Phú Thọ: Sạt lở nghiêm trọng trên QL6 khiến ít nhất 2 người tử vong

Thu Hường |

Một vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng vừa xảy ra trên QL6, đoạn qua xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ, khiến tuyến giao thông huyết mạch này bị tê liệt hoàn toàn.

Phú Thọ: Sạt lở nghiêm trọng trên QL6 khiến ít nhất 2 người tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ sạt lở.

Trao đổi với phóng viên, ông Hà Trung Thảo – Chủ tịch UBND xã Mai Châu cho biết, khoảng 15h ngày 14/12, một khối lượng lớn đất đá từ trên cao bất ngờ sạt lở xuống khu vực Quốc lộ 6. Bước đầu xác định, vụ sạt lở đã khiến 2 người bị đất đá vùi lấp và tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng công an nhanh chóng phong tỏa hiện trường, tổ chức điều tra, xử lý vụ việc và đảm bảo an toàn khu vực xảy ra sạt lở.

Sự cố cũng khiến giao thông trên QL6 ùn tắc nghiêm trọng trong nhiều giờ liền. Đây là tuyến quốc lộ quan trọng kết nối khu vực Tây Bắc với các tỉnh miền xuôi.

Hiện các lực lượng chức năng đang khẩn trương phối hợp giải phóng hiện trường, tìm kiếm cứu nạn và điều tiết giao thông nhằm sớm khắc phục hậu quả vụ sạt lở.

