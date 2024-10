Phú Thọ: Cháy chùa Xuân Lũng (Phổ Quang) gây thiệt hại 25 tỷ đồng

Cụ thể, khoảng gần 10 giờ, ngày 23/10/2024, ông Nguyễn Xuân Quang (SN: 1965) ở khu 4, xã Xuân Lũng huyện Lâm Thao (có nhà ở đối diện với chùa Phổ Quang) đã phát hiện ngôi Tam Bảo thuộc chùa Phổ Quang bị chảy.



Khi chạy vào chùa ông Quang đã thấy lửa phát chảy tại góc trước bên trái ngôi Tam bảo; ông Quang đã hô hoán và cùng người dân xung quanh chùa sử dụng bình chữa cháy và các dụng cụ sẵn có để dập lửa.

Tuy nhiên, lửa không tắt và tiếp tục lan ra các khu vực xung quanh; ngay sau đó ông Quang đã điện bảo cáo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, UBND huyện Lâm Thao đã chỉ đạo lực lượng chức năng thông báo Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao phối hợp triển khai xe chữa cháy, đồng thời báo cáo đề xuất với Công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo huy động các phương tiện chữa cháy. Đồng thời, chỉ đạo và huy động lực lượng chức năng cùng Nhân dân có mặt tại hiện trường triển khai công tác chữa cháy, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ hiện trường và tiến hành xác minh ban đầu nguyên nhân vụ cháy.

Khoảng 10 giờ 15 phút, lực lượng Phòng cháy chữa cháy đã có mặt tại hiện trường. Đến 11 giờ 40 phút, đám cháy đã được khống chế, dập tắt.

Bước đầu xác định, toàn bộ phẩn gỗ, mái ngói âm, hệ thống điện bị cháy hỏng, các pho tượng bằng đất và bằng gỗ trong ngôi Tam Bảo bị nhiệt tác động hư hại; tổng giá trị vật chất thiệt hại sơ bộ khoảng 25 tỷ đồng. Hiện nay, các lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc.