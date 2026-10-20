“Phú bà” Ngọc Loan đổi nghề

Không chỉ gây chú ý bởi phong cách sống sang trọng, Ngọc Loan Trần còn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc vào bếp đầy cảm hứng. Mới đây, cô trổ tài làm món tàu hũ hoa mẫu đơn mềm mịn, đẹp mắt và được nhiều người khen ngợi.

Ngọc Loan Trần, mỹ nhân sinh năm 1993 được cộng đồng mạng gọi bằng biệt danh “phú bà”, mới đây lại khiến người theo dõi thích thú khi chia sẻ video vào bếp. Lần này, món ăn được cô lựa chọn là tàu hũ hoa mẫu đơn, một phiên bản tàu hũ được tạo hình thành những khuôn hoa mềm mại, có màu vàng kem dịu mắt và kết cấu núng na núng nính đầy hấp dẫn.

Cô chia sẻ thành quả đẹp mắt cùng caption dí dỏm: "Trùng sinh, tôi miệt mài làm ngự trù tại Ngự Thiện Phòng. Nhân tiết trời mùa thu, tôi nấu món tàu hũ hoa mẫu đơn thanh mát để dâng lên Hoàng Thái Hậu". Dường như thành quả xinh đẹp của lần vào bếp này cô sẽ mang chiêu đãi người thân yêu của mình trong gia đình. Và cũng từ những dòng chia sẻ hóm hỉnh này, nhiều cư dân mạng nói vui rằng cô đổi nghề sang ngự trù rất hợp.

Nguồn: Ngọc Loan Trần

Trong video, Ngọc Loan tỉ mỉ thực hiện từng công đoạn chế biến. Phần tàu hũ được đổ ra khuôn với tạo hình hoa mẫu đơn, sau đó có độ mềm mượt, rung nhẹ khi di chuyển. Thành phẩm trông thanh nhã, đẹp mắt, vừa gợi cảm giác ngon miệng vừa khiến người xem có thêm cảm hứng thử sức với những món ăn làm tại nhà.

Nguồn: Ngọc Loan Trần

Đáng chú ý, Ngọc Loan không chỉ đăng video thành phẩm mà còn chia sẻ công thức ngay dưới phần bình luận để mọi người có thể tham khảo. Theo hướng dẫn của cô, công thức dành cho 6 chén tàu hũ, mỗi chén khoảng 220 ml, gồm 1 lít sữa đậu nành không đường, 3,5 g bột rau câu dẻo, 90 g đường cát trắng, 220 ml sữa tươi, 200 ml whipping cream và một cây lá dứa để nấu chung.

Nguồn: Ngọc Loan Trần

Sau khi nấu xong, hỗn hợp được để trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 2-3 tiếng là có thể thưởng thức. Thành phẩm của người đẹp sinh năm 1993 được rắc thêm một chút hoa mộc khô khi thưởng thức trông càng ngon mắt.

Nguồn: Ngọc Loan Trần

Việc chủ động chia sẻ công thức khiến video không chỉ dừng lại ở một nội dung khoe thành phẩm đẹp mắt mà còn mang đến gợi ý thực tế cho những người muốn tự làm món tráng miệng tại nhà. Với những nguyên liệu quen thuộc và hướng dẫn định lượng cụ thể, người xem có thể lưu lại để thử thực hiện khi có thời gian.

Phần bình luận bên dưới video cũng rôm rả không kém. Một tài khoản xuýt xoa: “Cái gì chị làm cũng đẹp hết vậy trời”. Người khác nhận xét: “Đúng là vẻ đẹp thì có thể bắt chước được nhưng nét sang trọng không phải ai cũng làm được”. Có người còn hài hước bày tỏ sự ngưỡng mộ trước khả năng vào bếp của cô: “Trời ơi lần nào vào bếp lần đó chấn động nha, nhìn ngon chảy nước miếng luôn á”.

Nguồn: Ngọc Loan Trần

Những lời khen không chỉ dành cho món tàu hũ có tạo hình bắt mắt mà còn cho thấy sự quan tâm của người xem đối với những nội dung đời thường mà Ngọc Loan chia sẻ. Từ cách trình bày món ăn đến không gian bếp và những chi tiết trang trí trong video, mọi thứ đều tạo cảm giác chỉn chu, có tính thẩm mỹ.

Trước đó, Ngọc Loan cũng từng thu hút sự chú ý với những nội dung về phong cách sống, làm đẹp và các hoạt động trải nghiệm. Việc thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc vào bếp mang đến một màu sắc gần gũi hơn cho hình ảnh của cô trên mạng xã hội. Thay vì chỉ xuất hiện với những bộ trang phục chỉn chu hay không gian sang trọng, cô còn cho người theo dõi thấy sự hứng thú với việc tự tay chuẩn bị những món ăn đẹp mắt.

Nguồn: Ngọc Loan Trần

Tất nhiên, sức hút của video lần này không chỉ nằm ở danh xưng “phú bà” mà còn đến từ chính thành phẩm tàu hũ hoa mẫu đơn mềm mịn, công thức dễ lưu lại và cách chia sẻ cởi mở với cộng đồng mạng. Một món tráng miệng quen thuộc, qua cách chế biến và trình bày khéo léo, cũng đủ trở thành nội dung khiến nhiều người muốn xem và làm theo.