sự tự tin và chủ động trong chiến lược phát triển hình ảnh. Nếu Sing! Asia là nơi Phương Mỹ Chi mang chất Việt ra một không gian cạnh tranh quốc tế, thì Em Xinh Say Hi lại là mặt trận trong nước, nơi cô đối diện trực tiếp với thị hiếu khán giả trẻ và yêu cầu trình diễn đa dạng, khả năng làm việc cùng đồng đội và trình diễn trong mô hình nhóm nhạc.

Ở cả hai sân chơi, điểm chung dễ nhận thấy là Phương Mỹ Chi không đánh mất trụ cột bản sắc. Cô không cố gắng trở thành một nghệ sĩ "quốc tế hóa" bằng cách xóa nhòa dấu vết văn hóa, cũng không đóng khung mình trong hình ảnh truyền thống "giáo điều". Thay vào đó, chất Việt được đặt vào trung tâm câu chuyện, từ lựa chọn bài hát, cách xử lý giai điệu, đến tinh thần trình diễn. Điều này tạo ra một lợi thế cạnh tranh rõ ràng, bởi trong một không gian âm nhạc ngày càng toàn cầu hóa, nơi các lằn ranh và biên giới dần không còn, bản sắc văn hóa nội tại của mỗi quốc gia mà người nghệ sĩ đại diện chính là yếu tố tạo nên sự khác biệt.

Phương Mỹ Chi có sự nhìn nhận rất rõ về tâm thế, vị thế của bản thân khi "chinh chiến" tại 2 cuộc thi: "Nếu như tôi đến với Em Xinh Say Hi với tâm thế của một nghệ sĩ, một cô em gái kết nối với các chị em, một Phương Mỹ Chi thì đến với Sing! Asia thì ngược lại. Không có Phương Mỹ Chi nữa mà tôi chỉ nghĩ rằng mình là một cô gái Việt Nam, là một chiến binh, và mình "chiến đấu" vì điều đó". Chính sự nhìn nhận rõ về tâm thế dự thi đã khiến cô đi xa, gặt hái sự ấn tượng từ đối tượng khán giả của cả 2 chương trình.

Hành trình đưa niềm tự hào Việt Nam vào các cuộc thi không được thực hiện bằng khẩu hiệu hay tuyên ngôn nặng nề, mà bằng từng phần dự thi có sự tính toán rất kỹ lưỡng để đạt hiệu quả toàn diện về mặt âm nhạc, bản phối, hình ảnh, những "điểm rơi"... Phương Mỹ Chi không đứng ngoài dòng chảy hiện đại, nhưng cũng không để mình bị cuốn trôi trong đó. Chính sự nhất quán, bền bỉ và có chiến lược dài hơi trong hành trình âm nhạc đã tạo tiền đề quan trọng cho màn tái định vị của Phương Mỹ Chi trong năm 2025. Đây không phải là sự lột xác đột ngột, mà là kết quả của một quá trình tích lũy có chủ đích, được dẫn dắt bởi tư duy làm nghề rõ ràng và sự hiểu biết sâu sắc về chính mình.

Ê-kíp của Phương Mỹ Chi cũng đã xác định Sing!Asia là một bước tiếp nối tự nhiên trong định hướng đưa Phương Mỹ Chi ra không gian rộng hơn, với tham vọng mang văn hóa Việt đến với khán giả quốc tế. Trong khi đó, Em Xinh Say Hi đặt ra một bài toán khó hơn nhiều. Làm sao để Phương Mỹ Chi giữ được bản sắc âm nhạc trong một chương trình có rất nhiều màu sắc khác nhau, đồng thời tạo dấu ấn riêng giữa hơn 30 nghệ sĩ tham gia. Chưa kể đến lịch trình khắc nghiệt với những chuyến di chuyển liên tục giữa nhiều quốc gia trong suốt ba tháng, gần như không nhận show để toàn tâm cho tập luyện và sản xuất.

Quyết định ấy kéo theo không ít rủi ro, từ sức khỏe, áp lực tinh thần cho đến những lo ngại về đường dài sự nghiệp. Không chỉ Phương Mỹ Chi, mà cả các nhóm sản xuất và ê-kíp liên quan cũng phải làm việc với cường độ rất lớn. Tuy nhiên, nhờ sự đồng lòng và tinh thần nỗ lực, cả tập thể đã cùng nhau đi qua một giai đoạn vất vả nhưng đầy ý nghĩ. Và màn tái định vị của Phương Mỹ Chi đã thành công vượt ngoài dự đoán.

