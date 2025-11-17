Phụ huynh băn khoăn trước quy định ô tô bắt buộc ghế an toàn cho trẻ từ 1/1/2026: Gia đình 2-3 con thì phải chuẩn bị bao nhiêu ghế?

Từ 1/1/2026, trẻ em dưới 10 tuổi ngồi trên xe ô tô phải có ghế phụ, đệm ngồi

Theo quy định mới tại Nghị định 168/2024/NĐ‑CP hướng dẫn Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ, việc sử dụng thiết bị an toàn khi chở trẻ em trên ô tô sẽ trở thành quy định bắt buộc. Đây là bước đi quan trọng nhằm tăng cường bảo vệ trẻ em - nhóm đối tượng dễ bị tổn thương trong các vụ tai nạn giao thông.

Quy định mới áp dụng đối với tất cả người điều khiển xe ô tô chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35m. Người lái xe phải trang bị và hướng dẫn trẻ sử dụng thiết bị an toàn phù hợp như nôi, ghế trẻ em, ghế nâng hoặc đệm nâng. Đặc biệt, trẻ em không được phép ngồi cùng hàng ghế với người lái, trừ khi xe chỉ có một hàng ghế. Quy định này nhằm hạn chế tình trạng trẻ bị va đập mạnh nếu xảy ra va chạm ở hàng ghế trước. Nếu không đáp ứng điều này, tài xế có thể bị xử phạt từ 800.000-1.000.000 đồng.

Quy định trên đã ngay lập tức khiến nhiều nhóm gia đình lẫn giới kinh doanh dịch vụ vận tải phải băn khoăn, trăn trở. Trong đó, nhiều phụ huynh băn khoăn mua ghế rồi lại lo trẻ không chịu ngồi hay gia đình dùng xe nhỏ lo thiếu chỗ lắp ghế vì nhà có đến 2-3 con nhỏ.

Chị L.H. bày tỏ thắc mắc, "Nhà em có 3 đứa nhỏ 1-5-7 tuổi thì phải sắm 3 cái ghế cho 3 đứa nếu cả gia đình đi cùng nhau à mọi người. Vậy để 3 ghế phái sau có vừa không ạ? Rồi thì VF3 thì nhét 3 ghế kiểu gì mọi người nhở.

Mà con nhà em còn nhờ hàng xóm đưa đón đi học nữa cơ. Tổng là 4 đứa nhỏ trên xe. Chả có nhẽ phải gửi ghế sang xong lúc nào mình đi lại lấy về ạ. Mà 4 đứa thì chắc không có chỗ lắp ghế chứ còn nhờ đèo làm sao được nữa. Nghĩ cũng nan giải mọi người nhờ".

Trong khi đó, chị Y.H. cũng cho biết những thông tin về quy định nói trên chưa được rõ ràng nên khiến bản thân chị cũng nhiều người vẫn chưa hiểu rõ gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Đồng thời, chịu Y. cho rằng bất cứ chuyển đối thói quen an toàn nào cũng sẽ khiến người dân băn khoăn. Tuy nhiên, nếu việc này thực sự cần thiết và đảm bảo an toàn cho trẻ em thì việc thay đổi là hợp lý tuy nhiên cũng cần có lộ trình để mọi người thích nghi.

"Sao mình thấy nhiều người phản đối quy định cho trẻ đi xe phải dùng ghế riêng thế nhỉ? Mình chỉ thắc mắc quy định mới với xe taxi thì thế nào? Nếu mình gọi xe cho ba mẹ con thì sao ta. Mình đọc mấy báo mà chưa tìm ra thông tin chi tiết. Quy định với trẻ em dưới 10 tuổi thế là nhà mình cần mua thêm 1 ghế nữa. H. từ lúc sinh ra trừ lúc ti mẹ thì mẹ bế còn lại là ngồi yên trên ghế. Tập cho các bé thói quen thì sẽ ổn thôi mà ha", chị Y.H chia sẻ.

Trong khi đó, không ít tài xế cũng bày tỏ băn khoăn, bởi nếu nhận khách có trẻ em thì phải trang bị thêm ghế an toàn. Nhưng sau đó chở tiếp khách khác thì không biết phải cất ghế này vào đâu vì chúng cũng khá là cồng kềnh và chiếm diện tích.

Anh Trần Tâm, tài xế taxi công nghệ nhiều năm kinh nghiệm, chia sẻ quy định bắt buộc trang bị ghế an toàn cho trẻ em từ 1/1/2026 khiến anh không khỏi băn khoăn. “Việc lắp ghế thì không quá khó, nhưng vấn đề là làm sao biết trước khi nhận cuốc có trẻ em đi cùng hay không để chuẩn bị. Rồi sau khi chở xong, ghế để đâu khi nhận khách tiếp theo cũng là chuyện đau đầu. Chưa kể, gặp gia đình có 2 – 3 bé thì phải chuẩn bị bao nhiêu ghế, kiểu gì để vừa an toàn vừa tiện lợi, đúng là một bài toán nan giải,” anh Tâm nói.

Đề xuất cần thêm lộ trình áp dụng quy định

Trao đổi với Tuổi Trẻ, TS Trần Hữu Minh - Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia - cho biết theo quy định hiện nay tất cả các chuyến đi bằng ô tô có trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35m đều cần thực hiện đúng quy định.

Tuy nhiên, thực tế nên tập trung triển khai quy định với xe con cá nhân trước, vì đây là loại xe có thể di chuyển ở tốc độ cao trên cao tốc (tốc độ tối đa 120km/h), tần suất trẻ em sử dụng cao (xe gia đình) và bố mẹ người giám hộ luôn biết trước được nhu cầu này. Đồng thời cần quy định xe chở học sinh mầm non và tiểu học cần có dây bảo hiểm chuyên dụng thiết kế phù hợp với lứa tuổi.

Với vận tải công cộng, xe kinh doanh vận tải khác, ông Minh cho rằng nên có lộ trình dài hơn để có thể chuẩn bị hoặc có quy định riêng vì vận tải công cộng có tốc độ thấp, hoạt động trong đô thị; phương tiện vận tải công cộng thường có tiêu chuẩn an toàn cao hơn.

Đồng thời còn có khó khăn trong đáp ứng nhu cầu ngẫu nhiên chở trẻ em trong vận tải công cộng và kinh doanh vận tải. "Bởi vậy trong hướng dẫn triển khai nên cân nhắc quy định "trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo quy định của pháp luật", theo ông Trần Hữu Minh.

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã có kiến nghị cơ quan soạn thảo loại trừ quy định này cho xe kinh doanh vận tải và xe vận tải công cộng, chỉ áp dụng với xe cá nhân.

Ông Minh cho hay với xe kinh doanh vận tải và vận tải công cộng thì nên triển khai theo lộ trình, bước đầu là khuyến khích và yêu cầu bắt buộc cung cấp thông tin về sự sẵn có của thiết bị trên từng chuyến để người dân có thể lựa chọn theo nhu cầu của mình. Chẳng hạn nếu phụ huynh có trẻ em đi xe kinh doanh vận tải thì có thể chọn và đặt vé với những chuyến có cung cấp thiết bị an toàn cho trẻ.