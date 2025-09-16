Phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi ở Đồng Nai được hỗ trợ 1 triệu đồng

Ngày 16-9, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành công văn hướng dẫn triển khai nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích, kịp thời động viên tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số, duy trì mức sinh và nâng cao chất lượng dân số sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Quy định chung để được hỗ trợ 1 triệu đồng khi phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Cụ thể, với chính sách khuyến khích duy trì mức sinh, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi, có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, được hỗ trợ một lần 1 triệu đồng/người.

Xã, phường thực hiện 3 năm liên tục đạt và vượt tỉ lệ 60% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 2 con, được hỗ trợ 20 triệu đồng; xã, phường thực hiện 5 năm liên tục đạt và vượt tỷ lệ 60% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 2 con được hỗ trợ 40 triệu đồng.

Nhằm nâng cao chất lượng dân số, phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo của tỉnh, đối tượng bảo trợ xã hội; người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số sẽ được miễn phí tầm soát trước sinh và sơ sinh tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn.

Sau khi hợp nhất với tỉnh Bình Phước, tỉnh Đồng Nai có 95 phường, xã, dân số 4,4 triệu người.

Báo cáo của UBND tỉnh Đồng Nai cho thấy năm 2024, tỉ suất sinh trung bình của phụ nữ trên địa bàn ở mức thấp, dưới mức sinh thay thế.

Tuổi thọ bình quân của người dân Đồng Nai đạt 76,27; 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế, được quản lý sức khỏe, khám chữa bệnh và chăm sóc tại gia đình, cộng đồng, cơ sở chăm sóc tập trung.