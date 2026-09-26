Phú Cường chất vấn thẳng "người ấy có gì hơn anh" khi Hương Giang đăng ảnh đi ăn tối bên người đàn ông khác

Khoảng hai năm trước, Hương Giang và Phú Cường vướng tin đồn hẹn hò khi liên tục để lộ những "hint" trùng hợp.

Mới đây, Hương Giang đăng tải lên trang cá nhân một bức ảnh chụp đi ăn tối với một người đàn ông tại một nhà hàng sang trọng. Kèm theo hình ảnh này, cô viết dòng trạng thái ngắn gọn: "View đón Trung Thu" và gắn tên anh. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý của người theo dõi, không chỉ bởi khoảnh khắc đi ăn tối mà còn bởi màn tương tác ngay dưới bài đăng.

Giữa hàng loạt bình luận, Phú Cường bất ngờ để lại câu hỏi thẳng thắn với Hương Giang: "Người ấy hơn anh chỗ nào". Bình luận này nhanh chóng khiến nhiều người thích thú trước cách trêu đùa hài hước. Không để dân mạng chờ lâu, Hương Giang lập tức đáp lại: "View vậy thôi chứ vẫn độc thân bạn ơi".

Người đi ăn cùng với Hương Giang cũng nhanh chóng được netizen nhận ra chính là Trần Việt Bảo Hoàng. Anh là Tổng Giám đốc (CEO) của Unicorp và UniMedia được truyền thông và công chúng mệnh danh là "ông trùm hoa hậu" tại Việt Nam.

Hương Giang chia sẻ hình ảnh đi ăn tối với Trần Việt Bảo Hoàng. Ảnh: FBNV

Phú Cường bất ngờ để lại bình luận chất vấn công khai Hương Giang. Ảnh: FBNV

Khoảng hai năm trước, Hương Giang và Phú Cường vướng tin đồn hẹn hò khi liên tục để lộ những "hint" trùng hợp khiến cư dân mạng chú ý. Từ việc check-in cùng một địa điểm, xuất hiện trong chung khung hình đến những khoảnh khắc được cho là khá tình tứ tại các sự kiện, cả hai nhiều lần trở thành tâm điểm bàn luận của cộng đồng mạng.

Không chỉ dừng lại ở những màn tương tác trên mạng xã hội, Phú Cường còn thường xuyên góp mặt trong các buổi livestream bán hàng của Hương Giang. Anh thoải mái đồng hành, dành cho nàng hậu những cử chỉ gần gũi và xuất hiện phía sau hậu trường nhiều show diễn, sự kiện. Sự đồng hành sát cánh cùng cách chăm sóc chu đáo của Phú Cường dành cho Hương Giang từng khiến không ít khán giả đặt nghi vấn về mối quan hệ của cả hai, dù họ chưa từng lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm.

Khoảng hai năm trước, Hương Giang và Phú Cường vướng tin đồn hẹn hò khi liên tục để lộ những "hint" trùng hợp. Ảnh: FBNV

Tuy nhiên vào tối 9/9 vừa qua, Phú Cường bất ngờ vướng nghi vấn chia tay Hương Giang sau một động thái trên mạng xã hội. Anh được cho là đăng tải bức ảnh chụp tại khu vực sân nhà Hương Giang, kèm câu hát mang màu sắc chia ly: "Chuyện buồn không tên, mình từng viết nên dẫu không còn đoạn kết mới".

Đáng chú ý, dòng chữ viết tắt "syb.tu" cùng biểu tượng trái tim khiến cư dân mạng xôn xao, nhiều người suy đoán đây là cách viết của cụm "Say goodbye, thank you" (Tạm biệt, cảm ơn em). Tuy nhiên, cả Phú Cường và Hương Giang đều chưa lên tiếng xác nhận về tin đồn này.