Phú bà triệu đô bị chồng "bóc phốt" không thương tiếc, hóa ra người giàu giữ lửa hôn nhân khác biệt thế này

Kỷ niệm 20 năm ngày cưới, vợ chồng HannahOlala đã cùng nhau tổ chức một buổi lễ nhỏ ấm cúng, thân mật, chỉ có gia đình và những người bạn thân thiết nhất. Hai thập kỷ bên nhau - một chặng đường đủ dài để biến tình yêu nồng cháy của tuổi trẻ thành tình nghĩa vợ chồng, thành sự thấu hiểu của những người tri kỷ. Và trong buổi tiệc đặc biệt này, chính những chia sẻ của người trong cuộc đã khiến người ta thêm tin vào một tình yêu bền vững.

Màn "trách yêu" của chồng trong ngày kỷ niệm 20 năm khiến ai cũng phải bật cười

Điểm nhấn của buổi lễ không chỉ nằm ở những thước phim lãng mạn hay không gian sang trọng, mà lại đến từ bài phát biểu "hài hước" của anh Hiếu - chồng HannahOlala. Dân tình không chỉ xúc động trước tình cảm anh dành cho vợ, mà còn được phen "cười ra nước mắt" trước sự hóm hỉnh khi anh "bóc trần" sự thật về cuộc sống hôn nhân.

Chồng của phú bà nổi tiếng hóm hỉnh định nghĩa về sự "hoàn hảo" của vợ mình khiến ai nấy đều vỡ òa: "Cảm ơn em là người vợ quá hoàn hảo. Mọi người biết vì sao hoàn hảo không? 20 năm rồi vợ mình chưa bao giờ xin lỗi mình điều gì hết, tức là chưa bao giờ có lỗi. Toàn mình xin lỗi vợ. Vậy mà em vẫn tha thứ cho anh, vẫn yêu anh".

Không dừng lại ở đó, anh tiếp tục tiết lộ về "bí mật" căn bếp của gia đình. Anh ca ngợi vợ chu đáo trong chuyện ăn uống, nhưng cái kết lại "lạ lắm": "Các bữa cơm, mỗi ngày em đều chọn những món ăn khác nhau rất đa dạng, không ngày nào trùng lặp, và em đều là người quyết định hết, anh cũng không cần lựa chọn".

Ngay lúc này, HannahOlala đứng bên cạnh đã nhanh chóng "nhắc nhẹ": "Và anh cũng không được chọn". Sự tung hứng ăn ý này khiến chồng cô chỉ biết cười xòa gạt đi: "Cái đó đừng có nói" .

Màn "trách yêu" hài hước của chồng HannahOlala trong lễ kỷ niệm 10 năm ngày cưới.

Sự thật đằng sau những bữa ăn đa dạng và căn bếp luôn sạch bong kin kít được anh hé lộ: "Tức là em chọn hết các món ăn mỗi ngày, và căn bếp lúc nào cũng sạch sẽ, tại vì nhà mình không nấu ăn".

Dù là lời "trách yêu" đầy hài hước, nhưng ẩn sâu trong đó là sự bao dung và thấu hiểu. Anh chốt lại bằng một lời hứa đầy xúc động: "Vậy nên có rất nhiều thứ để cảm ơn, cảm ơn em đã yêu anh. Không phải yêu như lúc đầu mà mỗi ngày đều yêu nhiều hơn. Mong rằng tương lai chúng ta sẽ phấn đấu để yêu nhau nhiều hơn".

Hôn nhân không màu hồng mà là cách mỗi người "nhìn vào mặt tốt của nhau"

Đáp lại tình cảm của chồng và những lời chúc phúc từ mọi người, trên trang cá nhân, phú bà HannahOlala cũng đã có những dòng tâm sự về mối tình trải qua 2 thập kỷ. Cô khẳng định, dù hài lòng với hiện tại, nhưng hôn nhân của cô "hoàn toàn không hoàn hảo đâu".

