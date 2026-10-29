Phú Quốc đón chuyến bay đầu tiên đặc biệt trên đường băng 3.300m: Điều bất ngờ lúc 7h05 sáng làm du khách ngỡ ngàng

Ngày 29/10, đường cất hạ cánh số 2 tại sân bay quốc tế Phú Quốc (tỉnh An Giang) chính thức đón chuyến bay thương mại đầu tiên.

Lúc 7h05, chuyến bay 9G1955 của Sun PhuQuoc Airways từ TP.HCM hạ cánh xuống đường băng số 2, trở thành chuyến bay thương mại đầu tiên khai thác công trình. Sự kiện mở ra giai đoạn vận hành đường băng mới, sau quá trình xây dựng, kiểm tra kỹ thuật và bay hiệu chuẩn.

Tàu bay của Sun PhuQuoc Airways chạm bánh xuống đường băng mới. Công trình đạt tiêu chuẩn Code E của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), có khả năng tiếp nhận các dòng máy bay thân rộng như Boeing 787, Airbus A350 và Boeing 777, tạo điều kiện mở rộng mạng bay quốc tế đến Phú Quốc.

Đường cất hạ cánh số 2 tại sân bay quốc tế Phú Quốc dài 3.300 m, chính thức đón chuyến bay thương mại đầu tiên sáng 29/10, sau 8 tháng thi công

Sau khi hạ cánh, tàu bay di chuyển qua hệ thống đường lăn vào vị trí đỗ. Việc đưa đường băng số 2 vào khai thác giúp sân bay Phú Quốc duy trì hoạt động trong thời gian nâng cấp đường băng hiện hữu, đặc biệt khi tần suất chuyến bay mùa đông 2026-2027 dự kiến tăng khoảng 34%. Ông Nguyễn Bá Quân, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, cho biết kết quả này có được nhờ sự chỉ đạo của các cơ quan chức năng, quyết tâm của Sun Group cùng các nhà thầu, đặc biệt là Tổng công ty Xây dựng công trình hàng không ACC và nỗ lực của đội ngũ kỹ sư, công nhân Việt Nam.

Tổ lái chuyến bay 9G1955 nhận hoa chúc mừng tại ống lồng nối máy bay với nhà ga. Khoảnh khắc ghi dấu chuyến bay thương mại đầu tiên hạ cánh trên đường băng số 2, mở đầu giai đoạn khai thác hạ tầng hàng không mới của Phú Quốc.

Anh Hoàng Hải Thịnh cùng gia đình từ TP.HCM ra Phú Quốc, lần đầu anh chị đưa con ra đảo. Khi biết mình vừa có mặt trên chuyến bay đầu tiên đáp xuống đường băng số 2, anh cười và cho hay: “Rất may mắn, rất bất ngờ, giống như hôm nay mình được cùng khánh thành đường băng này”.

Ấn tượng với Phú Quốc đến từ khi máy bay bắt đầu hạ độ cao, anh Thịnh kể: “Từ trên cao nhìn xuống, sân bay mới hiện ra với quy mô hoành tráng, những công trình đang dần thành hình, vượt xa sức tưởng tượng của tôi”.

Các hành khách khá bất ngờ khi biết mình trở thành một trong những hành khách đầu tiên trải nghiệm cột mốc đặc biệt này

Ông Huỳnh Tấn Phát, quê Đà Nẵng, cùng đoàn gia đình 11 người từ TP HCM đến Phú Quốc du lịch. Biết cả đoàn nằm trong số những hành khách đầu tiên đáp xuống đường băng mới, ông không giấu được sự bất ngờ.

Ấn tượng với hạ tầng khang trang, quy mô đầu tư và phong cách phục vụ tại sân bay, ông càng thích thú khi biết công trình sẽ phục vụ các chuyến bay chuyên cơ dịp APEC 2027. Hỏi về cảm xúc trong lần đầu đến đảo Ngọc, ông gói gọn: “Quá tuyệt vời”.

Đường băng số 2 nằm trong tổng thể dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, được xây dựng để đáp ứng yêu cầu khai thác các dòng tàu bay hiện đại. Trước ngày vận hành, các kỹ sư, công nhân khẩn trương rà soát, vệ sinh mặt đường, thu dọn vật liệu còn sót lại và kiểm tra các hạng mục kỹ thuật, bảo đảm điều kiện an toàn cho chuyến bay đầu tiên.

