“Phú bà” Hannah Olala bất ngờ chia sẻ lý do vì sao bán thương hiệu

Hannah Olala tên thật là Hannah Nguyễn.

Trước đó, ngày 10/2, Skinetiq công bố đã bán 75% cổ phần cho Marico South-East Asia Corporation (MSEA) - công ty con của Tập đoàn Marico. Mức định giá vốn chủ sở hữu của Skinetiq được công bố ở mức 350 crore rupee (khoảng 40,7 triệu USD). Đây là thông tin nhận được nhiều sự chú ý từ dư luận.

Mới đây nhất, trên trang cá nhân của mình Hannah Olala đã đăng tải bài viết dài giải thích lý do bán cổ phần dù thương hiệu đang trong giai đoạn tăng trưởng. Theo đó, cô cho biết nhiều người thắc mắc nên muốn chia sẻ thêm để mọi người hiểu rõ hơn về quyết định này.

Hannah Olala chia sẻ rằng quay trở lại năm 2019, cô cùng lúc đảm nhiệm 4 công việc: điều hành công ty tập trung cho social commerce, phân phối thương hiệu AHC và ấp ủ xây dựng thương hiệu riêng, điều hành phòng khám chuyên khoa da liễu, đồng thời làm content creator. "Cả 4 công việc cùng lúc khiến Na vô cùng bận rộn và stress. Lúc đó, Na nghĩ mình phải tìm partner vào để san sẻ bớt công việc, chứ một mình mình làm hết thì chắc mình sẽ ... xấu lắm, vì đâu còn thời gian mà chăm chút cho bản thân", cô viết.

Theo chia sẻ, khoảng đầu năm 2020, khi mảng phân phối AHC và social commerce có lợi nhuận tốt, Hannah Olala đã trao đổi với ông Bùi Ngọc Anh để cùng tham gia mảng phân phối AHC và xây dựng thương hiệu mỹ phẩm. Hai bên tách mảng này khỏi công ty chuyên về social commerce để lập công ty Skinetiq. Ông Bùi Ngọc Anh điều hành doanh nghiệp, còn Hannah Olala phụ trách phát triển sản phẩm và quảng bá thương hiệu. Sau đó, Skinetiq tiếp tục nhận quyền phân phối độc quyền Murad.

Sau 6 năm hoạt động, Skinetiq đạt tăng trưởng tốt, tuy nhiên bối cảnh của các nhà sáng lập có thay đổi. Hannah Olala cho biết ông Bùi Ngọc Anh có kế hoạch định cư ở nước ngoài để chăm sóc con đang du học, trong khi cô muốn tập trung phát triển mảng social commerce và livestream – những hoạt động kinh doanh lớn hơn mà cô vẫn trực tiếp điều hành.

"Sau 6 năm, Skinetiq đang có những thành công và tăng trưởng tốt, thì anh Ngọc Anh có kế hoạch đi định cư ở nước ngoài… Còn với Na, Na cũng muốn tập trung để phát triển công ty Social Commerce và livestream. Vậy nên, cách hợp lý nhất là tìm một đối tác chuyên nghiệp, uy tín để hợp tác, để giúp công ty mình tiếp tục phát triển. Cách này cũng có thể giúp cho thương hiệu Candid, đứa con mà mình tâm huyết chăm chút gây dựng, có thể phát triển và vươn xa hơn nữa. Ngoài ra, hiển nhiên là khi công ty đang phát triển thì định giá cũng tốt hơn, nên đây cũng là thời điểm thích hợp", cô chia sẻ.

Theo Hannah Olala, trong thời gian tới, sản phẩm, cách vận hành và đội ngũ của Skinetiq sẽ không có thay đổi lớn. Công ty sẽ cấu trúc lại để ông Bùi Ngọc Anh tiếp tục điều hành từ xa, trong khi cô vẫn tham gia phát triển thương hiệu và thực hiện các chương trình ưu đãi cho cộng đồng khách hàng.

Hannah Olala tên thật là Hannah Nguyễn, sinh năm 1984 tại Buôn Ma Thuột, lớn lên tại Mỹ và tốt nghiệp ngành Kinh tế tại City University of New York. Cô trở về Việt Nam năm 2011, theo đuổi lĩnh vực làm đẹp và từng đảm nhiệm vị trí Brand Manager cho 23 thương hiệu mỹ phẩm cao cấp, đồng thời giữ vai trò General Manager VinDS Beauty. Hannah Olala hợp tác với nhiều tập đoàn lớn như L'Oréal, Shiseido, Estée Lauder và được xem là một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng trong ngành làm đẹp tại Việt Nam.

Ngoài Skinetiq, cô cùng chồng sở hữu Công ty CP TMDV EZS phân phối nhiều thương hiệu mỹ phẩm cao cấp, đồng thời phát triển hệ sinh thái kinh doanh gồm thời trang, spa và salon tóc. Hannah Olala cũng là người tiên phong triển khai mô hình tiếp thị liên kết đa nền tảng, điều hành hệ sinh thái MCN Olala trong lĩnh vực làm đẹp và lifestyle. Cô hiện là KOL có hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội, thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện của nhiều nhãn hàng và được biết đến với biệt danh "phú bà" nhờ hoạt động kinh doanh và phong cách sống.

Kỳ Thư