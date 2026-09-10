Phương Anh Đào quay lưng với Hồng Đào

Bức ảnh cho thấy sự căng thẳng giữa Phương Anh Đào và Hồng Đào đang khiến netizen chú ý.

Dự án điện ảnh Ngày Con Còn Mẹ do đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cầm trịch, với sự kết hợp của bộ đôi thực lực Hồng Đào và Phương Anh Đào hiện đang là một trong những cái tên khiến người hâm mộ vô cùng mong chờ vào dịp cuối năm. Sau màn ra mắt của poster đầu tiên cùng trailer hé lộ cú tát chấn động, mới đây, nhà sản xuất lại tiếp tục tung ra chiếc poster thứ 2, ngay lập tức chiếm trọn sự chú ý của khán giả.

Khác với không khí căng thẳng trực diện ở lần nhá hàng trước đó, poster lần này mang lại một cảm giác ngột ngạt, bức bối. Bối cảnh diễn ra trên một chiếc giường ngủ, nơi hai mẹ con nằm cạnh nhau nhưng lại ở thế đối đầu im lặng. Phương Anh Đào (trong vai Mây) nằm quay lưng lại phía mẹ, đôi mắt mở to nhìn vào khoảng không vô định, ánh mắt chứa nỗi buồn, tổn thương khó nói. Còn nghệ sĩ Hồng Đào (vai bà Tím) cũng thao thức đầy mệt mỏi, bất lực.

Ngăn cách giữa hai người là một chiếc gối ôm dài giống như một ranh giới biến khoảng cách vài gang tay thành xa xôi, mà "xa" ở đây chính là cách lòng. Người xem có thể cảm nhận bầu không khí "chiến tranh lạnh" vô cùng căng thẳng. Dòng đề từ chạy phía trên: "Người làm ta giận nhiều nhất lại là người ta thương nhất" như một lời đúc kết cho mối quan hệ bất ổn, yêu thương nhiều nhưng tổn thương cũng không kém giữa hai mẹ con.

Được biết, Ngày Con Còn Mẹ là bộ phim thuộc thể loại tâm lý gia đình, xoay quanh câu chuyện của bà Tím và cô con gái tên Mây. Giữa họ tồn tại một sợi dây liên kết máu mủ thiêng liêng nhưng lại liên tục bị ngăn cách bởi những hiểu lầm, rạn nứt cùng những mâu thuẫn thế hệ. Sự ngột ngạt đẩy lên đỉnh điểm qua những lần cãi vã, bộc lộ góc khuất tổn thương sâu sắc mà cả hai vô tình găm vào lòng nhau.

Đây cũng là lần thứ hai "hai mẹ con" Hồng Đào và Phương Anh Đào có cơ hội hợp tác cùng nhau trên màn ảnh rộng kể từ sau Mai (Tết 2024). Nếu ở bộ phim trước, họ vào vai mẹ chồng - nàng dâu hụt thì với dự án mới này, việc hóa thân thành mẹ con ruột thịt hứa hẹn sẽ mang đến màn bùng nổ diễn xuất mạnh mẽ và lấy đi nhiều nước mắt của khán giả. Sự ăn ý ngoài đời cùng thực lực diễn xuất đỉnh cao của hai thế hệ diễn viên tài năng bậc nhất này chính là lời bảo chứng vàng cho một tác phẩm điện ảnh Việt giàu chiều sâu cảm xúc.

Phim điện ảnh Ngày Con Còn Mẹ dự kiến sẽ đổ bộ tại các rạp chiếu trên toàn quốc vào ngày 11.11.2026.