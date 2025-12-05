Lực lượng chức năng căng dây, đặt biển cảnh báo tạm dừng phương tiện lưu thông trên phần mặt đường bị nứt

Ngày 5-12, ông Bùi Trọng Tuệ, Trưởng Văn phòng Quản lý đường bộ 2.4 (Cục Đường bộ Việt Nam), cho biết đơn vị đang triển khai phương án xử lý tạm thời vết nứt dài gần 40m vừa xuất hiện trên Quốc lộ 1 đoạn qua Đèo Ngang, nối Quảng Trị - Hà Tĩnh.

Ngay sau khi phát hiện, lực lượng quản lý đường bộ đã căng dây, đặt biển cảnh báo và tạm dừng phương tiện lưu thông trên phần mặt đường bị nứt để bảo đảm an toàn.

Về hướng xử lý trước mắt, khi thời tiết khô ráo, ông Bùi Trọng Tuệ - cho biết đơn vị sẽ nhồi sợi dây đay vào khe nứt rồi rưới nhựa đường nhằm ngăn nước thấm xuống phía dưới, giảm nguy cơ hư hỏng lan rộng.

Đồng thời, Văn phòng Quản lý đường bộ 2.4 đã báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam, chuẩn bị cử các chuyên gia tới hiện trường kiểm tra, thẩm định và đề xuất phương án xử lý lâu dài.

Vết nứt dài hàng chục mét, kéo theo nhiều khe hở nhỏ xung quanh.

Vết nứt trên Quốc lộ 1 đoạn qua Đèo Ngang, có điểm rộng đến 3cm.

Được biết, Đèo Ngang vốn là khu vực có địa hình phức tạp, nền đất yếu, thường chịu tác động của mưa bão và nhiệt độ thay đổi, do đó những vết nứt dạng này cần được giám sát chặt chẽ để đảm bảo an toàn giao thông.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, một vết nứt dài 40m, xuất hiện tại Quốc lộ 1 dưới chân Đèo Ngang qua xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị được phát hiện ngày 4-12, khiến nhiều người không khỏi lo lắng về nguy cơ mất an toàn giao thông.

UBND xã Phú Trạch - cho biết địa phương đang kiểm tra 2 hiện tượng bất thường xuất hiện gần như cùng thời điểm dưới chân Đèo Ngang, khi giun bò lên mặt đất rồi chết khô và vết nứt dài hàng chục mét trên Quốc lộ 1. Đây là 2 hiện tượng "chưa từng ghi nhận" tại địa phương này.