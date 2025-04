Theo hướng dẫn của Sở Nội vụ TP HCM, hiện nay nhiều quận, huyện, TP Thủ Đức đã tiến hành lấy ý kiến nhân dân về triển khai sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp (bỏ cấp huyện).

Việc lấy ý kiến nhân dân, cử tri thực hiện từ ngày 12-4.

Sau khi nhận được Báo cáo tổng hợp và các hồ sơ liên quan của UBND cấp huyện gửi đến UBND TP HCM, Sở Nội vụ tổng hợp hồ sơ báo cáo Thường trực UBND TP HCM xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy xem xét cho chủ trương trước khi trình HĐND TP HCM họp thông qua chủ trương.

Sau đây là phương án sắp xếp của một số quận, huyện, TP Thủ Đức đưa ra lấy ý kiến cử tri.

Toàn cảnh sắp xếp phường, xã của TP HCM; Ảnh: HOÀNG TRIỀU/NLĐO

Quận 5 hiện có 10 phường, đề xuất sắp xếp thành 3 phường mới.

- Phường Chợ Quán: trên cơ sở sáp nhập phường 1, phường 2, phường 4. Phường mới có diện tích 1.28 km2, dân số 63.545 người

- Phường An Đông: trên cơ sở sáp nhập phường 5, phường 7, phường 9. Phường mới có diện tích 1,32 km2, dân số 81.229 người

- Phường Chợ Lớn: trên cơ sở sáp nhập phường 11, phường 12, phường 13, phường 14. PHường mới có diện tích 1,67 km2, dân số 85.066 người.

Dự kiến quận 5 sắp xếp 10 phường thành 3 phường mới

Quận 6 hiện có 10 phường, đề xuất sắp xếp thành 5 phường mới.

- Phường Bình Tiên: trên cơ sở sáp nhập phường 1, phường 7, phường 8. Phường mới có diện tích 1,61 km2, dân số 66.707 người.

- Phường Bình Tây: trên cơ sở sáp nhập phường 2, phường 9. Phường mới có diện tích 1,05 km2, dân số 45.861 người.

- Phường Phú Định: trên cơ sở sáp nhập phường 10, quận 6 với một phần diện tích tự nhiên 0,39 km của phường 16, quận 8. Phường mới có diện tích 1,85 km2, dân số 35.064 người.

- Phường Bình Phú: trên cơ sở sáp nhập phường 11, phường 12. Phường mới có diện tích 1,11 km2, dân số 59.795 người.

- Phường Phú Lâm: trên cơ sở sáp nhập phường 13, phường 14. Phường mới có diện tích 1,27 km2, dân số 45.985 người.

Phương án sắp xếp của quận 6

Quận Bình Thạnh hiện có 15 phường, đề xuất sắp xếp thành 5 phường mới.

- Phường Gia Định: trên cơ sở sáp nhập phường 1, phường 2, phường 7, phường 17. Phường mới có diện tích 2,76 km2, dân số 120.310 người.

- Phường Bình Thạnh: trên cơ sở sáp nhập phường 12, phường 14, phường 26. Phường mới có diện tích 3,32 km2, dân số 117.497 người.

- Phường Bình Hòa: trên cơ sở sáp nhập phường 5, phường 11, phường 13. Phường mới có diện tích 3,89 km2, dân số 102.084 người.

- Phường Thạnh Mỹ Tây: trên cơ sở sáp nhập phường 19, phường 22, phường 25. Phường mới có diện tích 4,4 km2, dân số 152.371 người.

- Phường Bình Quới: trên cơ sở sáp nhập phường 27, phường 28. Phường mới có diện tích 6,34 km2, dân số 36.019 người.

Phương án sắp xếp của quận Bình Thạnh

Thủ Đức hiện 34 phường, đề xuất sắp xếp thành 12 phường mới, đặt tên chữ thay vì tên số

- Phường Hiệp Bình: trên cơ sở sáp nhập phường Hiệp Bình Chánh, phường Hiệp Bình Phước và một phần phường Linh Đông. Phường mới có diện tích 16,01km2, dân số 191.878 người.

- Phường Tam Bình: trên cơ sở sáp nhập phường Bình Chiểu, phường Tam Bình, phường Tam Phú. Phường mới có diện tích 10,71km2, dân số 146.569 người.

