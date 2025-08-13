Ngày 13/8, chị Trần Thị Hoàng Anh (SN 1998, ngụ xã Bình Mỹ) cho biết, chị gửi con trai là cháu L.A.G.M. (SN 2021) theo học tại Trường Mầm non Ánh Bình Minh, xã Đông Thạnh, từ đầu tháng 5/2025.

Cô giáo cầm kéo hăm dọa cháu M. (Ảnh: Cắt từ clip)

Theo phản ánh của chị Hoàng Anh, khoảng một tháng nay, chị nhận thấy con có biểu hiện tâm lý bất thường, dễ hoảng loạn. Nghi ngờ con bị tác động tiêu cực, chị cho bé nghỉ học. Sau đó, chị nhận được hình ảnh, clip ghi lại cảnh con trai bị cô giáo cầm kéo hăm dọa .

“Gia đình tôi rất đau lòng và suy sụp khi biết sự việc, mất 3 ngày mới có thể bình tĩnh lại” , chị Hoàng Anh chia sẻ và cho biết đã trình báo Công an xã Đông Thạnh.

Liên quan đến vụ việc trên, đại diện lãnh đạo UBND xã Đông Thạnh xác nhận, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, xã đã thành lập tổ công tác kiểm tra cơ sở Mầm non Ánh Bình Minh . Qua làm việc, cơ sở này không đủ điều kiện hoạt động. Tổ công tác đã yêu cầu chủ cơ sở tháo biển hiệu và cam kết chấm dứt việc nhận giữ trẻ khi chưa được cấp phép.

Riêng nội dung phản ánh về hành vi bạo hành , Công an xã Đông Thạnh đang phối hợp các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ.



