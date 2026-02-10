"Phú bà" Hannah Olala bán cổ phần công ty

Doanh nhân, KOL Hannah Olala

Hôm 10/2, báo chí trong và ngoài nước đồng loạt đưa tin, công ty con do tập đoàn Marico sở hữu 100% là Marico South-East Asia Corporation (MSEA) đã hoàn tất việc ký kết các thỏa thuận cuối cùng nhằm mua lại 75% vốn điều lệ của Skinetiq Joint Stock Company, doanh nghiệp kinh doanh mỹ phẩm theo mô hình bán trực tiếp đến người tiêu dùng (D2C) tại Việt Nam. Thương vụ được thực hiện bằng tiền mặt, với mức định giá vốn chủ sở hữu của Skinetiq là 350 crore rupee (khoảng 3,86 triệu USD).

Skinetiq hiện là đơn vị sở hữu thương hiệu chăm sóc da Candid, một nhãn hàng phát triển theo định hướng kỹ thuật số, lấy nền tảng khoa học làm trọng tâm. Bên cạnh đó, công ty cũng nắm quyền phân phối độc quyền thương hiệu chăm sóc da Murad tại thị trường Việt Nam.

Theo nội dung thỏa thuận, giao dịch sẽ được triển khai theo hai giai đoạn. Trong đợt đầu, Marico dự kiến thanh toán 222,3 crore rupee (khoảng 2,45 triệu USD) để nhận 75% tổng số cổ phần của Skinetiq. Khoản thanh toán còn lại 39,3 crore rupee (2,45 triệu USD) sẽ được thực hiện ở giai đoạn tiếp theo, phụ thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện cụ thể đã được thống nhất trong hợp đồng.

Skinetiq được thành lập vào năm 2020 bởi ông Bùi Ngọc Anh và bà Hannah Nguyễn, một KOL trong lĩnh vực làm đẹp tại Việt Nam với hơn 1,5 triệu người theo dõi trên các nền tảng TikTok và Facebook. Ngay từ đầu, doanh nghiệp này đã lựa chọn chiến lược phát triển xoay quanh các kênh bán hàng trực tuyến, trở thành một trong những thương hiệu mỹ phẩm nội địa tiên phong xây dựng mô hình D2C.

Hoạt động của Skinetiq tập trung vào việc kết hợp xây dựng thương hiệu với khai thác dữ liệu từ các nền tảng thương mại điện tử, qua đó tối ưu danh mục sản phẩm, chính sách giá, nội dung truyền thông và tiếp cận khách hàng thông qua các kênh như sàn thương mại điện tử, TikTok và website chính thức của thương hiệu.

Dẫn lại thông cáo báo chí của doanh nghiệp, Business Standard (Ấn Độ) nhận định ngành làm đẹp tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển dịch mạnh mẽ, khi khoảng một nửa nhu cầu tiêu thụ sản phẩm hiện đến từ thương mại điện tử và thương mại xã hội. Trong năm 2025, Skinetiq ghi nhận doanh thu 152 tỷ đồng, cùng biên lợi nhuận EBITDA ổn định ở mức xấp xỉ 20%.

Thỏa thuận kí kết hợp tác giữa 2 bên

Được thành lập từ năm 2011, Marico South-East Asia Corporation là công ty con do Marico Limited sở hữu toàn bộ vốn, đặt trụ sở chính tại TP. Hồ Chí Minh và hiện hoạt động tại Việt Nam, Malaysia, Campuchia và Myanmar. Tại thị trường Việt Nam, MSEA đang giữ vị thế đáng kể trong phân khúc chăm sóc cá nhân dành cho nam giới với thương hiệu X-Men, đồng thời sở hữu danh mục gia vị truyền thống Thuận Phát và một số nhãn hàng chăm sóc cá nhân cho nữ như Lashe Superfood, Purité de Provence và Ôliv.

Marico Limited là tập đoàn hàng tiêu dùng lớn của Ấn Độ, hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp và chăm sóc sức khỏe tại nhiều thị trường trên thế giới. Trong năm tài chính 2024–2025, doanh nghiệp đạt doanh thu 10,8 tỷ INR, tương đương khoảng 1,3 tỷ USD, tại Ấn Độ và các thị trường mới nổi thuộc châu Á và châu Phi.

Ông Bùi Ngọc Anh – Nhà sáng lập và Giám Đốc Điều hành Skinetiq, cho biết việc hợp tác cùng Marico mang đến cho doanh nghiệp quy mô, chuyên môn và nguồn lực để tăng tốc mô hình kinh doanh, tăng khả năng tiếp cận với người dùng và xây dựng tăng trưởng bền vững dài hạn.