- Phường Thủ Đức: trên cơ sở sáp nhập các phường Bình Thọ, phường Linh Chiểu, phường Trường Thọ cùng phần còn lại của phường Linh Đông, một phần phường Linh Tây. Phường mới có diện tích 8,81km2, dân số 120,738 người.

- Phường Linh Xuân: trên cơ sở sáp nhập phường Linh Trung, phường Linh Xuân và phần còn lại của phường Linh Tây. Phường mới có diện tích 12,30km2, dân số 153.725 người.

- Phường Long Bình: trên cơ sở sáp nhập phường Long Bình, phường Long Thạnh Mỹ. Phường mới có tổng diện tích 29,78km2, dân số 100.760 người.

Phương án sắp xếp của TP Thủ Đức

- Phường Tăng Nhơn Phú: trên cơ sở sáp nhập phường Hiệp Phú, phường Tân Phú, phường Tăng Nhơn Phú A, phường Tăng Nhơn Phú B. Phường mới có diện tích 16,17km2, dân số 181.317 người.

- Phường Phước Long: trên cơ sở sáp nhập phường Phước Bình, phường Phước Long A, phường Phước Long B. Phường mời có diện tích 9,23km2, dân số 123.442 người.

- Phường Long Phước: trên cơ sở sáp nhập phường Long Phước, phường Trường Thạnh. Phường mới có diện tích 34,29km2, dân số 46.902 người.

- Phường Long Trường: trên cơ sở sáp nhập phường Long Trường, phường Phú Hữu. Phường mới có diện tích 24,49km2, dân số 71.026 người.

- Phường An Khánh: trên cơ sở sáp nhập phường An Khánh, phường An Lợi Đông, phường Thảo Điền, phường Thủ Thiêm và một phần phường An Phú. Phường mới có diện tích 15,33km2, dân số 73.629 người.

- Phường Bình Trưng: trên cơ sở sáp nhập phường Bình Trưng Tây, phường Bình Trưng Đông và phần còn lại của phường An Phú. Phường mới có diện tích 15,58km2, dân số 108.139 người.

- Phường Cát Lái: trên cơ sở sáp nhập phường Cát Lái, phường Thạnh Mỹ Lợi. Phường mới có diện tích 19,65km2, dân số 56.614 người.

Quận Phú Nhuận hiện có 11 phường, đề xuất sắp xếp thành 3 phường mới.

- Phường Đức Nhuận: trên cơ sở sát nhập nguyên trạng phường 4, phường 5, phường 9. Phường mới có diện tích 2,16 km2, dân số 73.495 người.

- Phường Cầu Kiệu: trên cơ sở sát nhập nguyên trạng phường 1, phường 2, phường 7. Phường mới có diện tích 1,23 km2, dân số 74.084 người.

- Phường Phú Nhuận: trên cơ sở sát nhập nguyên trạng phường 8, phường 10, phường 11, phường 13. Phường mới có diện tích 1,46 km2, dân số 68.757 người.

Phương án sắp xếp của quận Phú Nhuận

Huyện Bình Chánh hiện có 16 xã, thị trấn, đề xuất sắp xếp thành 7 xã mới.

- Xã Vĩnh Lộc A: trên cơ sở sát nhập nguyên trạng xã Vĩnh Lộc A và một phần xã Phạm Văn Hai. Xã mới có diện tích 30,79 km2, dân số 176.226 người.

- Xã Vĩnh Lộc B: trên cơ sở sát nhập nguyên trạng xã Vĩnh Lộc Ba và một phần xã Phạm Văn Hai. Xã mới diện tích 33,77 km2, dân số 167.791 người.

- Xã Bình Lợi: trên cơ sở sát nhập nguyên trạng xã Lê Minh Xuân, xã Bình Lợi. Xã mới có diện tích 54,17 km2, dân số 54.876 người.

- Xã Tân Nhựt: trên cơ sở sát nhập nguyên trạng xã Tân Kiên, xã Tân Nhựt, thị trấn Tân Túc. Xã mới có diện tích 43,48 km2, dân số 109.414 người.

- Xã Bình Chánh: trên cơ sở sát nhập nguyên trạng xã An Phú Tây, xã Bình Chánh, xã Tân Quý Tây. Xã mới có diện tích 22,38 km2, dân số 78.781 người.

- Xã Hưng Long: trên cơ sở sát nhập nguyên trạng xã Hưng Long, xã Qui Đức, xã Đa Phước. Xã mới có diện tích 35,54 km2, dân số 74.152 người.

