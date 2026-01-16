Ngày 16/1, Phòng Cảnh sát kinh tế – Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam 8 đối tượng trong đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm giả quy mô lớn, trong đó có 2 giám đốc và 1 chủ cơ sở liên quan đến hành vi "phù phép” thịt heo thành thịt đà điểu, bắp dê Úc, thịt nhím và thịt nai để cung cấp cho thị trường dịp Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các sản phẩm sau khi được phù phép.

Theo cơ quan điều tra, ban chuyên án đã theo dõi nhiều tháng và xác định các đối tượng đã sử dụng hơn 50 tấn thịt heo làm nguyên liệu, qua nhiều công đoạn chế biến, tẩm ướp để biến thành các loại thịt được gắn mác đặc sản với giá bán cao hơn nhiều so với thịt heo thông thường. Số lượng thực phẩm giả này khi bán theo giá thịt thật ước tính tương đương khoảng 10 tỷ đồng và mang lại lợi bất chính hàng tỷ đồng cho các bị can.

Các đối tượng liên quan cùng sản phẩm.

Lực lượng chức năng đã đồng loạt kiểm tra, khám xét nhiều cơ sở sản xuất và kho lạnh tại các xã phường ở TPHCM là xã Bà Điểm, Xuân Thới Thượng và phường Bình Trị Đông, đồng thời truy xét các điểm tiêu thụ tại TP.HCM và các tỉnh lân cận như Lâm Đồng, Đồng Nai, Đắk Lắk.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Văn Phong, chủ cơ sở chế biến thực phẩm tại xã Bà Điểm; Trần Thị Vạn Phước, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại Khánh Ngọc SG; Nguyễn Phi Long Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Đại Lộc Phát cùng năm người liên quan về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Các đối tượng liên quan bị khởi tố.

Theo cơ quan điều tra, hành vi sản xuất, buôn bán thực phẩm giả không chỉ gây bức xúc trong dư luận, làm xấu môi trường kinh doanh, mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe người tiêu dùng nếu sản phẩm không rõ nguồn gốc được tiêu thụ rộng rãi.

Cơ quan này cũng khuyến cáo người dân khi mua thực phẩm nên chọn sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, có nhãn mác và chứng nhận kiểm dịch hợp lệ để bảo đảm an toàn. Đối với các cơ sở kinh doanh, cần thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về sản xuất, chế biến và ghi nhãn thực phẩm để tránh bị xử lý theo quy định.