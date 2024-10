Phương Lan lộ diện sau drama Phan Đạt "bóc trần" loạt sao Vbiz: "Mọi người thương và hiểu cho tôi"

Hơn 1 tuần trước, cư dân mạng đứng ngồi không yên trước bài đăng "bóc" loạt sao Việt của diễn viên Phan Đạt - chồng của Phương Lan. Giữa lúc Phan Đạt liên tục đăng đàn căng thẳng, cô đã lên tiếng gửi lời xin lỗi trên trang cá nhân.

Vào ngày 8/10, Phương Lan đã tham gia sự kiện họp báo chương trình gameshow Người yêu tôi đỉnh nhất được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Nữ diễn viên sinh năm 1994 lộ diện lẻ bóng, không có sự tháp tùng của ông xã Phan Đạt. Đây là lần đầu tiên cô xuất hiện sau drama ồn ào của ông xã trên mạng xã hội. Nhiều người nhận xét cho rằng gương mặt của Phương Lan kém tươi tắn, lộ nét mệt mỏi hậu lùm xùm. Cặp đôi cũng chính là những người chơi tham gia vào chương trình Người yêu tôi đỉnh nhất chuẩn bị lên sóng 20 giờ thứ Bảy hàng tuần, bắt đầu từ ngày 12/10/2024.

Chia sẻ về ồn ào vừa qua, diễn viên cho hay: "Mọi người thương và hiểu cho em. Thực sự những cái lùm xùm vừa qua bản thân em cũng không muốn là nó sẽ được hiện hữu nhiều. Mong các anh chị báo chí, kênh truyền thông hãy đưa thông tin về chương trình thì em nghĩ nó sẽ là điều hay nhất. Còn lại em xin phép không trả lời bất cứ điều gì hết để không ảnh hưởng tới chương trình. Một lần nữa em cúi đầu xin lỗi và cảm ơn mọi người rất nhiều".

Tại sự kiện họp báo của chương trình này còn có sự tham gia của dàn sao Việt nổi tiếng như Sam, Will, Thu Thủy, Thanh Duy... Chia sẻ về chương trình, Phương Lan cho hay: "Bản thân em cũng cảm thấy rất là may mắn khi được bên chương trình mời tham gia. Đây là gameshow không chỉ của các bạn nam với nhau mà còn là phần thi đấu trí của các chị em phụ nữ. Tập của em may mắn được tham gia với nhiều anh chị em đồng nghiệp thân thiết với nhau. Tập vừa rồi em tham gia có nhiều phút giây giải trí, lắng đọng và dễ thương trong chương trình. Em nghĩ chương trình khi phát sóng chắc chắn yếu tố giải trí sẽ đem tới cho quý vị khán giả".

Tối 6/10, phía sân khấu kịch Thế giới trẻ - nơi các diễn viên Phương Lan, Minh Dự, Nam Thư và Hoàng Phi đang hoạt động đã có thông báo chính thức trước công chúng về ồn ào những ngày qua. Nguồn cơn xuất phát từ việc Phan Đạt - chồng Phương Lan đã đăng bài tố 3 nhân vật "MD", "NT", "HP" lợi dụng quyền thế chèn ép diễn viên trẻ, có đời sống riêng tư vô cùng bê bối. Trong thông cáo chính thức, phía sân khấu Thế giới trẻ khẳng định không có chuyện Hoàng Phi gạ gẫm đàn em, Nam Thư - Minh Dự bắt nạt, chèn ép đàn em. Sau khi kết quả phiên họp nội bộ được công bố, động thái của Phan Đạt cũng khiến nhiều người chú ý.



Vào sáng 7/10, Phan Đạt đã xóa tất cả những bài đăng "bóc phốt" trong thời gian qua. Nam diễn viên chỉ giữ lại một bài viết mong muốn kết thúc mọi ồn ào, sẵn sàng chịu trách nhiệm vì những điều mình làm, nhưng đặt ở chế độ bạn bè. Phan Đạt cũng đã xóa hoặc ẩn đi hầu hết những khoảnh khắc hạnh phúc bên Phương Lan. Động thái mới nhất này của Phan Đạt khiến nhiều người tò mò, một bộ phận còn càng thêm lo lắng cho mối quan hệ vợ chồng giữa anh và Phương Lan.

Trong bài viết xin lỗi, Phương Lan tiết lộ về mối quan hệ với Nam Thư, Hoàng Phi và Minh Dự: "Về mặt cá nhân em nói riêng: Em, Minh Dự, Anh Hoàng Phi, chị Nam Thư cùng anh chị, Bạn bè đồng nghiệp khác, mối quan hệ của chúng em vẫn tốt đẹp. Dưới góc nhìn khách quan và đa chiều, em vẫn tin rằng sự yêu thương này vẫn còn tồn tại và niềm tin của mọi người sẽ luôn ở đây, luôn đồng hành cùng em. Tại thời điểm này, em mong tất cả mọi người thương và hiểu cho em".

Phương Lan đã lên tiếng xin lỗi sau khi ông xã Phan Đạt có loạt bài viết "vạch trần" Vbiz