- Xã Bình Hưng: trên cơ sở sát nhập nguyên trạng xã Bình Hưng, xã Phong Phú. Xã mới có diện tích 32,4 km2, dân số 174.183 người.

Theo huyện Bình Chánh, tên 7 xã này là được lấy từ tên địa danh của thời điểm trước năm 1975 và theo Nghị định số 130/2003 của Chính Phủ.

Phương án sắp xếp của huyện Bình Chánh

Huyện Củ Chi hiện có 21 xã, thị trấn, đề xuất sắp xếp thành 7 xã mới.

- Xã An Nhơn Tây: trên cơ sở sát nhập nguyên trạng xã Phú Mỹ Hưng, xã An Phú và An Nhơn Tây. Xã mới có diện tích 77,69 km2, dân số 40.896 người.

- Xã Thái Mỹ: trên cơ sở sát nhập nguyên trạng xã Trung Lập Thượng, xã Thái Mỹ, xã Phước Thạnh. Xã mới có diện tích 62,44 km2, dân số 49.862 người.

- Xã Nhuận Đức: trên cơ sở sát nhập nguyên trạng xã Nhuận Đức, xã Trung Lập Hạ, xã Phạm Văn Cội. Xã mới có diện tích 62,05 km2, dân số 40.239 người.

- Xã Tân An Hội: trên cơ sở sát nhập nguyên trạng xã Phước Hiệp, xã Tân An Hội và thị trấn Củ Chi. Xã mới có diện tích 53,5 km2, dân số 84.342 người.

- Xã Củ Chi: trên cơ sở sát nhập nguyên trạng xã Tân Phú Trung, xã Tân Thông Hội, xã Phước Vĩnh An. Xã mới có diện tích 64,87 km2, dân số 128.661 người.

- Xã Phú Hòa Đông: trên cơ sở sát nhập nguyên trạng xã Tân Thạnh Tây, xã Tân Thạnh Đông và xã Phú Hòa Đông. Xã mới có diện tích 59.751 km2, dân số 97.766 người.

- Xã Bình Mỹ: trên cơ sở sát nhập nguyên trạng xã Bình Mỹ, xã Trung An và xã Hòa Phú. Xã mới có diện tích 54,43 km2, dân số 99.675 người.

Phương án sắp xếp của huyện Củ Chi

Huyện Hóc Môn hiện có 11 xã, thị trấn, sắp xếp thành 4 xã mới.

- Xã Hóc Môn: trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng Hóc Môn thị trấn Hóc Môn, xã Tân Xuân, xã Tân Hiệp. Xã mới có diện tích 16,43 km2, dân số 88.632 người.

- Xã Bà Điểm: trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng xã Bà Điểm, xã Xuân Thới Thượng, xã Trung Chánh. Xã mới có diện tích 27,36 km2, dân số 192.230 người.

- Xã Xuân Thới Sơn: trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng xã Tân Thới Nhì, xã Xuân Thới Sơn, xã Xuân Thới Đông. Xã mới có diện tích 35,21 km2, dân số 96.621 người.

- Xã Đông Thạnh: trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng xã Thới Tam Thôn, xã Đông Thạnh, xã Nhị Bình. Xã mới có diện tích 30,16 km2, dân số 187.758 người.

Phương án sắp xếp của huyện Hóc Môn

Trước ngày 10-6, TP HCM sắp xếp xong phường, xã Tháng 3-2025, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương xây dựng đề cương nhiệm vụ, dự toán kinh phí đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp (bỏ cấp huyện). Trong tháng 4-2025, Sở Nội vụ chủ trì việc hoàn thiện đề án, hướng dẫn trình tự, thủ tục tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với đề án trên. Trước ngày 5-5-2025, HĐND TP HCM, TP Thủ Đức, 5 huyện và 63 xã, thị trấn ban hành nghị quyết thông qua chủ trương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp, xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Trước ngày 10-5-2025, Sở Nội vụ tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ đề án để tham mưu UBND TP HCM trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Sau khi có nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, TP HCM tổ chức công bố nghị quyết và kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. TP HCM cũng giải quyết chế độ, chính sách đối với những trường hợp dôi dư và sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công; thu hồi con dấu cũ, khắc con dấu mới của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới khi hình thành đơn vị hành chính mới. Những việc này được thực hiện trước ngày 10-6-2025.