Bề mặt đường cất hạ cánh cùng hệ thống vạch sơn tín hiệu, chỉ dẫn được hoàn thiện theo các yêu cầu kỹ thuật hàng không. Những vạch đánh dấu vị trí tiếp đất, tim đường băng và giới hạn mặt đường giúp phi công xác định hướng, vị trí khi cất, hạ cánh.

Hệ thống đèn hiệu hàng không, vạch sơn tín hiệu và thiết bị hỗ trợ hạ cánh được hoàn thiện trên đường băng số 2, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật phục vụ khai thác hàng không

Đường băng số 2 cùng hệ thống đường lăn, sân đỗ và nhà ga hành khách T2 là những hạng mục trọng điểm trong dự án mở rộng sân bay quốc tế Phú Quốc, hướng tới phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao và Tuần lễ Cấp cao APEC 2027

Dọc đường băng là hệ thống đèn hiệu hàng không, kết hợp thiết bị hỗ trợ hạ cánh chính xác ILS/DME và đèn hiệu CAT II. Hệ thống hỗ trợ phi công tiếp cận, hạ cánh trong điều kiện tầm nhìn hạn chế, góp phần nâng cao độ an toàn và tính ổn định của hoạt động khai thác.

Đường băng số 2 kết nối với hệ thống đường lăn, sân đỗ trong tổng thể dự án mở rộng sân bay. Hạ tầng khu bay được đầu tư đồng bộ, hướng tới khả năng vận hành linh hoạt hai đường cất hạ cánh, phục vụ các chuyến bay thương mại, thuê chuyến và chuyên cơ trong Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Để hoàn thành đường băng trong 8 tháng, Sun Group phối hợp với hơn 20 nhà thầu, đơn vị tư vấn triển khai thi công trong điều kiện biển đảo nhiều thách thức. Vật tư chủ yếu vận chuyển bằng đường biển, thời tiết thất thường, nhân lực khan hiếm, trong khi sân bay vẫn duy trì hoạt động với sản lượng chuyến bay tăng khoảng 45% so với cùng kỳ.

Trên toàn dự án mở rộng sân bay, hơn 6.000 kỹ sư, công nhân được huy động làm việc theo ba ca, bốn kíp để bảo đảm tiến độ. Riêng đường băng số 2 phải trải qua các bước kiểm tra, đánh giá và bay hiệu chuẩn trước khi được chấp thuận khai thác, đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật và an toàn hàng không.

Song song với đường băng, Sun Group đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện nhà ga hành khách T2, dự kiến khai thác từ tháng 5/2027. Công trình do CPG Consultants (Singapore) thiết kế, lấy cảm hứng từ hình tượng phượng hoàng lửa, tích hợp các công nghệ như nhận diện sinh trắc học, làm thủ tục tự phục vụ và hệ thống xử lý hành lý tự động.

Sau khi đường băng số 2 hoạt động, đường cất hạ cánh số 1 hiện hữu sẽ được nâng cấp từ 3.000 m lên 3.500 m, mở rộng tổng chiều rộng lên 75 m, hướng tới tiếp nhận các dòng tàu bay Code F như Airbus A380-800 và Boeing 747-8F.

Dự kiến từ tháng 5/2027, sân bay vận hành song song hai đường cất hạ cánh, nâng cao năng lực điều phối và phục vụ các chuyến bay trong Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Đường băng số 2 cùng hệ thống đường lăn, sân đỗ, nhà ga T2 và nhà ga VIP là những hạng mục trọng điểm trong dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc do Sun Group đầu tư. Giai đoạn đầu, sân bay hướng tới công suất 24 triệu hành khách mỗi năm, có thể mở rộng lên 50 triệu khách trong dài hạn.

“Chúng tôi đã xây dựng phương án vận hành đồng bộ giữa các đường cất hạ cánh với hệ thống đường lăn, sân đỗ, nhà ga hành khách T2, nhà ga VIP và sân đỗ VIP, bảo đảm khả năng tiếp nhận, phục vụ an toàn, thông suốt các loại tàu bay thân rộng hiện đại; qua đó đáp ứng yêu cầu khai thác thường xuyên cũng như phục vụ các chuyến bay chuyên cơ trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027”, ông Nguyễn Bá Quân nhấn mạnh.