Phương Ly có tình mới hậu "đường ai nấy đi" với Andree?

Valentine năm nay tiếp tục trở thành chủ đề khiến mạng xã hội rộn ràng với loạt động thái đầy ẩn ý từ dàn sao Vbiz. Giữa lúc chuyện tình cảm được quan tâm sát sao thì mới đây Phương Ly bất ngờ có màn "đánh úp" khiến cư dân mạng liên tục đưa ra loạt giả thuyết.

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ đăng tải loạt ảnh chụp cùng những bó hoa cỡ "khủng" trong ngày 14/2. Phương Ly diện trang phục tối giản, tóc xõa tự nhiên, khoe visual ngọt ngào trong không gian ngập tràn hoa. Đi kèm hình ảnh, Phương Ly chỉ viết vỏn vẹn dòng trạng thái ghi lại mốc thời gian là ngày Valentine. Không nhắc tên bất kỳ ai, không tag người tặng, chính sự "nửa kín nửa hở" này càng khiến dân tình tò mò hơn bao giờ hết.

Phương Ly check-in Valentine với bó hoa khủng. Ảnh: FBNV

Dưới phần bình luận, netizen lập tức chia thành nhiều luồng suy đoán. Một bộ phận cho rằng đây là hoa mà Andree chuẩn bị. Trước đó, cả hai từng nhiều lần bị soi động thái được cho là đã "quay trở lại làm bạn" trong yên lặng. Và từ động thái của Phương Ly, hội fan được phen rần rần với giả thiết cả hai đã "gương vỡ lại lành".

Tuy nhiên, không ít ý kiến khác lại cho rằng rất có thể nữ ca sĩ đã bước sang một mối quan hệ mới. Việc Phương Ly xuất hiện cùng hoa trong ngày Valentine khiến nghi vấn "tình mới" càng được bàn tán rôm rả. Dẫu vậy, cũng có quan điểm cho rằng động thái này chưa đủ để khẳng định điều gì, bởi Phương Ly vốn kín tiếng trong đời sống riêng tư và hoàn toàn có thể chỉ đơn giản là chia sẻ khoảnh khắc cá nhân.

Cư dân mang đặt loạt giả thiết bởi động thái mập mờ của Phương Ly trong Lễ Tình nhân. Ảnh: FBNV

Phương Ly và Andree bắt đầu quen biết và chơi cùng một nhóm bạn thân cách đây 10 năm. Cả hai chưa từng xác nhận hẹn hò, nhưng lại liên tục để lộ loạt "hint" yêu đương rõ mồn một, từ việc thường xuyên xuất hiện cùng nhau, tương tác thân thiết trên mạng xã hội cho đến những lần âm thầm "trùng hợp" về thời gian và địa điểm.

Hồi cuối năm 2023, Phương Ly và Andree bị bắt gặp khoảnh khắc ôm nhau tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào trên bãi biển ở Phú Quốc. Đến tháng 4/2024, Phương Ly và Andree tiếp tục bị bắt gặp hẹn hò trên sân pickleball. Cả hai "dính như sam" suốt cả buổi, kè kè không rời nhau nửa bước đúng chuẩn cặp đôi đang yêu đương mặn nồng. 3 tháng sau đó, cặp đôi tiếp tục lộ khoảnh khắc kè kè nhau dạo trên đường phố ở Nha Trang.

Phương Ly và Andree không công khai nhưng ai cũng biết cả hai từng có thời gian "trên mức bạn bè". Ảnh: NVCC

Cho đến khoảng cuối tháng 8 vừa qua, mối quan hệ giữa Phương Ly và Andree bị nghi trục trặc. Nguồn cơn xuất phát từ bài đăng của một người bạn Phương Ly với caption đầy ẩn ý: "Người độc thân thường sẽ giàu...". Đáng chú ý, khi có một tài khoản để lại bình luận: "Chị Ly độc thân rồi ạ", chính chủ bài đăng đã thả tim.

Sau đó, các "thánh soi" tóm được động thái cả hai rời khỏi nhóm chat với fan của nhau trên Instagram. Trước đó, Phương Ly và Andree đều hiện diện trong broadcast của đối phương, tương tác thoải mái và cập nhật hình ảnh đời thường của nhau. Nhưng trong thời gian qua, cặp đôi không còn hoạt động sôi nổi, và cuối cùng là âm thầm thoát nhóm chat của nhau.

Phương Ly và Andree bị soi nhiều dấu hiệu cho thấy mối quan hệ đã không còn như trước. Ảnh: NVCC

Hồi giữa tháng 12 năm ngoái, rapper WOKEUP tổ chức sự kiện ra mắt dự án mới. Phương Ly không chỉ là người chị thân thiết trong nghề mà còn trực tiếp góp giọng, phối hợp cùng đàn em trong sản phẩm lần này. Vì thế, việc cô vắng mặt tại một sự kiện quan trọng như vậy nhanh chóng gây thắc mắc.

Gây chú ý hơn cả, ngay thời điểm sự kiện đang diễn ra, Phương Ly lại ung dung đăng ảnh check-in trên sân pickleball. Nhiều người cho rằng nữ ca sĩ đang cố tình "né" một ai đó, và cái tên được nhắc đến nhiều nhất chính là Andree. Bởi lẽ, trong sự kiện ra mắt của WOKEUP, Andree đã có mặt để ủng hộ đàn em thân thiết.