Phùng Khánh Linh hóa "mỹ nữ tóc trắng": Đẹp ma mị, cháy hết với âm nhạc

Năm 2025 được xem là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp Phùng Khánh Linh khi cô phát hành album phòng thu thứ ba Giữa một vạn người, thực hiện tour diễn live band xuyên Việt và ghi dấu bằng nhiều màn trình diễn live ấn tượng. Từ hình ảnh một nghệ sĩ indie-pop, Phùng Khánh Linh dần khẳng định vị thế tác giả – ca sĩ biểu diễn.

Nếu album Giữa một vạn người là bản tự sự trong phòng thu thì mini-set của Phùng Khánh Linh tại đêm nhạc GENfest tối 17/1 chính là khoảnh khắc thế giới nội tâm ấy được “hiện hình" trên sân khấu ngoài trời trước hàng nghìn khán giả.

Giữ vai trò mở màn, Phùng Khánh Linh gây ấn tượng mạnh ngay từ những giây đầu tiên với hình tượng mỹ nữ tóc trắng mang vẻ đẹp ma mị, bí ẩn và cuốn hút.

Tạo hình của Phùng Khánh Linh tại đêm nhạc.

Ca khúc chủ đề Giữa một vạn người là Em đau được dàn dựng công phu kết hợp ánh sáng, vũ đạo và phong thái trình diễn chín chắn cho thấy sự tự tin của một nghệ sĩ đã hiểu rất rõ mình đang kể câu chuyện gì.

Phần trình diễn của Phùng Khánh Linh dẫn dắt khán giả đi qua nhiều trạng thái từ tự sự, yếu mềm với Tâm sự với đêm một mình, Anh là thằng tồi nơi cô ôm guitar và thủ thỉ về những giây phút yếu lòng nhất đến bùng nổ, giải phóng với Khóc Blóck mang màu alternative rock và pop-punk dữ dội. Cao trào cảm xúc tiếp tục được đẩy lên với Ước anh tan nát con tim - ca khúc vừa giận dữ vừa mong manh, khép lại chương cảm xúc mơ hồ nhưng mãnh liệt.

Phùng Khánh Linh đã có một đêm cháy hết mình với âm nhạc.

Điểm thú vị của set diễn là sự chuyển mình bất ngờ sang hình ảnh “CITOPIA Girl” tinh nghịch, tươi vui với Cô gái say xỉn, Ngưu tầm ngưu mã tầm mã rồi cuối cùng là Hôm nay tôi buồn - bản hit đã đưa tên tuổi Phùng Khánh Linh đến gần khán giả suốt 8 năm qua. Cách cô biến tấu câu hát cuối thành “hôm nay không buồn” như một lời chào nhẹ nhõm, tích cực, cũng là tuyên ngôn tinh thần cho giai đoạn âm nhạc hiện tại: chấp nhận nỗi buồn để bước tiếp.

Phùng Khánh Linh và Đông Nhi.

Trong set diễn của Phùng Khánh Linh, khán giả còn được "bóc túi mù" là sự xuất hiện của ca sĩ Đông Nhi. Hai nữ ca sĩ khiến khán giả bùng nổ, hò hét không ngừng khi hòa giọng trong hai nhạc phẩm Tết là "Tết ổn rồi" và "Tết ta về". Đông Nhi bày tỏ sự cảm ơn dành cho lời mời của đàn em để trở thành vị khách đặc biệt của chương trình. Trong khi đó, Phùng Khánh Linh bày tỏ Đông Nhi chính là một ca sĩ - tác giả cô thần tượng từ nhỏ. Sau khi hai ca sĩ lui vào hậu trường, nhiều khán giả vẫn hô tên họ để bày tỏ sự tiếc nuối.

Phùng Khánh Linh sinh năm 1994, một trong những ca, nhạc sĩ trẻ nổi bật của nhạc Việt đương đại, được biết đến với khả năng sáng tác kể chuyện bằng âm nhạc đầy tinh tế và cảm xúc. Cô từng được khán giả biết đến khi thi The Voice Vietnam 2015 và gặt hái thành công với hit Hôm nay tôi buồn (2018).

Năm 2020 Phùng Khánh Linh trở thành nghệ sĩ phát hành album Yesteryear - sản phẩm được đánh giá là một trong những album xuất sắc của Vpop thời kỳ mới. Năm 2022 ca sĩ ra mắt CITOPIA, được báo The Japan Times xem như đại diện tiêu biểu của làn sóng city-pop toàn cầu.

Nữ ca sĩ từng nhận nhiều đề cử tại các Giải thưởng âm nhạc lớn trong nước như Làn Sóng Xanh, Mai Vàng, nhận 7 đề cử quan trọng tại Giải thưởng Cống Hiến, trong đó nổi bật là “Ca khúc của năm” (Hôm Nay Tôi Buồn), “Album của năm” (yesteryear, CITOPIA) và "Nhạc sĩ của năm”.