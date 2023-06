Phú Thọ: Điều tra người giao xe cho thanh niên tông Trung tá cảnh sát

Sáng 5/6, Công an Phú Thọ phát thông tin chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị khẩn trương xác minh và xử lý nghiêm người giao xe máy cho thanh niên không có giấy phép lái xe, đâm bị thương Trung tá Bùi Kim Ngọc, Phó đội trưởng đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an thị xã Phú Thọ. Trung tá Ngọc gặp nạn khi đang cùng tổ công tác kiểm tra hai thanh niên điều khiển 2 xe máy có biểu hiện gây mất trật tự an ninh, an toàn.

Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, cũng yêu cầu củng cố chứng cứ, nếu đủ điều kiện sẽ xử lý hành vi “chống người thi hành công vụ” đối với các thanh niên tăng ga bỏ chạy khi tổ công tác của Công an thị xã Phú Thọ ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Đại tá Nguyễn Minh Tuấn yêu cầu trong thời gian tới, các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh, công an các huyện, thành thị tiếp tục tập trung lực lượng, xử lý kiên quyết, triệt để các hành vi thanh thiếu niên tụ tập, phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép, nhất là các hành vi “chống người thi hành công vụ”, đúng theo kế hoạch công an Phú Thọ đã đề ra.

Giám đốc Công an Phú Thọ Nguyễn Minh Tuấn thăm hỏi và động viên Trung tá Bùi Kim Ngọc.

Trước đó, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông tại km 0+700 tỉnh lộ 315B thuộc xã Văn Lung (thị xã Phú Thọ), tổ công tác của công an thị xã phát hiện hai nam thanh niên điều khiển 2 xe máy với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, không lắp gương chiếu hậu, trong đó có 1 chiếc xe không gắn biển kiểm soát.

Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nhưng cả 2 thanh niên trên không chấp hành, không dừng xe mà tăng ga bỏ chạy. Chiếc xe không gắn biển kiểm soát đi phía sau đã đâm trúng Trung tá Bùi Kim Ngọc, khiến anh Ngọc bị thương phải vào bệnh viện điều trị.

Quá trình điều tra xác định, đối tượng điều khiển xe máy không gắn biển số là Nguyễn Hồng Quân (sinh ngày 23/01/2005 ở khu 5, xã Hà Lộc, TX Phú Thọ). Quân không có giấy phép lái xe mô tô.

Hồi giữa tháng 5, Công an Phú Thọ quyết định thành lập 13 Tổ chuyên đề làm nhiệm vụ tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo kế hoạch trên, các Tổ chuyên đề sẽ kết hợp các lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát hình sự, cảnh sát ma túy, cảnh sát cơ động. Đặc biệt, người chỉ huy mỗi Tổ chuyên đề do công an tỉnh phân công theo nguyên tắc “không phải là cán bộ của huyện, thị, địa bàn Tổ chuyên đề làm nhiệm vụ để tránh tác động, can thiệp”.

Công an Phú Thọ cũng lưu ý các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý con em mình, tuyệt đối không giao phương tiện khi cho người chưa đủ tuổi theo luật định hoặc không có giấy phép lái xe, nhất là thời điểm học sinh, sinh viên bước vào kỳ nghỉ hè, nhằm phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra những hậu quả đáng tiếc.

Bên cạnh đó, các bậc phụ huynh cần có biện pháp quản lý, giáo dục không để con em mình tụ tập, điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.