Lâu lâu lại xuất hiện tin kiểu Hoài Linh chết rồi

Hoài Linh: 'Tôi già rồi, không áp lực nữa'

Buổi ra mắt bộ phim Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn (Làm giàu với ma 2) diễn ra ngày 25/8 tại TPHCM. Dàn diễn viên chính gồm NSƯT Hoài Linh, Tuấn Trần, Diệp Bảo Ngọc, Võ Tấn Phát, Ngọc Xuân và đạo diễn Trung Lùn có những chia sẻ xoay quanh áp lực phòng vé, chuyện chưa biết về hậu trường.

Sự xuất hiện của NSƯT Hoài Linh nhận nhiều sự quan tâm của truyền thông. Là diễn viên chính trong cuộc đua phim Việt 2/9, nam nghệ sĩ liên tục được hỏi về áp lực phòng vé. Hoài Linh cho biết anh thấy thoải mái, cho rằng mỗi giai đoạn điện ảnh có đặc thù riêng.

“Mười năm trước và bây giờ khác hẳn. Ngày trước, chỉ cần phim đạt vài chục tỷ đồng là đã được gọi ‘vua phòng vé’. Nhưng thật ra, có nhiều bộ phim không cần tên tuổi lớn mà vẫn bán vé tốt. Quan trọng nhất vẫn là kịch bản và đạo diễn”, anh nói.

Về danh xưng “ngôi sao trăm tỷ”, nghệ sĩ cho rằng đó chỉ là cách gọi của khán giả, thực chất doanh thu là công sức của cả ê-kíp.

NSƯT Hoài Linh, đạo diễn Trung Lùn (suit xám) và Tuấn Trần (áo đen, ảnh dưới) trả lời truyền thông.

“Một bộ phim là thành quả của mấy trăm con người chứ không phải một người. Giờ già rồi, tôi cũng không còn áp lực về doanh thu nữa. Miễn sao khán giả xem vui là được. Sóng sau dồn sóng trước, mình đâu có cạnh tranh với ai. Chỉ mong phim được khán giả thương”, nam nghệ sĩ thẳng thắn.

Ở cuối phim, có phân đoạn Hoài Linh chật vật với xe rác chở nhiều người. Anh chia sẻ do thân hình vốn gọn nhẹ, chỉ khoảng 56-58 kg, nên khi anh rồ ga, bánh trước xe nhấc bổng, khiến cả ê-kíp hoảng hốt.

“Khi xe nhấc đầu, ga lại rú lên, cứ thế chạy. May mà anh em kịp chạy tới giữ. Sau đó, đoàn phải thiết kế thêm càng để cân bằng”, anh nhớ lại.

Làm giàu với ma 2 được ghi hình trong 43 ngày, Hoài Linh nói anh không gặp nhiều vấn đề sức khỏe, nhưng mệt mỏi vì “bị Trung Lùn hành”. Anh cho biết ban đầu khi nhận kịch bản, bản thân cảm thấy khỏe vì hành trình nhân vật trong phim chỉ có hai ngày một đêm. Nhưng bước vào trường quay, anh mới thấy cực hơn.

Trong một phân đoạn, cả ê-kíp phải ngâm mình từ 16h đến 4h sáng hôm sau. “Tôi cũng phải đeo tạ nặng lắm, lặn xuống rồi trồi lên. Cũng nhờ Tổ thương nên không có vấn đề gì nghiêm trọng. Cũng nhờ sự khó tính của Trung Lùn mà chúng ta có những thước phim hay để xem”.

Trở lại điện ảnh với thần sắc tươi tắn hơn, Hoài Linh thẳng thắn đối mặt câu hỏi liên quan về tin đồn “Hoài Linh bạo bệnh”, “Hoài Linh qua đời”.

“Như quý vị biết rồi, trên mạng lâu lâu hay xuất hiện tin kiểu Hoài Linh chết rồi, Hoài Linh đột quỵ. Lâu lâu ngủ dậy có người gọi cho gia đình hỏi mẹ tôi là Hoài Linh bị gì vậy? Hoài Linh có sao không? Nó uống thuốc gì vậy chị? Mẹ Linh nói Linh bị gì vậy? Chứ Linh bị gì dễ gì không dở ra?”

Nam nghệ sĩ thậm chí bất ngờ vì nhiều lúc bị ghép ảnh NSƯT Minh Nhí viếng đám tang Hoài Linh, nhưng dần quen với việc đó. Hoài Linh khẳng định sức khỏe của anh hiện tại vẫn ổn, không có gì đáng lo ngại.