Điểm then chốt đầu tiên khiến Phương Mỹ Chi có thể tái định vị thành công nằm ở nội lực cá nhân vững vàng. Nội lực ở đây không chỉ là giọng hát hay kỹ thuật thanh nhạc khá vững vàng nơi Phương Mỹ Chi, mà còn là tổng hòa của tư duy làm nghề, kiến thức nền tảng và khả năng tự nhận thức. Phương Mỹ Chi bước vào tuổi trưởng thành với một hành trang hiếm có đối với một nghệ sĩ trẻ, đó là kinh nghiệm sân khấu dày dạn, sự hiểu biết về âm nhạc truyền thống và một ý thức rõ ràng về vai trò của bản thân trong đời sống văn hóa. Song song với nội lực cá nhân, yếu tố cốt lõi được Phương Mỹ Chi giữ vững trong suốt quá trình tái định vị chính là dân ca và chất liệu văn hóa Nam Bộ. Thay vì xem đây là chiếc áo cũ cần thay bỏ, cô và ekip xác định rõ đây là trụ cột trung tâm để xoay vòng mọi sự biến hóa.

Điều này giúp Phương Mỹ Chi tránh được tình trạng đánh mất bản sắc khi thử nghiệm những màu sắc mới. Phương Mỹ Chi qua đó cũng khiêm tốn tự nhìn nhận: "Tôi chưa bao giờ thấy mình có nền tảng kiến thức quá vững vàng, tôi cũng không sở hữu một 'kho tàng kiến thức' để chắc chắn rằng mọi điều mình nói ra đều đúng. Lĩnh vực này rất mênh mông, sâu rộng, bỏ thời gian tìm hiểu cả một đời cũng không hết. Chỉ là khi tình yêu đủ lớn, bất kì khi nào mình có cơ hội thì tự nhiên trong đầu tôi đều nảy ra một ý tưởng liên quan đến văn hóa. Ví dụ tôi chọn được một bài "demo" thì tự dưng tôi lại nghĩ rằng ca khúc này đặt hát bội vào thì hợp lí,... Nó xuất phát đơn giản từ tình yêu mà thôi. Khi đã nảy ra ý tưởng thì đó là lúc công việc bắt đầu.

Với thể loại tôi không có kiến thức, tôi sẽ tìm cách bồi đắp mà bằng cách trực diện nhất là đi tìm những cô chú nghệ nhân thực hành thành thục các thể loại âm nhạc tương ứng. Sau khi nghe họ tham vấn, tôi tìm hiểu thêm trên Internet và sách báo để vun đắp kiến thức để đảm bảo chắc chắn rằng: Dù có "nhảy múa" đến đâu thì vẫn nhảy trong vùng "đúng đắn" của văn hóa!".

Nếu đặt Phương Mỹ Chi trong bức tranh rộng hơn của Vpop, có thể thấy mỗi nghệ sĩ thành công bền vững đều gắn với một trụ cột văn hóa cụ thể. Phương Mỹ Chi, một cách tự nhiên, trở thành đại diện tiêu biểu cho dân ca và chất văn hóa Nam Bộ, được bồi đắp qua nhiều năm bằng âm nhạc, hình ảnh, sản phẩm và phong cách sống, thậm chí cả những clip sáng tạo trên nền tảng TikTok. Phương Mỹ Chi cũng nhìn nhận chung: "Tôi nghĩ các hình thức diễn xướng của ông bà ta ngày xưa, dù là vùng miền nào, cũng đều có chung mục đích: kết nối cảm xúc của nhau".

Điểm khác biệt ở đây là trụ cột ấy không được dựng lên trong một dự án đơn lẻ, mà được hình thành từ rất sớm và liên tục được bồi đắp theo thời gian. Chính sự vững chắc này tạo điều kiện để Phương Mỹ Chi có thể biến hóa, biến tấu mà không gây cảm giác rời rạc. Khán giả có thể thấy cô xuất hiện trong những tiết mục mang màu sắc hiện đại, tham gia các sân chơi trẻ trung, thậm chí thử nghiệm những yếu tố giải trí mới, nhưng vẫn luôn nhận ra một sợi dây kết nối với hình ảnh đã quen thuộc.

Sau khi đã thiết lập được một trục bản sắc vững chắc trong âm nhạc, điều tiếp theo mà Phương Mỹ Chi thực hiện không phải là "đổi hướng", mà là mở rộng biên độ hoạt động nghệ thuật một cách có kiểm soát. Trong đó dự án "Nhà Gia Tiên" là cú chạm ngõ điện ảnh đầu tiên của Phương Mỹ Chi đã gặt hái thành công về thương mại cũng như những nhận xét tích cực từ công chúng. Việc lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh của Phương Mỹ Chi diễn ra khá thận trọng. Cô không xuất hiện dày đặc trong các dự án phim thương mại với mục tiêu tạo độ phủ hình ảnh. Nhân vật của Phương Mỹ Chi trong "Nhà Gia Tiên" cực kỳ quen thuộc, gần gũi với chính hình ảnh thường ngày của cô lẫn trong các sản phẩm âm nhạc. Và không mấy lạ lẫm khi Phương Mỹ Chi tiếp tục có thêm một ca khúc nhạc phim thành công, viral đình đám MXH những ngày đầu năm - Nhà Còn Thương Em Mà.

