Phương Anh Đào cãi vã nảy lửa với MisThy, Thùy Tiên hoảng hốt xin ngừng quay Sao nhập ngũ

Mở đầu tập 13 "Sao nhập ngũ", 8 nữ chiến sĩ chia làm 2 đội thi đấu đối kháng cướp cờ. Đội 1 gồm Jun Vũ, Phương Anh Đào, Uyển Ân do MisThy làm huấn luyện viên. Đội 2 gồm Thùy Tiên, Liz Kim Cương và Pháo do Mie làm huấn luyện viên. Kết quả chung cuộc, đội của MisThy giành chiến thắng và nhận được phần thưởng đặc biệt từ Mũi trưởng. Phần thưởng dành cho đội thắng cuộc là 3 chú cá to cải thiện bữa ăn tối.

Đội MisThy chiến thắng sau 5 lượt thi đấu.

Trước tay nghề chế biến thức ăn đỉnh cao của các chiến sĩ cũ, dàn cast "Sao nhập ngũ" không ngừng tấm tắc khen ngon.

Trong buổi tối ngày thứ 6, các chiến sĩ cũ và các chiến sĩ mới cùng nhau tham gia sinh hoạt tiểu đội tại đơn vị. Giữa lúc mọi người đang trò chuyện, MisThy và Phương Anh Đào bất ngờ gọi nhau ra ngoài nói chuyện riêng và xảy ra cãi vã. Tình huống căng thẳng khiến Thùy Tiên phải đề nghị ekip tắt máy quay, ngừng quay cảnh chị em bất hòa. Những chiến sĩ mới sau đó cũng tiến ra bên ngoài để giảng hòa nhưng tiếng cãi vã ngày càng to.

Trong lúc các chiến sĩ cũ hoang mang không rõ chuyện gì đang xảy ra, các nữ chiến sĩ bất ngờ tiến vào với những hộp quà trên tay. Hóa ra cuộc cãi vã chỉ là một vở kịch mà họ dàn dựng để đánh lạc hướng, tạo bất ngờ cho các chiến sĩ cũ. Những món quà được dàn cast chuẩn bị, cầm theo từ ngày đầu nhập ngũ nay được đem đến tặng cho những người động đội tại Lữ đoàn đặc công 113.

MisThy bất ngờ muốn nói chuyện riêng với vài chiến sĩ nữ.

Nữ chính phim "Mai" cho rằng MisThy đã tỏ thái độ không đúng trong lúc tham gia chương trình nên lớn tiếng nhắc nhở đàn em.

Các đồng đội trong phòng bắt đầu lo lắng, Thùy Tiên liên tục nhờ ekip ngừng quay những cảnh gây gổ của Phương Anh Đào và MisThy.

Nhưng hóa ra đó là "một cú lừa" của 8 cô gái. Một tuần sinh hoạt trong môi trường quân ngũ đã gắn kết các chiến sĩ cũ và chiến sĩ mới với nhau. Họ không còn khoảng cách mà đã xem nhau như những người đồng đội thực sự.

Sáng ngày thứ 7 tham gia "Sao nhập ngũ", các chiến sĩ mới thực hiện chế độ ngày nghỉ, tham gia các hoạt động khác ngoài hoạt động huấn luyện. Sau 1 tuần sinh hoạt trong doanh trại, Thùy Tiên, Mie, Uyển Ân rất phấn khởi khi được ra ngoài đi chợ. Cả ba thống nhất nấu món bún thịt nướng và nem rán để chiêu đãi các chiến sĩ cũ, thay cho lời cảm ơn đến toàn mũi. Không chỉ năng nổ đi chợ, Thùy Tiên, Mie, Uyển Ân còn rất xông xáo vào bếp chế biến món ăn.

Trước tấm lòng của bộ ba Thùy Tiên, Mie, Uyển Ân, các chiến sĩ cũ đều tấm tắc khen ngon, không quên gửi lời cảm ơn đến họ khi đã dành nhiều tâm huyết để chuẩn bị bữa ăn "ngon như hàng làm".

Thùy Tiên, Mie, Uyển Ân háo hức đạp xe và ngắm cảnh xung quanh.

Trong lúc đi chợ mua nguyên vật liệu cả ba ra sức mặc cả để tiết kiệm tiền, nhiều lần thành công mua với giá thấp hơn dự kiến.

Đảm nhận vai trò bếp trưởng, ngoài hướng dẫn mọi người chế biến thức ăn, Mie dù đau tay vẫn rất nhiệt tình tham gia cắt thịt, nướng thịt… Trong khi đó, Thùy Tiên đảm nhận việc rán nem, cắt hoa quả, Uyển Ân nhặt và rửa rau…

Và quả thực các chiến sĩ cũ và các chiến sĩ mới đã có một bữa ăn khó quên, diễn ra đầy ấm cúng với các món ăn không chỉ được bày biện đẹp mắt mà còn ngon miệng.

Sau đó các đồng chí chiến sĩ mới bước vào buổi huấn luyện khí công.