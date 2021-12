Giao thừa năm nay có lẽ sẽ tiếp tục là 1 giao thừa đáng nhớ đối với Primmy Trương. Bởi lẽ, nếu như năm ngoái cô nàng lần đầu đón giao thừa với danh phận phu nhân TGĐ Phan Thành thì tới năm nay, cô nàng còn kiêm thêm một chức nữa là mẹ bỉm sữa sau khi sinh quý tử cho gia tộc họ Phan.



Nhiều người tò mò không biết một năm 2021 với dấu mốc quan trọng như vậy thì Primmy Trương sẽ định kết thúc nó như thế nào. Như đọc được suy nghĩ trong đầu netizen, mới đây bà xã Phan Thành vừa trực tiếp hé lộ kế hoạch đêm nay - tức đêm giao thừa tạm biệt 2021 và đón 2022.

Năm 2021 đánh dấu nhiều cột mốc quan trọng của Primmy Trương

Theo đó, kế hoạch của Primmy Trương chính là... không có kế hoạch nào cả.

"3 years ago... Still me 3 years later hahahahaha" (3 năm trước... Vẫn là tôi của 3 năm sau), Primmy viết.

Cô nàng quyết định ở nhà ngủ chứ không đi "quẩy" cùng bạn bè hay đi countdown gì đó. Có vẻ như dù là khi còn độc thân hay khi đã lập gia đình và tới bây giờ là có con nhỏ, khoảnh khắc giao thừa Primmy Trương chỉ thích nằm nhà thay vì lao ra đường.

Kế hoạch đón giao thừa năm nay của Primmy Trương không khác gì so với 3 năm trước

Đây cũng là sự lựa chọn của nhiều người, phần vì sợ đông, phần vì lười, phần vì muốn giữ an toàn trong mùa dịch. Thôi thì đón thế nào cũng vậy, dù sao thì chưa đầy 12 tiếng nữa thôi, tất cả chúng ta sẽ cùng dắt tay nhau bước sang một năm mới toanh rồi nè!

Ảnh: Tổng hợp

https://kenh14.vn/phu-nhan-tgd-phan-thanh-tiet-lo-ke-hoach-don-giao-thua-dac-biet-tai-hao-mon-20211231141636157.chn?fbclid=IwAR2Fm1Cx5rnub60D-z_ty1qwyZlRqIhAFP1ewpUgmPmjNGtMAdf-UuLWc5o