Và khi năm 2025 đến với thuận lợi khách quan: khi đất nước trải qua muôn vàn sự kiện trọng đại, tinh thần dân tộc dâng cao, thì Phương Mỹ Chi không khác gì "cá gặp nước", như "hổ mọc thêm cánh",... Đáng chú ý hơn cả là vai trò của Phương Mỹ Chi trong các hoạt động cộng đồng và những sự kiện mang tính biểu tượng quốc gia. Sự xuất hiện của Phương Mỹ Chi trong các concert lớn, các sự kiện văn hóa, đặc biệt là những dịp kỷ niệm quan trọng, cho thấy cô đã trở thành một gương mặt đại diện có độ tin cậy cao, được đông đảo các tầng lớp nhân dân yêu mến: người già, trung niên cũng biết mặt, mến thương - khán giả trẻ cũng hâm mộ.

Sự đa dạng hóa của Phương Mỹ Chi vì thế không tạo cảm giác phân mảnh. Ngược lại, các mảng hoạt động khác nhau bổ trợ cho nhau trong việc củng cố hình ảnh một nghệ sĩ trẻ có chiều sâu, ngày càng có trách nhiệm và có khả năng thích ứng với nhiều không gian văn hóa khác nhau. Quan trọng hơn, tất cả những điều này đều diễn ra trên nền tảng âm nhạc đã được xây dựng vững chắc. Phương Mỹ Chi không dùng các hoạt động bên lề để che lấp khoảng trống chuyên môn, mà ngược lại, dùng chúng để làm giàu thêm cho câu chuyện âm nhạc của mình. Sự đa dạng trong hoạt động không làm mất đi trọng tâm, mà giúp trục bản sắc trở nên linh hoạt hơn, có khả năng thích nghi với những yêu cầu ngày càng phức tạp của thị trường giải trí.

Nhiều nghệ sĩ xem tái định vị là việc thay đổi hình ảnh bề ngoài, đổi dòng nhạc, đổi phong cách ăn mặc, hoặc tạo ra một "cú nổ" truyền thông đủ lớn để buộc công chúng phải nhìn mình bằng con mắt khác. Trong không ít trường hợp, sự tái định vị ấy mang tính cưỡng ép, diễn ra quá nhanh và thiếu nền tảng, dẫn đến phản ứng ngược từ khán giả. Trường hợp của Phương Mỹ Chi lại đi theo một lộ trình hoàn toàn khác. Màn tái định vị của cô không được khởi phát từ nhu cầu "thoát mác" hay "làm mới cho bằng bạn bằng bè", mà là kết quả tự nhiên của một quá trình tích lũy đủ dài, đủ chín chắn. Đây không phải là sự phủ định quá khứ, mà là sự tái cấu trúc hình ảnh dựa trên chính những giá trị đã được xây dựng trước đó.

Đây là một yếu tố cực kỳ quan trọng trong quá trình tái định vị. Sự mới mẻ chỉ có ý nghĩa khi nó được đặt trong mối quan hệ với ký ức và cảm xúc đã có. Phương Mỹ Chi làm được điều đó bằng cách không cắt đứt mạch liên kết với khán giả cũ, đồng thời mở rộng vòng tròn công chúng một cách từ tốn. Khán giả lớn tuổi vẫn tìm thấy sự gần gũi trong âm nhạc của cô, trong khi khán giả trẻ bắt đầu nhìn thấy ở Phương Mỹ Chi một hình mẫu nghệ sĩ hiện đại, tự tin và có bản sắc.

Đằng sau thành công này là vai trò không nhỏ của ekip, mà ở đây chắc chắn phải kể đến DTAP. Một đoàn đội hiểu chuyện, tôn trọng bản sắc nghệ sĩ và có tầm nhìn dài hạn là điều kiện cần để quá trình tái định vị diễn ra suôn sẻ. Ekip của Phương Mỹ Chi không chạy theo những trào lưu ngắn hạn, cũng không để nghệ sĩ bị cuốn vào vòng xoáy thị trường một cách bị động. Các quyết định về dự án, sân chơi hay hình ảnh đều cho thấy sự cân nhắc kỹ lưỡng, đặt lợi ích dài hạn lên trên hiệu ứng tức thời.

