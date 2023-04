Thông tin mới nhất vụ tai nạn nghiêm trọng: 4 người chết, 5 người trọng thương

Lực lượng cứu hộ đang tìm cách đưa 3 người mắc kẹt trong xe ra ngoài

11 giờ trưa nay (2-4), ông Huỳnh Văn Khoa, Chủ tịch UBND huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, xác nhận với Báo Người Lao Động về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra ở thôn Phú Long, xã An Mỹ, huyện Tuy An đã cướp đi 4 sinh mạng, 5 người khác hiện vẫn đang cấp cứu tại Bệnh viên đa khoa tỉnh này.

"Ngoài 1 người chết trên đường đưa đi cấp cứu trước đó thì cả 3 người mắc kẹt còn lại trong xe đều đã tử vong. Lực lượng chức năng đang xác định danh tính các nạn nhân" - ông Khoa cho biết.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng nay (3-4) trên đường ĐT 643 từ xã An Mỹ (huyện Tuy An) lên cao nguyên Vân Hòa (huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên) thuộc thôn Phú Long, xã An Mỹ, huyện Tuy An.

Vào thời điểm trên, chiếc xe tải chở dưa hấu lưu thông theo hướng Tây - Đông để đưa dưa đi tiêu thụ. Trên xe còn chở thêm 9 người.

Chiếc xe chở dưa và người lật vào vách núi

Ông Biện Ngọc Dương, Chủ tịch UBND xã An Mỹ, huyện Tuy An, cho biết khi xuống dốc Súc, bất ngờ chiếc xe bị lật úp vào vách núi. Sau đó 6 người được đưa ra ngoài, đưa vào Bệnh viện đa khoa Phú Yên cấp cứu. Trong đó 1 người đã tử vong. 3 người vẫn còn mắc kẹt trong xe. Lực lượng chức năng tìm cách đưa 3 người này ra ngoài.

Hiện trường vụ tai nạn

Báo Người Lao Động sẽ tiếp tục cập nhật thông tin đến bạn đọc về vụ tai nạn này.