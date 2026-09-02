“Phú bà” quê Điện Biên bị soi cả rổ hint hẹn hò với Đồng Huy Me: Đoán vội sinh con cực phẩm

Tin đồn hẹn hò của Karty Chang và Đồng Huy Me đang khiến mạng xã hội xôn xao.

Phú bà” Điện Biên - Karty Chang (tên thật Thảo Trang, sinh năm 2001, quê Điện Biên) là nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, từng lọt Top 9 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024. Bên cạnh nhan sắc, cuộc sống của cô cũng nhận được nhiều sự chú ý khi thường xuyên xuất hiện với hình ảnh sang chảnh, có phần “phú bà”. Karty Chang từng chia sẻ nhiều khoảnh khắc trong căn hộ riêng, sử dụng ô tô từ sớm và có phong cách thời trang nữ tính, hiện đại.

Mới đây, Karty Chang bất ngờ vướng tin đồn hẹn hò với một nam TikToker sinh năm 2002. Người được cư dân mạng “réo tên” là Đồng Huy Me (tên thật Đồng Quang Huy, quê Hải Phòng), học Đại học Bách khoa Hà Nội.

Karty Chang và Đồng Huy Me vướng tin đồn hẹn hò.

Ồn ào hẹn hò bắt đầu khi cả hai cùng đăng tải bài viết chia sẻ về chuyến du lịch ở Tà Xùa, Sơn La.

Không chỉ có khung cảnh check-in na ná nhau và được cho là cùng thời điểm, mẫu áo khoác mà cả hai diện cũng giống hệt nhau từ thiết kế đến màu sắc - cùng một mẫu. Những điểm trùng hợp này khiến netizen không khỏi đặt dấu hỏi, từ đó dấy lên nghi vấn hẹn hò.

Cả hai cùng checkin tại một địa điểm, mặc áo giống nhau.

Một số cư dân mạng cho rằng việc cùng xuất hiện tại một địa điểm có thể chỉ là trùng hợp, nhưng chuyện cùng mặc một mẫu áo lại khiến nghi vấn hẹn hò được đẩy lên cao hơn.

Những bình luận của netizen:

- “Ủa hai người này hẹn hò hả, cùng đi một chỗ thì cứ cho là tình cờ đi nhưng mà mặc áo giống nhau kìa, không thể trùng hợp như vậy được ấy, vì mẫu áo này cũng không phải hot trend”

- “Đôi này hẹn hò à, cũng đẹp đôi nha”

- “Ủa thật không nhưng sao mà mặc áo giống hệt nhau được vậy”

- “Chúc mừng nhà mình công khai đi ạ”

Sau khi những hình ảnh được chia sẻ, cư dân mạng liên tục “check var”, để lại bình luận hỏi về mối quan hệ giữa hai người. Từ khóa “Karty Chang Đồng Huy Me” cũng được tìm kiếm nhiều trên mạng xã hội.

Tin đồn cặp đôi này hẹn hò lọt top tìm kiếm.

Một chi tiết khác được chú ý là Karty Chang và Đồng Huy Me có theo dõi lẫn nhau trên mạng xã hội. Cả hai cũng thường xuyên tương tác, “thả tim” bài đăng của đối phương.

Cả hai follow lẫn nhau trên Instagram.

Đồng Huy Me cũng chăm chỉ thả tim các bài đăng của Karty Chang trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, trước thời điểm xuất hiện loạt ảnh tại Tà Xùa, cả hai gần như chưa từng công khai hình ảnh đi chơi chung hay xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện.

Chính vì vậy, những điểm trùng hợp mới đây càng khiến cư dân mạng tò mò. Dù vậy, đây mới chỉ là những dấu hiệu được người dùng mạng xã hội “soi” ra, còn Karty Chang và Đồng Huy Me chưa lên tiếng xác nhận hay phủ nhận tin đồn hẹn hò.

Không rõ đây chỉ là sự trùng hợp hay “phú bà” Điện Biên có tin vui.

Karty Chang từng có mối tình với Otis Nhật Trường. Cô và Otis nên duyên sau khi cùng tham gia chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ vào tháng 7/2022. Song, cả hai đã “đường ai nấy đi” vào năm 2025. Otis công khai hẹn hò diễn viên Ribi Sachi từ tháng 7/2026.

Trong khi đó, Karty Chang tiếp tục tập trung vào công việc và duy trì hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội.

Hiện tại, cô hoạt động chủ yếu với vai trò nhà sáng tạo nội dung và mẫu ảnh, thường xuyên chia sẻ những nội dung xoay quanh đời sống, làm đẹp và thời trang.

Vibe Karty Chang dạo này.

Cùng với hoạt động trên mạng xã hội, nhan sắc của Karty Chang cũng ngày càng được chú ý. Từ hình ảnh một hot girl Tây Bắc với vẻ ngoài ngọt ngào, trong trẻo, cô dần thay đổi theo hướng nữ tính và trưởng thành hơn. Khi tham gia Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024, người đẹp nhận được nhiều lời khen về sắc vóc và từng được nhận xét có một số nét tương đồng với Doãn Hải My và Hoa hậu Huỳnh Thanh Thủy.

Ở thời điểm hiện tại, Karty Chang sở hữu khoảng 150.000 người theo dõi trên Instagram và hơn 418.000 người theo dõi trên TikTok.

Về phía Đồng Huy Me, cậu tên thật là Đồng Quang Huy, sinh năm 2002, quê Hải Phòng và từng theo học Đại học Bách khoa Hà Nội. Nam TikToker được cộng đồng mạng chú ý nhờ ngoại hình sáng cùng thành tích học tập, từ đó được nhiều người gọi với biệt danh “học bá”.

Anh chàng này là sinh viên Bách Khoa, nổi tiếng với vẻ ngoài điển trai.

Trên mạng xã hội, Đồng Huy Me cũng xây dựng hình ảnh một nhà sáng tạo nội dung trẻ, thường chia sẻ các video xoay quanh cuộc sống và cá nhân. Anh hiện có khoảng 66.000 follower trên Instagram và 263.000 người theo dõi trên TikTok.

Ảnh: IGNV.