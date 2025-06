Phú Thọ: Cắt khẩn cấp cầu phao Phong Châu để đảm bảo an toàn cho người dân

Sáng 11/6, thông tin từ Binh chủng Công binh, cho biết, do mực nước sông Hồng khu vực huyện Lâm Thao và Tam Nông (tỉnh Phú Thọ) lên cao, lữ đoàn 249 từ 8g30 đã cắt cầu phao để đảm bảo an toàn. Cầu phao Phong Châu phải cắt do mực nước sông Hồng dâng cao, lưu tốc lớn.

Theo báo cáo ban đầu, lưu tốc dòng chảy tại khu vực này sáng nay đo được là hơn 3m/s. Khi lưu tốc dòng chảy xuống dưới 2m/s lữ đoàn 249 sẽ nối lại cầu phao và bảo đảm giao thông qua cầu phao.

Còn nếu lưu tốc dòng chảy xuống dưới 3m/s đơn vị sẽ bảo đảm giao thông phục vụ nhân dân bằng phà quân sự. Nhiều người dân ở Phú Thọ sáng nay cũng cho biết cầu phao Phong Châu đã tạm cắt do mực nước sông Hồng dâng cao.

Cầu phao Phong Châu được lắp đặt để phục vụ người dân Phú Thọ sau sự cố sập cầu Phong Châu hồi tháng 9-2024. Cầu hoạt động ổn định và đưa hàng trăm lượt người dân Phú Thọ và các địa phương lân cận qua sông Hồng hàng ngày.

Hình ảnh cắt từ clip người dân ghi nhận sáng 11/6

Dự báo hôm nay (11-6), áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông mạnh lên thành bão số 1, dù xoáy thuận nhiệt đới này vẫn ở trên biển nhưng từ Nam Bộ trở ra Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to.

Hiện sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9 và đang di chuyển chậm theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 5-10km/h.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng và di chuyển theo hướng bắc tây bắc với tốc độ khoảng 10km/h.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, ở khu vực bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), phía bắc khu vực giữa Biển Đông có mưa dông và gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 2,5-4,5m. Phía nam khu vực giữa Biển Đông, khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2-4m.

Khu vực biển ngoài khơi từ Quảng Trị - Quảng Ngãi, vùng biển vịnh Bắc Bộ có khả năng có gió mạnh cấp 7, có nơi cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 3-5m.