Phú Quốc đối mặt áp lực hơn 200 tấn rác thải/ngày

Chiều 11/12, tại cuộc họp giao ban báo chí định kỳ, ông Võ Văn Lên - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh An Giang - thông tin nhiều vấn đề báo chí quan tâm liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là xử lý rác thải trong bối cảnh du lịch Phú Quốc tăng trưởng nóng.

Ông Võ Văn Lên - Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh An Giang - thông tin tại buổi giao ban báo chí.

Ông Võ Văn Lên cho biết, lượng khách đến Phú Quốc tăng nhanh những năm qua, kéo theo áp lực lớn đối với hệ thống thu gom, xử lý rác trên đảo. Dự án Nhà máy xử lý rác Bãi Bổn (tổng vốn đầu tư hơn 380 tỷ đồng) - một trong 21 dự án trọng điểm phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027 được giao cho Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc làm chủ đầu tư. Qua quá trình triển khai, địa phương đã lựa chọn Công ty CP - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương làm nhà đầu tư.

Nhà đầu tư đang phối hợp thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng để triển khai dự án. Sở NN&MT đã trình UBND tỉnh hồ sơ liên quan (Tờ trình 6901 ngày 20/11). Theo chỉ đạo của Trung ương và tỉnh, các dự án phục vụ APEC 2027 phải hoàn thành trước ngày 30/6/2027, do đó tiến độ được yêu cầu đẩy nhanh và đảm bảo cam kết.

Về công tác thu gom rác hiện nay, ông Lên cho biết, tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại Phú Quốc khoảng 160 tấn/ngày của người dân và 36,7 tấn/ngày từ khách du lịch, tổng cộng hơn 200 tấn/ngày. Trong đó, rác thải đô thị phát sinh khoảng 104 tấn/ngày; rác nông thôn và rác du lịch đều được thu gom và vận chuyển đạt tỷ lệ cao.

Toàn bộ rác ở Phú Quốc hiện được chuyển về bãi tạm Đồng Cây Sao để xử lý. Từ tháng 3/2024, Phú Quốc đã đưa vào vận hành dây chuyền xử lý rác công suất 250 tấn/ngày và đang tiếp tục đầu tư dây chuyền mới để đáp ứng lượng rác phát sinh hằng ngày. Khi Nhà máy xử lý rác Bãi Bốn hoàn thành, toàn bộ rác tồn đọng và rác mới sẽ được đưa về xử lý tập trung, giảm áp lực cho các bãi tạm.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất hiện nay, theo ông Lên, Phú Quốc chưa có nhà máy xử lý rác chính thức, nên việc thu gom, xử lý rác phát sinh và rác tồn đọng còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt vào mùa mưa. Nước rỉ rác từ các bãi tạm có nguy cơ chảy lan ra môi trường, Sở NN&MT đã khảo sát và đề xuất giải pháp kiểm soát tạm thời, chờ nhà máy mới hoàn thành.

Khu vực bãi rác tạm Đồng Cây Sao, Phú Quốc.

Liên quan câu hỏi về số lượng bãi rác quá tải trên địa bàn tỉnh An Giang, ông Lên cho biết, toàn tỉnh hiện có khoảng 45 bãi rác. Nhiều bãi đã hết hạn tiếp nhận, đầy và phát sinh ô nhiễm. Tỉnh đã yêu cầu rà soát và xây dựng phương án đóng bãi theo quy định.

Sở NN&MT đang triển khai đề tài khoa học ứng dụng vi sinh nhằm giảm ô nhiễm không khí và giảm thể tích rác tại các bãi chôn lấp. Thí điểm tại xã Gò Quao và xã Châu Thành sau một năm cho thấy thể tích rác giảm đáng kể do vi sinh phân hủy chất hữu cơ. Phần chất trơ còn lại có thể được tận dụng làm nguyên liệu đốt, sản xuất nhiên liệu… Nhiều doanh nghiệp đã đăng ký thu hồi để tái chế.

Dự kiến ngày 22/12, Sở NN&MT An Giang sẽ tổ chức hội thảo khoa học cấp tỉnh để thống nhất các giải pháp xử lý phần chất thải còn lại và hướng đến quản lý rác theo hướng “rác là tài nguyên”, không chỉ chôn lấp như trước.

"Về định hướng lâu dài, sau khi xử lý dứt điểm các bãi rác quá tải, tỉnh sẽ tận dụng mặt bằng cũ để xây dựng khu phân loại, tiếp nhận và xử lý rác hiện đại, đồng bộ hơn", ông Lên nói.