Phú bà showbiz có chồng lên TikTok "thả thính" hot girl: Xây biệt phủ 20.000m2, chi tiền tỷ nuôi chim công và hơn chục chú chó trong nhà

Hoắc Tư Yến sinh năm 1980, từng là mỹ nhân cổ trang đình đám trên màn ảnh Trung Quốc. Vai diễn công chúa út Tử Nhi trong Thất Tiên Nữ từng đưa tên tuổi của Hoắc Tư Yến lên đỉnh cao. Cô là tiên nữ nổi danh nhất trong phim vì nét đẹp ngọt ngào thanh thuần, vừa nhìn đã yêu. Không chỉ vậy, Hoắc Tư Yến còn xuất thân trong gia đình khá giả tri thức, với bố mẹ đều là giảng viên đại học.

Tuy nhiên, sau khi kết hôn với nam diễn viên kém 5 tuổi Đỗ Giang vào năm 2013 và trở thành mẹ, Hoắc Tư Yến đã lui về làm hậu phương, dừng hoạt động nghệ thuật. Năm 2015, Đỗ Giang và con trai Đỗ Vũ Kỳ tham gia show giải trí Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế bản Trung và nhận được sự yêu thích từ công chúng. Từ đây, con đường sự nghiệp của Đỗ Giang thăng hoa, liên tục có phim đạt thành tích phòng vé cao và không còn là cái bóng của bà xã Hoắc Tư Yến. Đến năm 2022, cuộc hôn nhân của Đỗ Giang và Hoắc Tư Yến từng gặp sóng gió lớn, suýt tan vỡ.

Đỗ Giang bị tố ngoại tình, nhắn tin "thả thính" gái lạ sau lưng vợ

Năm 2022, cả showbiz Hoa ngữ rúng động khi hot girl mạng tên Yuki phốt thẳng mặt Đỗ Giang vụng trộm. Cô tung ảnh chụp tin nhắn "thả thính" của ngôi sao sinh năm 1985 lên mạng. Theo đó, Đỗ Giang đã sử dụng tài khoản Douyin (TikTok Trung Quốc) chính chủ, trực tiếp xác nhận thân phận trong quá trình trò chuyện cưa cẩm cô gái. Sau đó, anh xin tài khoản Wechat để kết bạn nói chuyện sâu hơn và yêu cầu người đẹp giữ bí mật. Ngoài ra, Đỗ Giang còn bị phát hiện dùng tài khoản bí mật nhấn thích, để lại bình luận gạ tình dưới ảnh gợi cảm của các cô gái xinh đẹp trên mạng trong thời gian bà xã mang thai.

Sau khi tin tức nổ ra, cư dân mạng chỉ trích dữ dội hành vi "săn nhân tình" của Đỗ Giang sau lưng vợ. Ít giờ sau, công ty quản lý đăng bài phủ nhận, khẳng định nam diễn viên này chưa từng lên mạng tìm bạn tình và cho biết vụ việc là hiểu lầm. "Tài khoản Douyin là do nhân viên quản lý. Hôm đó, có sự kiện chia sẻ về món ăn ngon ở Vũ Hán, Đỗ Giang đứng cạnh nên tiếng của anh ấy bị lọt vào. Tin nhắn được gửi đi với mục đích phát động chiến dịch khuyến khích mọi người cùng khám phá ẩm thực Vũ Hán" , đại diện Đỗ Giang cho biết.

Tuy nhiên, lời giải thích này của phía Đỗ Giang bị đánh giá lươn lẹo, thiếu thuyết phục. Theo nội dung tin nhắn, tài khoản chính chủ của nam nghệ sĩ đã chủ động theo đuổi hot girl mạng. Hơn nữa, nếu là hoạt động văn hóa - xã hội được tuyên truyền công khai, Đỗ Giang cũng không cần yêu cầu hot girl xinh đẹp giữ bí mật cuộc trò chuyện. Về phía Hoắc Tư Yến, cô không đưa ra bình luận bất chấp việc chồng dính scandal đời tư có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng.

