Phương Ly thú nhận 1 điều về da nâu

Sau khi chuyển sang hình tượng da nâu, Phương Ly là một trong số mỹ nhân Việt nhận về ý kiến trái chiều. Nhiều khán giả cho rằng làn da nâu khỏe khoắn không tôn được visual Phương Ly, trái ngược với hình ảnh ngọt ngào, nữ tính trước đây. Bên cạnh đó, một số ý kiến cũng nhận xét phong cách mới chưa thực sự hài hòa với layout trang điểm và trang phục của nữ ca sĩ, tạo nên những tạo hình “lệch tông” mỗi khi xuất hiện. Mới đây, mỹ nhân sinh năm 1990 đã đăng tải đoạn video khoe sắc vóc quyến rũ với trang phục khoe điểm mạnh body, đồng thời thẳng thắn chia sẻ “I love my skin” như một cách khẳng định cá tính và sự tự tin với lựa chọn của mình.

Phương Ly "enjoy" với làn da nâu. (Nguồn: Threads)

Phương Ly khiến người xem khó rời mắt với vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn cùng làn da nâu căng bóng đầy cuốn hút. Body của nữ ca sĩ săn chắc, đường thắt eo rõ nét, phần xương quai xanh và bờ vai lộ ra tinh tế càng làm nổi bật vẻ gợi cảm hiện đại. Người đẹp diện thiết kế áo trễ vai màu trắng, phom dáng ôm vừa phải với chi tiết tay bồng, kết hợp chân váy ngắn cạp trễ màu xanh pastel, vừa tôn lên đường cong cơ thể vừa tạo cảm giác mềm mại, nữ tính. Phương Ly lựa chọn layout makeup sắc sảo, tóc vuốt gọn gàng làm nổi bật gương mặt sắc sảo.

Bờ vai mảnh mai cùng vòng eo săn chắc của Phương Ly khiến người xem khó rời mắt.

Nữ ca sĩ khoe cận cảnh làn da nâu bóng khỏe, rạng rỡ.

Cộng đồng mạng khen ngợi sắc vóc của Phương Ly.

Trước đó, Phương Ly từng nhiều lần trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội khi thay đổi hình tượng da nâu nhưng vẫn trung thành với những thiết kế quá điệu đà, mang vibe “bánh bèo”. Các trang phục mềm mại, nhiều chi tiết nữ tính kết hợp cùng layout makeup tông hồng ngọt ngào vô tình tạo nên sự lạc quẻ rõ rệt với làn da rám nắng sexy kiểu Âu Mỹ. Không ít ý kiến cho rằng sự kết hợp này khiến tổng thể trở nên thiếu hài hòa, thậm chí làm “dìm” visual vốn là thế mạnh của nữ ca sĩ. Thay vì tôn lên nét cá tính mới mẻ, phong cách cũ lại khiến diện mạo của Phương Ly nhận về nhiều tranh cãi.