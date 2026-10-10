Phú bà Vbiz mở bán bánh canh trong biệt thự đối diện Landmark 81

Gánh banh canh của mỹ nhân Việt khiến nhiều người xuýt xoa vì quá hấp dẫn.

Không chỉ gây chú ý bởi cuộc sống sang chảnh, nhiều mỹ nhân Vbiz còn khiến dân mạng thích thú khi chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, từ nấu nướng đến chăm chút không gian sống. Ngọc Loan Trần cũng là một trong những cái tên thường xuyên thu hút sự quan tâm với loạt video vào bếp được đầu tư chỉn chu. Mới đây, người đẹp The Face Vietnam tiếp tục khiến người xem tò mò khi biến góc nhà thành một gánh hàng ăn đậm chất miền Tây.

Trong clip mới đăng tải, Ngọc Loan trổ tài làm bánh canh dừa sáp. Không chỉ chuẩn bị nguyên liệu, cô còn đầu tư cả một gánh tre, mẹt lá chuối và các vật dụng ăn uống để bày biện món ăn. Những viên bánh nhiều màu sắc được xếp ngay ngắn, các nguyên liệu chia thành từng phần riêng biệt, tạo nên khung cảnh chẳng khác nào một quầy bánh canh thu nhỏ.

Gánh bánh canh trong biệt thự bề thế của Ngọc Loan

Xuất hiện trong bộ áo bà ba màu xanh, Ngọc Loan tự tay thực hiện từng công đoạn, từ sơ chế nguyên liệu đến chế biến và hoàn thiện thành phẩm. Không gian xung quanh được phủ kín cây xanh, kết hợp với cách bày trí mộc mạc càng làm nổi bật không khí miền Tây. Thành quả cuối cùng là một tô bánh canh đầy đặn, được trình bày bắt mắt.

Điều khiến màn vào bếp này thêm thú vị là sự tương phản giữa món ăn dân dã và không gian sống của nữ người đẹp. Ngọc Loan vốn được chú ý với căn biệt thự sang trọng có góc nhìn hướng Landmark 81, nhưng khi làm nội dung nấu ăn, cô lại chọn cách tái hiện không khí bình dị của những gánh hàng miền Tây.

Người đẹp bắt trend làm bánh canh dừa sáp đang hot trên mạng xã hội

Quầy bánh canh cùng chiếc view "tiền tỷ" thế này đây

Đây cũng không phải lần đầu Ngọc Loan đầu tư cho những video đời thường tại nhà. Cô thường xuyên chia sẻ các nội dung nấu ăn, làm bánh, cắm hoa và trang trí không gian sống. Từ khâu chuẩn bị đến cách sắp xếp thành phẩm, mọi thứ đều được chăm chút kỹ lưỡng, khiến những hoạt động quen thuộc trở nên thú vị hơn khi lên hình.

Bên cạnh công việc kinh doanh, cô còn thu hút sự quan tâm bởi phong cách sống sang trọng và sở thích tự tay chăm chút nhà cửa. Với series nấu ăn, người đẹp tiếp tục mang đến một hình ảnh gần gũi hơn, nơi căn bếp trở thành không gian để cô thỏa sức sáng tạo và chia sẻ những khoảnh khắc đời thường với khán giả.

Góc bếp sang trọng bên trong biệt thự bề thế của mỹ nhân The Face Vietnam

Ngọc Loan được công chúng biết đến khi tham gia The Face Vietnam 2016 trong đội của Phạm Hương. Sở hữu gương mặt sắc nét, vóc dáng quyến rũ cùng phong thái tự tin, cô nhanh chóng trở thành một trong những thí sinh nhận được nhiều sự chú ý ở mùa giải năm đó. Dù không tiến sâu đến những vị trí cuối cùng, Ngọc Loan vẫn để lại dấu ấn riêng và được đánh giá là gương mặt giàu tiềm năng.

Sau khi rời chương trình, người đẹp hạn chế hoạt động trong làng giải trí và chọn cuộc sống khá kín tiếng. Tuy nhiên, trên mạng xã hội, Ngọc Loan vẫn thường xuyên thu hút sự quan tâm khi chia sẻ hình ảnh về cuộc sống sang trọng với những chuyến du lịch nước ngoài, bộ sưu tập hàng hiệu đắt đỏ cùng nhiều món trang sức kim cương giá trị.

Bên cạnh đó, đời tư của Ngọc Loan cũng từng nhiều lần trở thành đề tài bàn tán. Vào cuối năm 2016, cô vướng nghi vấn có mối quan hệ tình cảm với bác sĩ Chiêm Quốc Thái. Cư dân mạng sau đó soi ra nhiều chi tiết như bàn tay, đồng hồ và phụ kiện được cho là có sự trùng khớp với vị bác sĩ này. Tuy vậy, cả hai đều không lên tiếng về tin đồn này.

Những năm gần đây, Ngọc Loan được biết đến với vai trò giám đốc điều hành tại một hệ thống thẩm mỹ viện của bác sĩ Chiêm Quốc Thái. Nếu bác sĩ Chiêm Quốc Thái đảm nhận vai trò chuyên môn thì Ngọc Loan thường xuyên xuất hiện với tư cách người đại diện điều hành, tham gia các hoạt động đối ngoại, sự kiện doanh nghiệp, hợp tác quốc tế và phát triển thương hiệu.

Nhiều góc nhà của Ngọc Loan check-in có view phóng thẳng ra Landmark 81

Ảnh: FBNV