Theo 1 số nguồn tin, Hoắc Tư Yến đã nổi giận, ly thân với Đỗ Giang sau khi vụ nhắn tin tán tỉnh gái lạ của chồng bị phanh phui. Sao nam Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế mất thời gian dài hàn gắn mới giữ được cuộc hôn nhân với "tiên nữ Cbiz".

Cuộc sống phú bà bên trong biệt phủ 20.000 m2 của Hoắc Tư Yến

Theo tờ QQ, Hoắc Tư Yến rời showbiz đã lâu, nhưng vẫn nắm trong tay khối tài sản kếch xù nhờ kinh doanh đầu tư. Cô có thương hiệu thời trang riêng làm ăn phát đạt và nhà máy sản xuất trang phục.

Nữ diễn viên này đang sống trong 1 biệt phủ rộng đến 20.000 m2, không khác gì cung điện, công viên ở ngoại ô Bắc Kinh (Trung Quốc). Hoắc Tư Yến chia sẻ cô bỏ tiền xây biệt thự theo lối kiến trúc Maroc này do muốn tận hưởng không khí thiên nhiên, yên tĩnh. Ngoài ra, Hoắc Tư Yến còn sở hữu 2 biệt thự, 1 căn hộ cao cấp khác ở trung tâm thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc).

Đáng chú ý, Hoắc Tư Yến có sở thích độc lạ nuôi thú trong nhà. Cô biến biệt thự của mình thành sở thú mini, với tổng cộng hơn 20 loài động vật. Theo Hoắc Tư Yến, cô hiện nuôi 11 chú chó thuộc nhiều giống đắt tiền khác nhau, 8 con gà ô, 2 con công đen - trắng. Trong đó, có 1 chú Poodle trị giá 21 tỷ, con công trắng tên Ngoan Ngoan có khung giờ xòe đuôi cố định vào 6 giờ sáng và khoảng 4 giờ rưỡi chiều. Trên tạp chí Bazaar Pets Love, Hoắc Tư Yến chia sẻ cô xây dựng vườn thú gia đình từ năm 2010, đến nay số tiền chi ra đã rất đẫm và không thể nào thống kê nổi.

Sau khi rời showbiz, Hoắc Tư Yến theo học các khóa huấn luyện chó chuyên nghiệp và đã thi lấy bằng Handler (người dắt chó đi thi). Tháng 12/2025, nữ diễn viên cùng chú chó tên "Hoắc Hương Hương" - thuộc giống bản địa Trung Quốc Thạch Sư - chinh chiến tại Triển lãm chó quốc tế Bỉ. Với tư cách là đội Trung Quốc duy nhất, Hoắc Tư Yến đã giành chức Vô địch đơn nữ giống chó Thạch Sư và Quán quân toàn năng nhóm trẻ (JBIS2). Dưới sự dẫn dắt của cô, chú chó "Hoắc Hương Hương" đã lập kỷ lục lần đầu tiên sau 135 năm có một giống chó Trung Quốc đứng đầu bảng xếp hạng tại Triển lãm chó quốc tế Bỉ.

Đến tháng 4/2026, chú chó Poodle tên "Hoắc Mật Lạp" của cô đã giành 3 chức Vô địch toàn năng (BIS), 2 giải Á quân nhóm chó con tại triển lãm chó Princess Cup (Thái Lan). Đặc biệt, trong các vòng đấu nhóm, chú chó của Hoắc Tư Yến 8 lần liên tiếp đánh bại chú chó vô địch cùng giống của Nhật Bản, tạo kỷ lục tốt nhất đối với 1 chú chó dự thi đến Trung Quốc.

Ngoài ra, Hoắc Tư Yến còn tham gia công tác cứu trợ động vật bị bỏ rơi, mắc bệnh nặng. Cô từng cứu trợ chú chó thí nghiệm nghỉ hưu tên "Trân Châu" - bị cắt bỏ lá lách, tai và mắc chứng lo âu xa cách - trong 3 năm. Vào năm 2025, chú chó này đã nhận giải "Tinh thần Hòa bình của năm". Sự yêu thương và hỗ trợ của Hoắc Tư Yến cho các trung tâm cứu hộ động vật nhận được sự cảm kích từ công chúng.

Nguồn: Sina, Sohu