Phương Lê góp 500 triệu đồng hỗ trợ người dân vùng bị thiên tai

Với mong muốn được chung tay đóng góp, chia sẻ gánh nặng với người dân ở vùng bị thiệt hại sau cơn bão số 3 (siêu bão Yagi), hoa hậu Phương Lê đã nhanh chóng chuyển 500 triệu đồng đến Hội chữ thập đỏ Việt Nam.

Hoa hậu Phương Lê góp tiền hỗ trợ vùng lũ

Cô kêu gọi mọi người chung tay

Hoa hậu Phương Lê cho biết bản thân cũng muốn gửi những vật dụng, nhu yếu phẩm giúp đỡ bà con vừa gặp thiệt hại sau bão lũ. Tuy nhiên, vì hiện tại, mọi thứ đang quá gấp nên Phương Lê nghĩ rằng việc chuyển thẳng tiền và nhờ cơ quan chính quyền hỗ trợ người dân sẽ thuận tiện hơn.

Hoa hậu Phương Lê cho biết bản thân là người Việt, luôn tự hào là người con đất Việt nên với cô, khi có thể san sẻ chút khó khăn với người khó khăn hơn mình, chị thấy đó là niềm hạnh phúc.

"Với tôi, khi mình may mắn hơn người khác thì mình có trách nhiệm san sẻ may mắn đó với người khó khăn hơn. Tôi may mắn có công việc kinh doanh tạm ổn nên đây chính là lúc để tôi phải chung tay với nọi người hỗ trợ người kém may mắn hơn" - Phương Lê chia sẻ.

Sau những ồn ào, bị chỉ trích và bị phạt vụ "chế" lời quốc ca, Hoa hậu Phương Lê cho biết bản thân ý thức được những sai sót của bản thân dẫn đến hiểu lầm. Vì vậy cô quyết tâm thay đổi để mỗi ngày phải tốt đẹp hơn. Hiện chồng cô là NSƯT Vũ Luân nữa nên việc phải cẩn thận trong mọi lời ăn tiếng nói là chuyện cần thiết.



Hoa hậu Phương Lê kêu gọi mọi người chung tay đóng góp dù nhỏ hay lớn cũng là góp phần chia sẻ gánh nặng sau thiên tai tàn phá.