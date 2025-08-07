Phụ huynh tranh cãi "ỏm tỏi" có nên mua món đồ này cho con: 1 giáo viên nói thẳng "lãng phí", "tốn tiền"!

Vào khoảng thời gian này hàng năm, các bậc phụ huynh lại rục rịch sắm sửa các món đồ dùng học tập cho con. Trong vô vàn vật dụng cần chuẩn bị, không ít người "đau đầu" cân nhắc xem món nào thật sự cần thiết, món nào có thể bỏ qua.

Một trong những vật dụng gây tranh cãi nhất hiện nay chính là chiếc "balo chống gù", món đồ được quảng cáo là giúp trẻ giữ tư thế đúng khi mang vác, tránh cong vẹo cột sống hay gù lưng. Một phụ huynh có con sắp vào lớp 1 mới đây đã đăng bài lên mạng xã hội để hỏi ý kiến mọi người: có nên mua balo chống gù cho con không?

Chị cho biết đã tham khảo một số loại balo chống gù, thấy nhiều mẫu khá to, phần lưng cứng và nặng, băn khoăn không biết có thực sự cần thiết. "Con mình đi học thì có bố mẹ đưa đón, tính ra chỉ đi từ cổng vào lớp. Các mẹ tư vấn giúp là có nên mua không, mà mua thì loại nào giá vừa phải, chất lượng ổn?", chị hỏi.

Ngay dưới bài đăng, nhiều phụ huynh khác đã chia sẻ quan điểm trái chiều. Có người khuyên mua vì "phòng bệnh hơn chữa bệnh", nhưng cũng có người cho rằng việc mua cặp chống gù là không cần thiết, thậm chí phản tác dụng.

Ảnh minh hoạ

Balo chống gù là gì, có công dụng ra sao?

Đúng như tên gọi, balo chống gù là loại cặp có phần lưng thiết kế định hình, khung cứng, nhằm giúp trẻ giữ dáng thẳng khi đeo. Các loại balo này thường đi kèm phần đệm dày ở quai đeo, phân bố trọng lượng đều hai bên vai, tránh gây áp lực lệch bên, một trong những nguyên nhân gây gù lưng ở học sinh tiểu học.

Nhiều phụ huynh ủng hộ món đồ này, cho rằng đây là khoản đầu tư đáng giá trong giai đoạn cơ - xương - khớp của trẻ còn non yếu. "Con đeo balo thường dễ bị lệch vai, vai thấp vai cao, gù lưng từ sớm. Cặp chống gù giúp định hình tư thế nên mình nghĩ đáng mua, nhất là lớp 1", một phụ huynh chia sẻ.

Một số loại cặp chống gù trên thị trường có giá dao động từ 500.000 đến hơn 1 triệu đồng, tuỳ thương hiệu, chất liệu và mẫu mã. Tuy nhiên, không phải ai cũng hài lòng sau khi mua.

Có cần thiết không, hay chỉ là " hiệu ứng đám đông " ?

Ở chiều ngược lại, không ít phụ huynh và cả giáo viên cho rằng balo chống gù là "mua vì lo xa quá mức", thậm chí là chi tiền cho một món đồ không mấy cần thiết.

Một giáo viên tiểu học ở Hà Nội chia sẻ: "Tôi khuyên phụ huynh chọn cặp càng nhẹ càng tốt. Giờ sách vở các con hầu hết để lại trên lớp. Học sinh lớp 1 chủ yếu học ở tầng trệt, chỉ đi vài bước từ cổng vào lớp. Cặp chống gù hoặc có tay kéo đôi khi cồng kềnh, gây vướng víu, chiếm diện tích để đồ trong lớp". Theo giáo viên này, balo chống gù lãng phí, tốn tiền!

Trong khi đó, một bà mẹ ở TP.HCM, có con học lớp 2, cũng chia sẻ trải nghiệm: "Năm ngoái mình mua balo chống gù gần 1 triệu cho con. Nhưng đeo được vài hôm bé than đau vai, không thoải mái. Sau chuyển sang cặp vải nhẹ, con thích hơn và chủ động mang mỗi ngày".

Quan trọng nhất vẫn là phù hợp

Dù ủng hộ hay phản đối, phần lớn phụ huynh đều đồng tình rằng: chọn cặp cho con cần dựa vào thể trạng và thói quen sinh hoạt của chính đứa trẻ, chứ không chỉ theo quảng cáo hay trào lưu.

Một chiếc balo lý tưởng không nhất thiết phải là "chống gù" hay "cao cấp", mà nên nhẹ, vừa vặn với lưng trẻ, có quai đeo êm, phân bổ trọng lượng tốt và không gây đau vai. Quan trọng không kém là cha mẹ cần hướng dẫn trẻ đeo cặp đúng cách, kiểm tra thường xuyên trọng lượng balo, tránh để con mang quá nặng.

Trước khi quyết định chi tiền cho balo chống gù, phụ huynh nên đặt ra vài câu hỏi:

- Con có phải mang nhiều sách vở mỗi ngày không?

- Trường có tủ để đồ hay bàn học có ngăn riêng không?

- Con đi bộ xa hay có người đưa đón tận nơi?

- Thể trạng, vóc dáng và sở thích của con ra sao?

Nếu câu trả lời là con không mang nhiều đồ, có người đưa đón, ít phải đi bộ xa, thì một chiếc balo nhẹ, chất liệu tốt, dây đeo êm, vừa người là đủ.

Còn nếu bé thường xuyên phải mang nặng, đường đi học xa, thể trạng nhỏ, lưng yếu - khi đó cân nhắc balo chống gù là hợp lý, miễn sao không quá nặng và con cảm thấy thoải mái khi sử dụng.

Cặp chống gù không xấu, cũng không phải "phép màu". Đó chỉ là một lựa chọn trong số nhiều loại balo trên thị trường. Điều quan trọng nhất là chọn đúng - không nhất thiết là chọn đắt, để mỗi ngày đến trường của con thực sự nhẹ nhàng và vui vẻ.