Bên cạnh một đoàn đội vững vàng, cực kì thấu hiểu Phương Mỹ Chi thì nữ ca sĩ cũng khẳng định bên cạnh bố mẹ, chính người chị gái ruột là người mà cô cảm thấy biết ơn nhất trên con đường nghệ thuật, để có Phương Mỹ Chi của ngày hôm nay. "Người mà Chi biết ơn nhiều nhất chắc chắn là chị gái. Trên những bước chân thành công và cả những bước chân gục ngã đều có thêm đôi bàn chân phía sau của chị gái. Có thể chị gái sẽ là đôi bàn chân phía sau, có khi lại là đôi chân phía trước, dìu dắt và đỡ đần bản thân. Một năm qua, nếu không có chị đứng trước và đứng sau mình thì tôi nghĩ mình vẫn sẽ đi đến đích thôi, nhưng sẽ rất lung tung và lộn xộn, nhất là về mặt tinh thần. Tôi là một người suy nghĩ nhiều, có rất nhiều sự đối lập trong cảm xúc, rất nhiều câu hỏi về cảm xúc mà nếu không giải quyết được, bản thân sẽ rất rối và buông bỏ, nhưng vấn đề vẫn sẽ nằm y nguyên ở đó. Chị gái là người phát hiện ra những hành xử khác thường, những sự nhạy cảm của bản thân,... và ngay lập tức chỉ ra vấn đề, đưa ra cho tôi lời khuyên".

Người chị theo sát Phương Mỹ Chi từ những ngày đầu, từ những ngày bơ vơ, trơ trọi, chưa có công ty chủ quản - và đó là lúc người chị thể hiện sự cứng rắn đến mức từng khiến em gái tổn thương. Nhưng rồi sau nhiều năm, công chúng nhận ra sự nghiêm khắc ấy thực sự đã trui rèn nên một nữ nghệ sĩ bản lĩnh: "Chị cũng sẽ là người thẳng thắn nhất để chỉ ra cho tôi vấn đề nằm ở đâu. Chị đồng hành sát sao cùng tôi từ lúc 16 tôi, lúc ấy còn thẳng thắn hơn bây giờ nhiều, thậm chí gây tổn thương cô gái mới lớn lúc đó, một cô gái vừa bước ra, chưa có công ty chủ quản nào. Lúc đó rất nhiều xung đột trong cảm xúc, lời nói. Giờ tôi đã quen với sự thẳng thắn đó và cảm thấy vô cùng biết ơn!".

Trong bối cảnh âm nhạc toàn cầu ngày càng phẳng, nơi ranh giới địa lý dần bị xóa nhòa, yếu tố tạo nên sự khác biệt không còn nằm ở việc chạy theo xu hướng quốc tế, mà ở khả năng kể một câu chuyện riêng, gắn với bản sắc văn hóa cụ thể. Ở điểm này, Phương Mỹ Chi đang sở hữu một lợi thế rõ ràng.

Việc kiên định với chất liệu văn hóa Việt Nam, đặc biệt là văn hóa Nam Bộ, không khiến cô bị giới hạn trong phạm vi nội địa, mà ngược lại, mở ra tiềm năng bước ra thế giới. Khi âm nhạc không còn biên giới, những gì càng đặc thù, càng chân thật, càng độc đáo lại càng dễ gây chú ý. Phương Mỹ Chi không cần phải trở thành một phiên bản "quốc tế hóa" mờ nhạt, bởi chính sự khác biệt về văn hóa mới là thứ khiến cô có thể được nhớ đến.

Phương Mỹ Chi hiện tại gần như đứng ở một vị thế thuận lợi đặc biệt. Cô có thể thử nghiệm, có thể bước ra khỏi vùng an toàn, có thể tham gia các sân chơi lớn trong nước và quốc tế mà khán giả đại chúng đều không có bất kỳ hồ nghi gì về năng lực, bản lĩnh hay tư duy âm nhạc. Sự yêu mến mà công chúng dành cho Phương Mỹ Chi trong năm 2025 vì thế không còn mang tính hoài niệm đơn thuần, mà đã chuyển hóa thành niềm tin mạnh mẽ vào năng lực, tư duy và bản lĩnh đầy thuyết phục của một nghệ sĩ tài năng của nền âm nhạc Việt Nam trong tương lai.

Công thức và con đường đi ai cũng thấy, nhưng không phải cứ "bắt chước" theo công thức là thành công - vậy nên nền âm nhạc Việt Nam hiện tại dễ mấy khi mới có một Phương Mỹ Chi.