Về thân hình gầy gò, Hoài Linh kể anh chủ động giữ cân để phù hợp với vai diễn. “Thời còn diễn ở sân khấu Trống Đồng, 126, tôi chuyên đóng vai già. Có lần tôi tăng lên 61 kg, có người đồn Hoài Linh bơm mặt. Khán giả còn viết thư tay nhắc ‘Linh ơi đừng mập nữa để còn đóng vai già’. Từ đó, tôi giữ cân nặng ổn định tới giờ. Thật ra nhẹ ký cũng giúp mình khỏe hơn”, anh chia sẻ thêm.

Tuấn Trần áp lực với vai thiểu năng trí tuệ

Trái ngược với Hoài Linh, Trung Lùn nói anh áp lực khi đưa Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn ra rạp. Nam đạo diễn nhận định phim thương mại luôn đặt nặng yếu tố doanh thu, bất kỳ ai làm phim cũng chú trọng điều này.

“Nếu phần một thắng lợi thì chúng tôi mới có kinh phí đầu tư phần hai hoành tráng hơn. Làm phim thương mại, điều đầu tiên là phải kéo được khán giả tới rạp. Đó là áp lực, nhưng cũng là niềm vui vì sự cạnh tranh sẽ thúc đẩy phim Việt phát triển hơn”, anh chia sẻ.

Tuấn Trần là người tiếp theo gặp nhiều áp lực khi quay lại phần hai Làm giàu với ma. Anh nói vai diễn lần này mang đến cho anh nhiều thử thách hơn cả mong đợi.

“Áp lực dữ lắm, nhất là khi đã bàn bạc với đạo diễn Trung Lùn - người tôi vẫn gọi là ‘mẹ già’ - để tìm một màu sắc nhân vật khác biệt so với những vai trước đây. Tôi hào hứng vì nhân vật có nhiều cái lạ, nhưng nó siêu áp lực, vì ngoài đời tôi chưa từng tiếp xúc với người bị chậm phát triển”, nam diễn viên chia sẻ.

Để khắc họa nhân vật, Tuấn Trần tham khảo từ trải nghiệm thực tế. Anh cho biết: “Tôi dựa trên dữ liệu từ một người cháu của bạn mình, một người rất khó khăn trong việc truyền tải ngôn ngữ. Đó là chất liệu giúp tôi hình dung nhân vật”.

Trong quá trình bàn bạc cùng đạo diễn, cả hai quyết định thay đổi giọng nói bằng cách sử dụng công cụ hỗ trợ. Tuấn Trần lắp hàm y tế trong miệng để thay đổi tiếng nói, khiến việc phát hơi từ cổ họng khó khăn hơn, đồng nghĩa với việc từ ngữ phát ra cũng rất khó nghe.

Dàn diễn viên Ngọc Xuân, Võ Tấn Phát, Diệp Bảo Ngọc và Tuấn Trần (từ trái sang) trong buổi ra mắt phim.

Không chỉ giọng nói, dáng đi cũng được anh chú ý thay đổi. “Do mình hơi cao, nên phải đi gù xuống một chút, lúc nào cũng co người lại. Tôi cũng thay đổi đầu tóc để tạo dáng hình khác biệt”, Tuấn Trần chia sẻ.

Phần khó khăn nhất là ánh mắt. Theo anh, những người cùng hoàn cảnh với nhân vật thường “rất ít giao lưu hay nhìn thẳng mặt người đối diện, vì họ có thế giới riêng của mình.” Chính vì thế, anh nhắc đạo diễn: “Mẹ ơi, một lúc nào đó mà mẹ thấy vô tình ánh mắt Tuấn Trần có gì lệch ra, mẹ phải nhắc con liền. Vai diễn này đòi hỏi tôi phải tập trung nhiều hơn, từng tích tắc nhỏ đều quan trọng”.

Nói về trải nghiệm làm việc với ê-kíp, Tuấn Trần bày tỏ sự hạnh phúc: “Tất cả đều nhập vai. Không ai cho tôi cảm giác mình chỉ là diễn viên, mà tất cả khiến tôi tin rằng mình đang sống trong câu chuyện đó. Sự tương tác, sự yêu thương, phản ứng hóa học của từng người đã làm nên điều đặc biệt”.

Anh cũng dành lời khen cho đạo diễn Trung Lùn, người mà anh ví như “một người xào nấu rất giỏi, rất tinh tế trong việc bắt khoảnh khắc của diễn viên”.