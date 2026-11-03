Phung phí cơ hội, CLB Công an Hà Nội hòa Kyoto Sanga 0-0

Tối 3/11 trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội), CLB Công an Hà Nội để Kyoto Sanga cầm hòa 0-0 ở AFC Champions League Elite (Cúp C1 châu Á).

Câu lạc bộ Công an Hà Nội tiếp đón Kyoto Sanga của Nhật Bản ở lượt trận thứ tư AFC Champions League Elite (Cúp C1 châu Á). Dù tạo ra nhiều cơ hội, đại diện của bóng đá Việt Nam không lần nào tận dụng thành công và bị cầm hòa trên sân nhà với tỷ số 0-0.

Kyoto Sanga không đạt phong độ cao ở giai đoạn gần đây. Huấn luyện viên Tony Popovic cũng không sử dụng đội hình mạnh nhất, cất một số trụ cột để đảm bảo cân bằng với mặt trận quốc nội. Đây là cơ sở để đội chủ nhà và các cổ động viên tự tin vào khả năng giành điểm.

CLB Công an Hà Nội hòa đáng tiếc Kyoto Sanga.

Đoàn quân của huấn luyện viên Alexandre Polking thi đấu ấn tượng và nhanh chóng dồn ép đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Những đường lên bóng của CLB Công an Hà Nội đặc biệt nguy hiểm ở cánh trái - nơi có sự hiện diện của Leo Artur và Cao Pendant Quang Vinh.

CLB Công an Hà Nội tấn công mạch lạc và nhanh chóng khiến đối thủ chao đảo bằng cú sút của Brayan Perea. Những phút sau đó, Leo Artur liên tiếp có những cơ hội đối mặt thủ thành Rocha da Silva. Dẫu vậy, những pha dứt điểm của các chân sút chủ nhà hoặc thiếu chính xác, hoặc bị thủ môn đối phương cản phá.

Ở chiều ngược lại, Alex Souza là nhân vật chính trong các đợt phản công của Kyoto Sanga. Tiền đạo người Brazil không ít lần làm khó các hậu vệ CLB Công an Hà Nội nhưng thủ môn Nguyễn Filip có hiệp đấu xuất sắc để giúp đội nhà không nhận bàn thua.

Bước sang hiệp 2, Leo Artur tiếp tục tạo cơ hội cho chính mình cũng như các đồng đội. Cao Pendant Quang Vinh và Perea lại bỏ lỡ những khoảnh khắc có thể ghi bàn. Khi Kyoto Sanga bắt đầu đưa thêm trụ cột vào sân, CLB Công an Hà Nội gặp nhiều khó khăn hơn.

Các học trò của huấn luyện viên Polking khiến khán giả tiếc nuối, đặc biệt là cú sút lên trời của Hoàng Văn Toản hay pha dứt điểm hụt của Ngọc Tín.

Chung cuộc, CLB Công an Hà Nội hòa 0-0 trước Kyoto Sanga và có 4 điểm sau 4 trận. Đại diện của bóng đá Việt Nam vẫn cách nhóm giành quyền đi tiếp 3 điểm.