Phú bà chia sẻ thẳng thắn để tránh việc mọi người lầm tưởng về một cuộc sống chỉ toàn màu hồng: "Tất cả những cặp vợ chồng hạnh phúc mà Na biết, đều nỗ lực nhiều từ 2 phía... Hôn nhân nào cũng vậy, đều có những cung bậc cảm xúc. Quan trọng là, nếu mình muốn ở bên đối phương, muốn có một cuộc sống hạnh phúc, thì mình cố gắng vì nhau".

Phú bà thừa nhận cả hai vợ chồng đều có khuyết điểm. Nếu như chồng cô chọn cách bao dung, rộng lượng bỏ qua những thứ không vừa ý, thì cô chọn cách trân trọng những điều tốt đẹp anh làm, và "xí xóa" những điều chưa ổn, miễn là không phạm vào giới hạn.

"Vợ chồng Na vẫn cãi nhau, vẫn giận hờn, dù ít hơn hồi mới cưới nhiều, may quá. Vì sống chung nhiều năm cái ảnh 'khôn' ra nên bớt cãi đó" - cô hài hước chia sẻ.

Người chồng điểm 10 trong mắt phú bà triệu đô

Như một cách minh chứng rõ ràng nhất cho quan điểm: "Hãy nhìn vào mặt tốt của chồng" , HannahOlala đã nhẹ nhàng liệt kê 10 điều ở ông xã khiến cô luôn cảm thấy biết ơn và trân trọng cuộc hôn nhân suốt 20 năm qua.

Đó không phải những điều quá lớn lao, chính những gạch đầu dòng tưởng chừng rất đời thường ấy lại trở thành nền móng giúp hôn nhân của cô bền vững, và cũng là những giá trị mà nhiều phụ nữ có thể soi chiếu, ngẫm lại cho chính mình.

1. Thương con: Đây là điều làm cô cảm động nhất, là động lực để cô "yêu lại" chồng mỗi khi giận hờn.

2. Trách nhiệm tài chính: Kiếm tiền chăm lo cho vợ con. Với Na đây là điều lãng mạn nhất một người đàn ông có thể làm cho gia đình.

3. Sự tôn trọng: Anh ấy tôn trọng vợ, không bạo hành tinh thần hay thể xác vợ

4. Sự tử tế: Anh ấy là người tử tế, sống đàng hoàng không lừa gạt ai

5. Chia sẻ việc nhà: Anh chăm con, làm việc nhà, đưa đón con đi học

6. Sự nhường nhịn: Anh nhường món ngon, hoặc luôn chừa phần cho vợ con

7. Ưu tiên gia đình: Anh ở nhà ăn tối với vợ con thay vì đi chơi, đi nhậu

8. Tình yêu thương: Anh ấy thương vợ, và luôn khiến vợ cảm nhận được tình yêu chân thành

9. Định hướng tương lai: Anh chuẩn bị cho tương lai, và bức tranh đó có vợ ở trong đó.

10. Sự tinh tế: Anh sợ làm những việc khiến vợ buồn.

Hôn nhân 20 năm, suy cho cùng, không phải là câu chuyện cổ tích màu hồng không tì vết, mà là hành trình của hai con người không hoàn hảo chọn cách kiên nhẫn ở lại bên nhau. Thay vì đi tìm một người chồng điểm 10 tuyệt đối, Hannah chọn cách nhìn vào những điều tốt đẹp nhất của người bạn đời để thấy lòng mình bình yên. Hay như về phía anh Hiếu, dù vợ có không nấu nướng, có không nhận lỗi thì anh vẫn sẵn sàng bao dung, quan tâm và yêu thương vợ một cách nhẹ nhàng và tự nhiên nhất.

Không cần màu hồng lãng mạn, chính sự tử tế và thấu hiểu mới là chất keo gắn kết bền chặt nhất. Từ chính cuộc hôn nhân qua 2 thập kỷ của mình, phú bà nhắn gửi: Các nàng cứ nhìn vào mặt tốt của chồng, chắc chắn sẽ thấy, hôn nhân của mình cũng tuyệt vời lắm chứ bộ".