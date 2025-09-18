Mới đây, Phương Ly khiến mạng xã hội "chao đảo" khi tung loạt ảnh đi biển trên trang cá nhân. Nữ ca sĩ chọn bikini hai mảnh với thiết kế táo bạo, khoe trọn vóc dáng nuột nà cùng vòng eo phẳng lì. Đặc biệt, đường cong nóng bỏng và thần thái rạng rỡ của Phương Ly khiến loạt khoảnh khắc ngay lập tức gây sốt.

Phương Ly khiến dân mạng "xỉu up xỉu down" vì bộ ảnh nóng bỏng

3 vòng quá nét của nữ ca sĩ khiến các fan trầm trồ

Diện bikini bé xíu, Phương Ly "flex" body nghẹt thở

Tuy nhiên, điều khiến netizen bàn tán nhiều nhất không chỉ là body gợi cảm mà còn là vòng 1 có phần đầy đặn, gợi cảm hơn hẳn những lần xuất hiện trước. Không ít bình luận thẳng thắn đặt nghi vấn: phải chăng Phương Ly vừa "nâng cấp" vòng 1 để có hình thể quyến rũ hơn? Một số người thậm chí còn đặt ảnh cũ và mới của nữ ca sĩ để so sánh, cho rằng sự khác biệt khá rõ rệt.

Dù vậy, vẫn có ý kiến bênh vực cho rằng tất cả chỉ là do góc chụp, ánh sáng và kiểu dáng bikini lần này tôn dáng hơn. Bỏ qua những tranh cãi, không thể phủ nhận body của Phương Ly đang ở thời kỳ đỉnh cao. Vóc dáng săn chắc, làn da nâu khoẻ khoắn cùng gương mặt rạng rỡ giúp cô trở thành một trong những mỹ nhân Vbiz hiếm hoi vừa có visual ngọt ngào, vừa sexy bùng nổ.

Vòng 1 ngồn ngộn của Phương Ly khiến netizen đặt nghi vấn cô "dao kéo"

Body của Phương Ly vào cuối năm 2023 trong lần nữ ca sĩ du lịch tại Phú Quốc

Nhan sắc của Phương Ly luôn là đề tài được quan tâm kể từ khi cô bước chân vào showbiz. Nữ ca sĩ mang đến một hình ảnh hoàn toàn khác biệt: vừa kiêu kì, hiện đại, vừa trẻ trung và phóng khoáng. Từ những ngày đầu, cô gắn liền với vẻ đẹp tự nhiên, đôi mắt to tròn và nụ cười rạng rỡ, được khán giả yêu thích vì sự gần gũi.

Theo thời gian, visual của Phương Ly ngày càng thăng hạng. Cô thử sức với nhiều kiểu tóc, phong cách thời trang khác nhau, từ nữ tính dịu dàng cho đến cá tính, gợi cảm. Những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội cũng giúp Phương Ly trở thành "vợ quốc dân" nhờ visual ngọt ngào.

Phương Ly được nhiều người ví von là "vợ quốc dân"

Tuy nhiên thời gian gần đây, Phương Ly bất ngờ vấp phải nhiều bàn tán về nghi vấn "trùng tu" nhan sắc. Nguồn cơn xuất phát từ đoạn clip quay cận mặt của nữ ca sĩ, nhiều người cho rằng phần sống mũi của Phương Ly trông cao một cách kém tự nhiên, nguyên nhân có thể đến từ việc trang điểm.

Một số ý kiến chỉ ra lớp contour bị đánh quá đậm, khiến dáng mũi trở nên cứng và thiếu mềm mại. Ngược lại, cũng có không ít bình luận cho rằng Phương Ly đã từng can thiệp thẩm mỹ, nên việc make up chỉ như một cách che giấu điểm chưa hài hòa.

Về câu chuyện "dao kéo", Phương Ly từng thẳng thắn chia sẻ rằng cô đã có can thiệp nhẹ. Cụ thể, nữ ca sĩ thừa nhận phần đuôi lông mày của mình không phải hoàn toàn tự nhiên.

Trước đó, Phương Ly bất ngờ bị nghi sửa mũi vì màn lộ diện khác lạ tại một sự kiện

Visual của Phương Ly trong lần xuất hiện ở concert Em Xinh vừa qua

Phương Ly tham gia Vietnam Idol 2007 và lọt vào Top 30 chung cuộc. Đến năm 2018, em gái của Phương Linh đã tạo được chỗ đứng nhất định giữa làng nhạc Việt bằng loạt ca khúc hot như: Mặt Trời Của Em, Đã Lỡ Yêu Em Nhiều, Thằng Điên...

Từ sau giai đoạn này, Phương Ly đã thoát mác "em gái Phương Linh", cô hoạt động nghệ thuật tích cực và có lượng người hâm mộ chẳng kém cạnh chị. Thời gian qua, Phương Ly gây chú ý khi tham gia Em Xinh Say Hi. Dù kết thúc ở vị trí trong top 10 nhưng hành trình của nữ ca sĩ tạo được nhiều dấu ấn mới.