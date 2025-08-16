Phụ xe ngang nhiên ngồi giữa Quốc lộ, hăm dọa tài xế xe khách khác

Chiều 15/8, đại diện Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã tiếp nhận clip ghi lại cảnh một người mặc áo đỏ lao ra giữa đường chặn ô tô, xảy ra trên đường Quốc lộ 1, gần cầu Nam Ô, hướng lên hầm Hải Vân.

Phụ xe ngang nhiên ngồi giữa Quốc lộ.

Lãnh đạo Phòng CSGT đã yêu cầu Trạm CSGT Hòa Hiệp phối hợp cơ quan chức năng địa phương xác minh vụ việc.

Theo đoạn clip kéo dài 41 giây lan truyền trên mạng xã hội, sáng cùng ngày, một người đàn ông mặc áo đỏ, được cho là phụ xe khách biển số 43H-091.38 của nhà xe Tân Quang Dũng, từ chiếc xe khách đang dừng bên đường bất ngờ lao ra giữa làn ô tô.

Người này ngồi xuống lòng đường, sau đó đứng dậy, chỉ trỏ và liên tục có động tác hăm dọa tài xế xe khách khác.

Sự việc xảy ra vào giờ cao điểm, trên tuyến đường huyết mạch dẫn lên hầm Hải Vân, khiến nhiều phương tiện, cả ô tô lẫn xe máy, phải dừng hoặc di chuyển chậm, tạo thành hàng dài.

Hiện, cơ quan chức năng đang xác minh danh tính người đàn ông để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

