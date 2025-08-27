“Phú bà” showbiz tuyên bố nuôi vợ cũ của chồng cả đời, chủ động tăng tiền cấp dưỡng gấp 20 lần

Mới đây, bà Trần Lam – vợ của ông trùm Hướng Hoa Cường đã khiến bao người phải bất ngờ khi nói về mối quan hệ với vợ cũ của chồng. Khác với những tưởng tượng của cộng đồng mạng về những ân oán tình thù chốn hào môn, mẹ chồng Quách Bích Đình đã đảm bảo với ông xã rằng: "Tôi sẽ nuôi bà ấy cả đời, không cần ông phải lo".

Bà Trần Lam cho biết, năm xưa, khi Hướng Hoa Cường và Đinh Bội ly hôn, tòa án đã phán quyết rằng mỗi tháng, ông trùm xứ Cảng cần phải trợ cấp cho vợ cũ 5000 HKD (16,9 triệu đồng). Số tiền này không phải quá ít đối với những người bình thường nhưng với giới hào môn như nhà họ Hướng thì quả thực chẳng đáng nhắc tới.

Điều đáng nói là chính bà Trần Lam đã chủ động yêu cầu nâng số tiền cấp dưỡng lên 20 lần và nói rõ ràng rằng khoản tiền này do bà bỏ ra, không liên quan gì đến ông Hướng Hoa Cường cả. Điều này có nghĩa là mỗi tháng, bà Đinh Bội sẽ nhận được 100.000 HKD (338 triệu đồng) từ "tình địch".

Bà Trần Lam chia sẻ về Đinh Bội - vợ cũ của ông Hướng Hoa Cường.

Đinh Bội là nữ diễn viên nổi tiếng một thời của showbiz xứ Cảng và từng là người bạn được thừa nhận công khai của huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long. Bất chấp việc Lý Tiểu Long đã có vợ con bên Mỹ, Đinh Bội vẫn chấp nhận làm "bé ba", qua lại với ông. Tuy nhiên, chỉ sau 1 năm hẹn hò, Lý Tiểu Long bị phát hiện chết trên giường của Đinh Bội. Điều này khiến bà bị chỉ trích nặng nề, dính nghi vấn hại chết huyền thoại võ thuật một thời.

Sau khi Lý Tiểu Long mất, Đinh Bội kết hôn với Hướng Hoa Cường vào năm 1976. Sau 3 năm chung sống, bà ly hôn và tự mình nuôi nấng con gái.

Theo mẹ chồng Quách Bích Đình tiết lộ, năm 1978, ông Hướng Hoa Cường đã chủ động theo đuổi bà khi đang sống ly thân với Đinh Bội. Theo pháp luật Hong Kong, phải ly thân 3 năm mới có thể đơn phương ly hôn nên thực tế, khi đó ông Hướng và Đinh Bội vẫn đang là vợ chồng. Tuy nhiên, khi biết được ông trùm họ Hướng đã có người trong lòng, Đinh Bội không hề dây dưa hay nhân cơ hội đòi hỏi, trái lại, bà nhanh chóng ký tên vào đơn ly hôn và còn chúc phúc cho chồng cũ.

Nhờ vậy, con đường bước chân vào nhà họ Hướng của bà Trần Lam thuận lợi hơn rất nhiều, không bị mang danh là kẻ thứ ba chen chân vào gia đình người khác. Mẹ chồng Quách Bích Đình chia sẻ: "Lúc trước bà ấy không khiến chúng tôi phải khó xử. Ân tình này đâu chỉ đáng giá 5000 HKD (16,9 triệu đồng)".

Ông Hướng Hoa Cường theo đuổi Trần Lam khi đang sống ly thân với Đinh Bội. Nếu không có hành động dứt khoát của Đinh Bội, bà Trần Lam có lẽ sẽ phải mang danh "bé ba".

Thái độ của Đinh Bội sau khi đường ai nấy đi với Hướng Hoa Cường cũng khiến dân tình phải nể phục. Nữ diễn viên chưa từng trách cứ chồng cũ nửa lời, thậm chí còn công khai tuyên bố vợ chồng Hướng Hoa Cường – Trần Lam là quý nhân của đời mình và coi con cái của họ như con đẻ.

Trang 163 cho biết, người tình của Lý Tiểu Long từng chủ động chăm sóc "cậu ấm" Hướng Tả đến khi 5 tuổi. Cho tới bây giờ, bà Đinh Bội và Hướng Tả vẫn giữ quan hệ thân thiết như mẹ con ruột thịt và nhà họ Hướng cũng thường xuyên mời Đinh Bội tham gia những buổi tụ hội gia đình.

Ngoài ra, bà Trần Lam còn mua một căn nhà có vườn hoa tại ngoại thành cho Đinh Bội, đồng thời sẵn sàng "đập tiền" để ủng hộ sự nghiệp của bà. Theo ước tính của 163, mẹ chồng Quách Bích Đình đã chi ra hơn 50 triệu HKD (168,9 tỷ đồng), coi như hoàn thành lời hứa hẹn "nuôi bà ấy cả đời".

Quý tử của Hướng Hoa Cường - Trần Lam được Đinh Bội quan tâm hết mực, coi như con đẻ.

Đây là lý do khiến mẹ chồng Quách Bích Đình cam tâm tình nguyên nuôi vợ cũ của chồng cả đời.

Không ít người phải xuýt xoa khi nhìn vào mối quan hệ giữa bộ ba Trần Lam – Hướng Hoa Cường – Đinh Bội. Giữa họ không có những tâm cơ, tính toán mà sự tử tế, cảm thông đã lên ngôi, khiến gia đình họ Hướng luôn hòa hợp, không lâm vào những thị phi tình ái như đa số các gia tộc hào môn xứ Cảng khác.

